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માત્ર 7/12ના કાગળ પર બચ્યું છે ગુજરાતનું આ ગામ! ધીમે-ધીમે દરિયામાં સમાયું, જાણો વલસાડના આ ગામની દર્દનાક કહાની

Valsad News: દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના દરિયાકાંઠે આવેલું મોટી દાંતી ગામ આજે તેના ઇતિહાસના સૌથી મોટા અસ્તિત્વના સંકટ સામે લડી રહ્યું છે. દરિયાના સતત વધી રહેલા કાટ અને મોજાઓના કારણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સેંકડો હેક્ટર જમીન દરિયાની ગર્તામાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:06 PM IST
માત્ર 7/12ના કાગળ પર બચ્યું છે ગુજરાતનું આ ગામ! ધીમે-ધીમે દરિયામાં સમાયું, જાણો વલસાડના આ ગામની દર્દનાક કહાની

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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