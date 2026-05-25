/રૂપાલાના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ મંદિરમાં મોટી ચોરી, તસ્કરો 15 લાખની રોકડ-ઘરેણાંની લૂંટ કરી ફરાર; CCTVમાં બે શખ્સો થયા કેદ

Gandhinagar News: ગાંધીનગરના રૂપાલા મંદિરમાં ચોરીની ઘટના સામે આવી છે. ગાંધીનગરના રૂપાલમાં આવેલ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વરદાયિની માતાજી મંદિર પરિસરમાં ચોરી થઈ હોવાનું સામે આવી છે. મંદિર પરિસરમાં આવેલ ખોડીયાર માતાજીના મંદિરમાં ચોરીની ઘટના બની છે. વરદાયીની માતાના મંદિર પરિસરમાં આવેલા ખોડીયાર માતાજીના મંદિરમાં તસ્કરોએ હાથફેરો કર્યો છે. ત્રણ દાનપેટી અને ઘરેણાં મળી રૂપિયા 15 લાખની ચોરીનો પ્રાથમિક અંદાજ છે.
Gandhinagar News: સમગ્ર વિશ્વમાં જેની પલ્લીનો ઉત્સવ જગપ્રસિદ્ધ છે અને જે લાખો ભક્તોની આસ્થાનું પરમ કેન્દ્ર છે, તે ગાંધીનગરનું રૂપાલ ગામ અત્યારે આક્રોશ અને ચર્ચાના વમળમાં છે. રાત્રિના અંધકારનો લાભ લઈને તસ્કરોએ અહીં સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ધજાગરા ઉડાવી દીધા છે. વરદાયિની માતાના પવિત્ર મંદિર પરિસરમાં ચોરીની એક મોટી ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે, જેનાથી સમગ્ર પંથકના ભક્તોની લાગણી દુભાઈ છે અને લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગાંધીનગર પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. મંદિર પરિસરમાં આવેલા સીસીટીવી ફૂટેજ પણ પોલીસે મેળવી તેના આધારે શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. લગભગ રાત્રે 3 વાગ્યાની આસપાસ તસ્કરોએ અહીં ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. મંદિરના મેનેજર કનુભાઈ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર મંદિરમાં રાત્રે ચોરીની ઘટના બની હતી. સવારે પૂજારી પૂજા માટે મંદિરે પહોંચ્યો ત્યારે તાળું તૂટેલી હાલતમાં જોવા મળ્યું હતું.
વરદાયિની માતાના મુખ્ય મંદિરમાં જ ચોરી કરવાનો હતો ઈરાદો
ઘટનાની વિગત એવી છે કે, 24 મેની રાત્રે અંદાજે 9 વાગ્યાથી લઈને વહેલી સવારના પોણા ચાર વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમિયાન બે અજાણ્યા તસ્કરો નદી તરફના માર્ગેથી મંદિર પરિસરમાં ઘૂસ્યા હતા. તસ્કરોનો મુખ્ય ટાર્ગેટ વરદાયિની માતાનું મુખ્ય મંદિર જ હતું, પરંતુ ત્યાં લોખંડનું મજબૂત સુરક્ષા કવચ અને આધુનિક લોકિંગ સિસ્ટમ હોવાથી તસ્કરો ફાવ્યા નહોતા. બાદમાં પરિસરમાં જ આવેલા ખોડિયાર માતાજીના મંદિરને નિશાન બનાવ્યું હતું. તસ્કરોએ મંદિરના તાળાં તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો અને ત્યાં રાખેલી ત્રણ મોટી દાનપેટીઓ ઉઠાવીને રફુચક્કર થઈ ગયા. તસ્કરો દાનપેટીઓને નજીકના તળાવ અને નદીના પટમાં લઈ ગયા હતા, જ્યાં તેને તોડીને અંદર રહેલી અંદાજે 10થી 15 લાખ રૂપિયાની રોકડ રકમ અને ઘરેણાંની ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા હતા.
મંદિરમાંથી દાનપેટી સહિત 15 લાખની ચોરી
આ ઘટનાની જાણ થતા જ મંદિરના મેનેજર અને ટ્રસ્ટી નિતિનભાઈ સોમાભાઈ પટેલ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. મંદિરમાં તપાસ કરતા ત્રણેય દાનપેટીઓ ગાયબ હતી. બાદમાં મંદિરની નજીક આવેલા તળાવ કિનારે તપાસ કરતા ત્રણેય દાનપેટીઓ તૂટેલી હાલતમાં મળી આવી હતી. મંદિરમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરતા બે અજાણ્યા શખસો મંદિરનું તાળું તોડીને અંદર પ્રવેશતા અને દાનપેટીઓ લઈને જતા કેદ થયા હતા.
મંદિરના મેનેજરે જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ બે મહિના પહેલા જ્યારે દાનપેટીઓ ખોલવામાં આવી હતી. ત્યારે તેમાં 10થી 15 લાખ જેટલી રકમ મળી આવી હતી. આ વખતે પણ તેટલી જ રકમ ચોરાઈ હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. આ ગંભીર ઘટનાને પગલે પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી
ઘટનાની જાણ થતા જ મંદિરના હોદ્દેદારો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને સમગ્ર મામલે પોલીસને જાણ કરી હતી. જિલ્લા પોલીસ વડા, ડીવાયએસપી, પીઆઈ, એલસીબી, ડોગ સ્કોડ, ફીગર પ્રિન્ટ ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે. મંદિરમાંથી 3 પેટીઓ ચોરીને નદીના પટમાં લઈ ગયા હતા અને ત્યાં પેટી તોડી રોકડ રકમ લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. મંદિર પરિસરમાં લાગેલ સીસીટીવીમાં બે લોકો કેદ થયા છે. સમગ મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
લાખો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાના પ્રતીક સમાન રૂપાલ ધામમાં બનેલી આ ચોરીની ઘટનાએ સ્થાનિક તંત્રની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર મોટા સવાલો ઉભા કર્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયેલા આ બે બેખૌફ તસ્કરોને ગાંધીનગર પોલીસ ક્યારે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલે છે.