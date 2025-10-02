ગુજરાતમાં નવા પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષની રેસમાં આ 5 OBC ચહેરા! 229 મતદારો નક્કી કરશે નામ
ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સંગઠનાત્મક ફેરફારોની ચર્ચાઓ ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે, ત્યારે હવે નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષના નામની જાહેરાત આગામી 3 દિવસમાં થઈ જશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નવા પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ તરીકે OBC ચહેરાની પસંદગી થાય તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. ભાજપ OBC સમાજમાંથી કોઈ મજબૂત નેતાને પ્રદેશની કમાન સોંપીને એક મોટો રાજકીય સંદેશ આપવા માંગે છે.
રેસમાં ક્યા દિગ્ગજોના નામ મોખરે?
નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનવાની રેસમાં ઘણા મોટા અને અનુભવી નેતાઓના નામ ચર્ચાઈ રહ્યા છે, જેમાં મુખ્યત્વે OBC સમુદાયના નેતાઓ પર પાર્ટીનું ધ્યાન કેન્દ્રિત થયેલું છે. જેમાં જગદીશ વિશ્વકર્મા: પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષની રેસમાં જગદીશ વિશ્વકર્માનું નામ સૌથી આગળ ચાલી રહ્યું છે. તેમની સ્વચ્છ છબી અને સંગઠન પરની મજબૂત પકડના કારણે તેઓ પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવે છે. શંકર ચૌધરી: ગુજરાત વિધાનસભાના વર્તમાન અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી પણ આ મહત્વપૂર્ણ પદ માટેની રેસમાં સામેલ છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં મજબૂત ગણાતા શંકર ચૌધરી પણ OBC ચહેરો છે. મયંક નાયક: રાજ્યસભાના સાંસદ મયંક નાયકનું નામ પણ નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની યાદીમાં છે. દેવુસિંહ ચૌહાણ: પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનવાની રેસમાં છે. બાબુ જેબલિયા: સૌરાષ્ટ્રના OBC નેતા બાબુ જેબલિયાનું નામ પણ ચર્ચામાં છે, જે પ્રાદેશિક સંતુલન જાળવવાની દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
- OBCને પ્રદેશ ભાજપના નવા અધ્યક્ષ બનાવે તેવી પ્રબળ શક્યતા
- નવા પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષની રેસમાં સૌથી આગળ જગદીશ વિશ્વકર્મા
- વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી પણ અધ્યક્ષ બનવા રેસમાં
- રાજ્યસભા સાંસદ મયંક નાયક પણ નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની રેસમાં
- પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષની રેસમાં
- સૌરાષ્ટ્રના OBC નેતા બાબુ જેબલિયા પ્રદેશ અધ્યક્ષની રેસમાં
આવતીકાલથી ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટે ફોર્મ સ્વીકારાશે: 229 મતદારો કરશે મતદાન
ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટેની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. આવતીકાલે, 3 ઓક્ટોબરે, પ્રદેશ અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી ફોર્મ સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. આ ચૂંટણી માટે કુલ ૨૨૯ મતદારોના નામની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે, જે પાર્ટીના બંધારણ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવી છે.
પાર્ટીના નિયમો અનુસાર, આ મતદાર યાદીમાં નીચે મુજબના સભ્યોનો સમાવેશ કરાયો છે. લોકસભા અને રાજ્યસભાના સભ્યો પૈકી 10% સભ્યો (4 સભ્યો) મતદાર બનશે. વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો પૈકી 10% સભ્યો (16 સભ્યો) મતદાર બનશે. પ્રદેશ પરિષદના પ્રતિનિધિઓ આ ચૂંટણીમાં મતદાર તરીકે ભાગ લેશે. ચૂંટણી પ્રક્રિયાને સુચારુ બનાવવા માટે, ચૂંટણી અધિકારી કે. લક્ષ્મણ અને ભૂપેન્દ્ર યાદવ પણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે.
ફોર્મ ભરવાની સમયમર્યાદા અને બિનહરીફ થવાની શક્યતા
ઉમેદવારો આવતીકાલે, 3 ઓક્ટોબરે બપોરે 2:00 વાગ્યા સુધી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરી શકશે. જો માત્ર એક જ ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ થશે, તો તે ઉમેદવારને બિનહરીફ વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 4 ઓક્ટોબરના રોજ જાહેરાત થવાની સંભાવના સાથે, હવે જોવાનું એ રહેશે કે ભાજપનું કેન્દ્રીય નેતૃત્વ ગુજરાતના સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટે ક્યા OBC ચહેરા પર વિશ્વાસ મૂકે છે અને કોને આ મોટી જવાબદારી સોંપે છે. આ નિર્ણય આગામી ચૂંટણીઓની રણનીતિ પર પણ મોટી અસર કરી શકે છે.
