  • /રૂપાલાના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ મંદિરમાં મોટી ચોરી, તસ્કરો 15 લાખની રોકડ-ઘરેણાંની લૂંટ કરી ફરાર; CCTVમાં બે શખ્સો થયા કેદ

Gandhinagar News: ગાંધીનગરના રૂપાલા મંદિરમાં ચોરીની ઘટના સામે આવી છે. ગાંધીનગરના રૂપાલમાં આવેલ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વરદાયિની માતાજી મંદિર પરિસરમાં ચોરી થઈ હોવાનું સામે આવી છે. મંદિર પરિસરમાં આવેલ ખોડીયાર માતાજીના મંદિરમાં ચોરીની ઘટના બની છે. વરદાયીની માતાના મંદિર પરિસરમાં આવેલા ખોડીયાર માતાજીના મંદિરમાં તસ્કરોએ હાથફેરો કર્યો છે. ત્રણ દાનપેટી અને ઘરેણાં મળી રૂપિયા 15 લાખની ચોરીનો પ્રાથમિક અંદાજ છે.

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 25, 2026, 05:16 PM IST|Updated: May 25, 2026, 05:16 PM IST
DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

