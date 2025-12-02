સાબરમતી સહિત ગુજરાતની આ 10 નદીઓ સૌથી પ્રદૂષિત! શુદ્ધિકરણ માટે થયેલો ખર્ચ પાણીમાં!
Ahmdabad News: ગુજરાતની 10 નદીઓ અતિ પ્રદૂષિત હાલતમાં. નદીઓના શુદ્ધિકરણ માટે થયેલો ખર્ચ પાણીમાં. વૌઠા પાસેનો સાબરમતી નદીનો પટ્ટો સૌથી ઝેરી. 10માંથી 4 નદીઓ અત્યંત પ્રદૂષિત સ્થિતિમાં. સાબરમતી અને અમલખાડી નદી અત્યંત પ્રદૂષિત. ભાદર અને ખારી નદી પણ અત્યંત પ્રદૂષિત. નદીઓનું પાણી નથી રહ્યું પીવાલાયક. જળચર જીવો પર પણ તોળાતું જોખમ
Ahmdabad News: ગુજરાતની જીવનરેખા સમાન નદીઓ આજે ગંભીર પ્રદૂષણનો સામનો કરી રહી છે. તાજેતરમાં ઓક્ટોબર-2025માં જાહેર થયેલા એક રિપોર્ટ મુજબ, રાજ્યની કુલ 25 નદીઓમાં પાણીની ગુણવત્તાની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં હૃદયદ્રાવક હકીકત સામે આવ્યું છે. આ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે રાજ્યની 10 નદીઓ પ્રદૂષિત હાલતમાં છે, અને તેમાંથી 4 નદીઓ તો 'પ્રાયોરિટી-1' એટલે કે સૌથી અત્યંત પ્રદૂષિત શ્રેણીમાં આવે છે.
નદીઓનું શુદ્ધિકરણ, ખર્ચ પાણીમાં
નદીઓના શુદ્ધિકરણ માટે સરકારે અનેક યોજનાઓ હેઠળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો હોવા છતાં, પરિણામ સંતોષકારક નથી. આ રિપોર્ટ સૂચવે છે કે નદીઓના શુદ્ધિકરણ પાછળ થયેલો ખર્ચ આખરે પાણીમાં ગયો છે. તપાસ દરમિયાન નદીઓના પાણીમાં બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (BOD) લેવલ ઘણું વધારે હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે ઔદ્યોગિક અને શહેરી કચરાના સીધા નિકાલને કારણે થતા ગંભીર જળ પ્રદૂષણનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે.
સૌથી ઝેરી પટ્ટો: સાબરમતી અને અન્ય 4 નદીઓ
રાજ્યની 10 પ્રદૂષિત નદીઓમાં સાબરમતી, ભાદર, ખારી, અમલખાડી, ઢાઢર, વિશ્વામિત્રી, મિંઢોળા, શેઢી, અમરાવતી અને ભોગાવો નદીઓ સામેલ છે. આ 10માંથી 4 નદીઓ તો અત્યંત પ્રદૂષિત સ્થિતિમાં છે અને પ્રાયોરિટી-1ની યાદીમાં છે, જેમાં સાબરમતી, અમલખાડી, ખારી અને ભાદર નદીનો સમાવેશ થાય છે.
નદીઓનું પાણી નથી રહ્યું પીવાલાયક
ખાસ કરીને, વૌઠા પાસેનો સાબરમતી નદીનો પટ્ટો સૌથી ઝેરી ગણવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદની આસપાસના વિસ્તારોમાંથી આવતા ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણને કારણે સાબરમતીનું પાણી ગંભીર રીતે ઝેરી બની ગયું છે. ભાદર અને ખારી નદી પણ પ્રાયોરિટી-1માં આવવાથી તેની ગંભીર સ્થિતિ સૂચવે છે. પ્રાયોરિટી-2માં બે નદીઓ અને પ્રાયોરિટી-4 તથા 5માં પણ બે-બે નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ગંભીર પ્રદૂષણના કારણે નદીઓનું પાણી હવે પીવાલાયક રહ્યું નથી. એટલું જ નહીં, સિંચાઈ માટે પણ આ પાણીનો ઉપયોગ કરવો જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
જળચર જીવો પર જોખમ
નદીઓમાં વધતું જતું BOD લેવલ સીધું જ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટાડે છે. જેના કારણે જળચર ઇકોસિસ્ટમ પર ગંભીર અસર પડી રહી છે. આ પ્રદૂષણને કારણે જળચર જીવો પર પણ ગંભીર જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે, અને આવનારા સમયમાં માછલીઓ તેમજ અન્ય જળચર સૃષ્ટિ લુપ્ત થવાની આશંકા છે. સમગ્ર રિપોર્ટ ગુજરાત સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર માટે એક જોરદાર ચેતવણી સમાન છે, જે તાત્કાલિક અને કડક પગલાં લેવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.
