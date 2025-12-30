છેક દિલ્હી સુધી લોબિંગ કર્યું, પણ મેળ ન પડ્યો! સરકાર કે સંગઠનમાં આ નેતાઓનો ક્યાંય ચાન્સ ન લાગ્યો
BJP Gujarat Politics : હાલમાં ગુજરાત ભાજપ સંગઠનમાં જગદીશ પંચાલની નવી ટીમની જાહેરાત થઈ. પરંતું છતાં ભાજપમાં કેટલાક નેતાઓની મનની મનમાં રહી ગઈ. સરકારમાં નહિ તો સંગઠનમાં તો ચાન્સ મળશે તેવી આશા ઠગારી નીવડી છે. ત્યારે આ નેતાઓને હવે ભાજપમાં સાઈડલાઈન થયાનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે.
Gujarat Politics : "ના સરકારમાં મેળ પડ્યો, ના સંગઠનમાં... બસ, રહી ગયા!" ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રદેશ સંગઠનની જાહેરાત થતા જ રાજ્યના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. દિલ્હી સુધી જોરદાર લોબિંગ ચાલ્યું હોવા છતાં, અનેક દિગ્ગજ નેતાઓના નામ પર છેલ્લી ઘડીએ કાતર ફેરવી દેવામાં આવી છે. આ યાદીમાં એવા નામો સામે આવ્યા છે જેણે ખુદ ભાજપના નેતાઓને પણ અચંબામાં મૂકી દીધા છે. વાત એટલી સાચી છે કે નવી ઘોડી અને નવો દાવ પણ ઘણાના અરમાનો ભાંગીને ભુક્કો થયા છે.
કોને પદની આશા હતી
પૂર્વ મંત્રી જયેશ રાદડિયા, પૂર્વ ગૃહમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજા, યુવા નેતા ઋત્વિજ પટેલ, પૂર્વ ગૃહમંત્રી રજની પટેલ, પૂર્વ ગૃહમંત્રી ગોરધન ઝડફિયા, ભરત બોઘરા સહિત અન્ય ઘણાં નેતાઓ એવા હતા જેઓને ભાજપ પ્રદેશ સંગઠનમાં સ્થાન મળશે તેવી આશા હતી, પરંતું તેમની રાજકીય ગણતરી ઉંધી પડી છે. સરકારમાંથી તો જ કપાયા જ, પણ હવે સંગઠનમાં પણ પદ ન મળ્યું.
સંગઠનમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખવા માટે અનેક નેતાઓએ દિલ્હી સુધી દોડધામ કરી હતી. પૂર્વ મંત્રી જયેશ રાદડિયા, પૂર્વ ગૃહમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજા, અને રજની પટેલ જેવા કદાવર નેતાઓની રાજકીય ગણતરીઓ ઊંધી પડી છે. આ દિગ્ગજોને સંગઠનમાં સ્થાન મળશે તેવી પ્રબળ શક્યતા હતી, પરંતુ નવા માળખામાં તેમની બાદબાકીએ સૌને ચોંકાવ્યા છે.
બીજી તરફ, કેટલાક નેતાઓ માટે આ યાદી નવી આશા લઈને આવી છે. ગણપત વસાવાને એસસી મોરચાનું પ્રમુખપદ સોંપાયું છે, જ્યારે ઝંખના પટેલની પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ તરીકેની નિમણૂંક સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. એક સમયે કાર્યક્રમોના આમંત્રણથી પણ વંચિત રહેલા નેતાઓને હવે ફરી મુખ્યધારામાં લાવવામાં આવ્યા છે.
યુવા નેતા ઋત્વિજ પટેલ, ગોરધન ઝડફિયા અને ભરત બોધરા જેવા ચહેરાઓ પણ આ વખતે સંગઠનમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. વિવિધ મોરચાના પ્રમુખ કે પ્રવક્તા બનવા માટે મથતા અનેક નેતાઓનો ગજ વાગ્યો નથી. સંગઠનમાં યજ્ઞેશ દવેની પણ બાદબાકી થતાં પ્રશાંત વાળા ફરી લાઈમલાઈટમાં છે. ઘણા પ્રવક્તા નેતાઓના પણ ચહેરા મૂરઝાયા છે. ઘણાને મોટા નેતાઓનો લાગેલો થપ્પો પણ નડ્યો છે.
વિવિધ મોરચાના પ્રમુખ બનવા અને પ્રવકતા બનવા માટે ઘણાં નેતાઓએ પ્રયાસ કર્યો હતો પણ મેળ પડયો નહી. દિલ્હી સુધી રાજકીય લોબિંગ કર્યુ છતાં આ નેતાઓનો ગજ ન વાગ્યો. ધાર્યા ન હોય તેવા નામોની જાહેરાત થઈ ગઈ, પરંતું ભાજપમાં આ નેતોઓની મનની મનમાં રહી ગઈ તેવો ઘાટ સર્જાયો છે. આ માટે ભાજપમાં આંતરિક રાજકારણ કારણભૂત છે.
પ્રદેશની ટીમમાં સૌરાષ્ટ્રનો દબદબો
નવી ટીમમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી એક પણ મહામંત્રીની નિમણૂંક કરવામાં આવી નથી. કુલ મહામંત્રીઓ પૈકી ત્રણ મહામંત્રીઓ એકલા સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાંથી મૂકવામાં આવ્યા છે, જે બતાવે છે કે ટીમમાં સૌરાષ્ટ્રનો દબદબો છે. જોકે, તેમાં જયેશ રાદડિયાનું નામ ક્યાંય નથી. જયેશ રાદડિયા સૌરાષ્ટ્રના હીરો કહેવાતા છતા, ઈફ્કોમાં જે થયુ તેનાથી તેઓ સરકારની ગુડબૂકમાંથી ક્યારના બહાર નીકળી ગયા છે. આ જ કારણ છે કે, મંત્રી પદ બાદ હવે સંગઠનમાં પણ તેમની બાદબાકી કરવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના નેતાઓમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
જગદીશ વિશ્વકર્માએ યાત્રા કાઢી ત્યારે અનેક લોકોને જવાબદારીઓ સોંપાઈ હતી. એ સમયે સુપેરે યાત્રા કાઢનારને એમ હતું કે આપણે જેવીની નજીક આવી જઈશું પણ આયોજન કરનાર તમામ નેતાઓમાંથી એકને પણ સંગઠનમાં સ્થાન મળ્યું નથી.
ભાજપના નવા પ્રદેશ માળખામાંથી જૂની ટીમના અનેક સમર્થકોની હકાલપટ્ટી કરવામાં આવી છે. જે નામો સામે આવ્યા છે તેણે સાબિત કરી દીધું છે કે પક્ષમાં હવે નવા સમીકરણો સક્રિય થયા છે. આ ફેરફારને કારણે કેટલાક નેતાઓમાં ખુશી છે, તો ક્યાંક છૂપો રોષ ભભૂકી રહ્યો છે.
