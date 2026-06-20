Valsad News: વલસાડના એક એવા ગામની, જેનું અસ્તિત્વ હાલ ભયજનક રીતે જોખમમાં મુકાઈ ગયું છે. વલસાડના દરિયાકાંઠે આવેલું 'મોટી દાંતી' ગામ ધીમે ધીમે દરિયામાં સમાઈ રહ્યું છે. દરિયાના રૌદ્ર સ્વરૂપે ખેડૂતો પાસેથી તેમની આજીવિકા અને ગામજનો પાસે પોતાના ઘર છીનવી લીધા છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, જે જમીન દરિયામાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે. તે સરકારી ચોપડે હજુ પણ અકબંધ છે. ગામજનો પાસે જમીનના નામે માત્ર 7/12 ની નકલ જ બચી છે. પણ ભૌતિક રીતે કોઈ જમીન જ અસ્તિત્વમાં નથી. શું છે આ પેપર પરના ગામના લોકોની વેદના અને મોટી દાંતી ગામની ભયાનક વાસ્તવિકતા?
દરિયાની ગર્જના મોટી દાંતી ગામના લોકો માટે હવે ડરામણી બની ગઈ છે. એક સમયે જ્યાં લીલીછમ ખેતી થતી હતી અને ગામજનો જ્યાં રહેતા હતા, ત્યાં આજે માત્ર દરિયાના ખારા પાણી જ ઘૂઘવી રહ્યા છે. ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને દરિયાઈ પ્રવાહોમાં આવેલા બદલાવના કારણે દરિયાઈ કાપ અને ધોવાણ વધ્યું છે. સ્થાનિકોના દાવા મુજબ, અત્યાર સુધીમાં ગામની અંદાજે 348 હેક્ટર જેટલી અમૂલ્ય અને વંશ-પરંપરાગત જમીન દરિયાએ ગળી લીધી છે. ખેડૂતોની સૌથી મોટી પીડા એ છે કે જમીન નષ્ટ થઈ ગઈ હોવા છતાં, 7/12 ના ઉતારામાં તે આજે પણ તેમના નામે જ બોલે છે. જમીનનું ભૌતિક અસ્તિત્વ રહ્યું જ નથી.
આ ભયાનક પરિસ્થિતિ રાતોરાત નથી સર્જાઈ. છેલ્લા ઘણા સમયથી દરિયો સતત ગામ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. જમીન ગુમાવી ચૂકેલા અને હવે પોતાના ઘરો પર ખતરો જોઈ રહેલા સ્થાનિકો લાંબા સમયથી મજબૂત 'પ્રોટેક્શન વોલ' એટલે કે દરિયાઈ સુરક્ષા દીવાલની માંગ કરી રહ્યા છે. અગાઉ કેટલીક કામગીરી થઈ હોવા છતાં, દરિયાકાંઠે અમુક જગ્યાએ સુરક્ષા દીવાલનો હજુ પણ અભાવ છે. જેના કારણે દરિયાના પાણી સીધા ગામ તરફ ઘૂસી રહ્યા છે.
ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે વહીવટી તંત્રની ઢીલી નીતિ અને અધૂરી કામગીરીના કારણે0હવે લોકોના રહેણાંક વિસ્તારો પર પણ દરિયાનો સીધો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.જમીન દરિયામાં સમાઈ જવાના મુદ્દે અને ગ્રામજનોની પીડા બાબતે વલસાડ-ડાંગના સાંસદ ધવલ પટેલે તંત્ર વતી મહત્વની ખાતરી આપી છે. તેઓએ અધૂરી રહેલી પ્રોટેક્શન વોલનું કામ તાત્કાલિક ધોરણે પૂર્ણ કરવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હોવાનું જણાવ્યું છે.
સાંસદની આ ખાતરી બાદ મોટી દાંતીના ગ્રામજનોને એક આશાનું કિરણ જરૂર દેખાયું છે. પરંતુ જ્યાં સુધી પ્રોટેક્શન વોલ જમીન પર હકીકત ન બને, ત્યાં સુધી દરિયાના મોજાંઓનો ડર કાયમ રહેશે. જોવું એ રહેશે કે ગામના અસ્તિત્વને બચાવવામાં સરકાર કેટલી ઝડપ દાખવે છે.