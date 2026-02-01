ફેબ્રુઆરીમાં હવામાનમાં આવશે પલટો! આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના, અંબાલાલની આગાહી
Ambalal Patel: ગુજરાતમાં એક તરફ ઠંડી પડી રહી છે, બીજીતરણ વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પશ્ચિમી વિક્ષોભની આગાહી કરી છે. અંબાલાલે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની ચેતવણી આપી છે.
Trending Photos
Gujarat Weather: ઉત્તર ભારતના પહાડી વિસ્તારોમાં હાલ બરફની ચાદર છવાયેલી છે....સહેલાણીઓ તો આનંદ માણી રહ્યા છે, પણ સ્થાનિકો માટે આ બરફ મહામુસીબત બન્યો છે....હવે આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે વધુ એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપની ચેતવણી આપી છે...જે ગુજરાતમાં પણ કમોસમી વરસાદ લાવી શકે છે....જુઓ ક્યાં થવાનો છે વરસાદ?...ખેડૂતો માટે શું છે સંકટ?...જુઓ આ અહેવાલમાં...
પહાડો પર જાણે સફેદ સંકટ ઉતરી આવ્યું છે...ચારે બાજુ બરફ જ બરફ...રોડ પર બરફની જાડી પરત...વાહનો લપસે, ક્યાંક અટકે, ક્યાંક અકસ્માત સર્જાય.
ઉત્તર ભારતના પહાડી પ્રદેશો હાલ બરફની આગોશમાં છે...હિમાલયે જાણે શ્વેત ચાદર ઓઢી લીધી હોય...ધરતીના સ્વર્ગ કહેવાતા જમ્મુ-કશ્મીરથી લઈ હિમાચલ પ્રદેશ સુધી દરેક તરફ જોરદાર હિમવર્ષા...
રસ્તા બંધ, જિંદગી થંભી અને જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત!
પહાડોમાં બરફ વરસે છે..તો મેદાની વિસ્તારોમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો ચમકારો...ઉત્તર ભારતના અનેક ભાગોમાં વરસાદની પણ શક્યતા છે....
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વધુ એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપની આગાહી કરી છે...જેના કારણે ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં ફરી એકવાર ભારે હિમવર્ષાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
પર્વતીય વિસ્તારોમાં ફરી એકવાર ભારે હિમવર્ષાની શક્યતા
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું છે કે, 2 ફેબ્રુઆરી સુધી હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે..વાદળછાયું વાતાવરણ, સામાન્યથી તેજ પવન અને અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે...આ અસર હવે ગુજરાત સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે...ખાસ ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં હળવો કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે.
2 ફેબ્રુઆરી સુધી હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં હળવો કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે.
પૂર્વ ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ અને સુરત સહિતના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે કેટલીક જગ્યાએ વરસાદની શક્યતા છે...આ બદલાયેલા હવામાનથી ખેડૂતોના પાક પર અસર થવાની પણ ચિંતા છે...તો સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદ કે છાંટા પડી શકે છે...
અંબાલાલ પટેલે 4થી 8 અને 12 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ફરી હળવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે...એટલે કે ખેડૂતોએ સાવચેત રહેવું ખુબ જ જરૂરી બન્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે