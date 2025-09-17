ગુજરાતમાં એક એવું શહેર છે જ્યાં પ્રદૂષણ નથી પણ હરિયાળી છે! જાણો તેને કેમ કહેવામાં આવે છે 'ગ્રીન સિટી'
Gujarat Green City: ભારતમાં ઘણા શહેરો તેમની અનોખી લાક્ષણિકતાઓ માટે જાણીતા છે, પરંતુ આજે આપણે ભારતના આવા જ એક ગ્રીન સિટી વિશે વાત કરીશું, જે લોકોમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે. તે વાસ્તવમાં ગુજરાતમાં આવેલું છે. અહીં મોટી સંખ્યામાં લોકો મુલાકાત લે છે.
Trending Photos
Gujarat Green City: જ્યારે પણ તમે કોઈ શહેર વિશે વિચારો છો, ત્યારે આપણને ઘણી વાર ઊંચી ઇમારતો, વાહનોના અવાજ અને પ્રદૂષણનો વિચાર આવે છે. જોકે, ભારતમાં એક શહેર એવું છે જે તેની હરિયાળી અને સ્વચ્છતા માટે જાણીતું છે.
આપણે ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગર વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેને ગ્રીન સિટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ શહેર માત્ર વહીવટનું કેન્દ્ર જ નથી, પરંતુ તેની સુંદરતા અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ તેને અન્ય શહેરોથી અલગ પાડે છે. જો કે, તમને કદાચ ખબર નહીં હોય કે ગાંધીનગરને ગ્રીન સિટી કેવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું.
ગાંધીનગરને "ગ્રીન સિટી" કેમ કહેવામાં આવે છે?
ગુજરાતની રાજધાની અને ખૂબ જ સુંદર શહેર ગાંધીનગર, એક ખાસ યોજના હેઠળ વિકસાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં પર્યાવરણનું ખૂબ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું હતું. અહીંના રસ્તાઓ પહોળા કરવામાં આવ્યા છે, અને રસ્તાઓની સાથે અને વચ્ચે વૃક્ષોની હરોળ વાવવામાં આવી છે. શહેરનો લગભગ અડધો ભાગ વૃક્ષો, ઉદ્યાનો અને ખુલ્લા મેદાનોથી ઢંકાયેલો છે. અહીં હરિયાળી એટલી બધી વિપુલ પ્રમાણમાં છે કે તે ભારતના સૌથી હરિયાળા શહેરોમાંનું એક છે.
આ માત્ર કુદરતી સૌંદર્ય જ નથી, પણ એક નોંધપાત્ર પહેલ પણ છે. 2002 માં, તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગાંધીનગરને હરિયાળું અને આધુનિક બનાવવાનું સૂચન કર્યું હતું. ત્યારથી, સૌર ઉર્જાના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે શહેરમાં પ્રદૂષણ ઓછું થયું છે. શહેરની નજીક વહેતી સાબરમતી નદી અને ઇન્દ્રોડા નેચર પાર્ક જેવા સ્થળોએ પણ શહેરની કુદરતી સુંદરતામાં વધારો કર્યો છે.
ગાંધીનગરનો ઇતિહાસ અને મહત્વ
ગાંધીનગરનું નામ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. આ શહેરની સ્થાપના 1960માં કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બોમ્બે રાજ્યને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે, અમદાવાદને ગુજરાતની રાજધાની બનાવવામાં આવી હતી, પરંતુ પાછળથી ગાંધીનગરને નવી રાજધાની તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. અહીંની હવા સ્વચ્છ છે, અને ઉનાળા દરમિયાન પણ તાપમાન અન્ય શહેરો કરતા ઓછું હોય છે.
ગ્રીન સિટીમાં રહેવાના ફાયદા
ગાંધીનગરમાં રહેવાના ઘણા ફાયદા છે. શાંત અને લીલું વાતાવરણ શાંતિની ભાવના પ્રદાન કરે છે. સ્વચ્છ હવા સારા સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપે છે અને પ્રદૂષણનું સ્તર ઘટાડે છે. આ શહેર એવા લોકો માટે એક આદર્શ સ્થળ છે જેઓ શાંતિ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે રહેવા માંગે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે