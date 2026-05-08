/આ છે અનોખુ રેલવે સ્ટેશન, અહીં ટિકિટ લેવા જવું પડે છે બીજા રાજ્યમાં અને સ્ટેશન માસ્ટર બેસે છે ગુજરાતમાં!

Navapur Station: ભારતમાં એક એવું રેલવે સ્ટેશન પણ આવેલું છે, જ્યાં ટિકિટ બારી મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે અને સ્ટેશન માસ્ટરની ઓફિસ ગુજરાતમાં આવેલી છે. ચાલો જાણીએ કે આ રેલવે સ્ટેશનના કર્મચારીઓને પગાર કોણ ચૂકવે છે.
Navapur Station: કલ્પના કરો કે તમે એક રાજ્યમાં ટ્રેનની ટિકિટ ખરીદો છો અને પછી થોડા ડગલાં ચાલીને બીજા રાજ્યમાં સ્ટેશન માસ્ટરની ઓફિસમાં પહોંચી જાઓ છો. આ વિચિત્ર લાગે છે, પરંતુ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતની સરહદ પર સ્થિત ભારતના સૌથી અનોખા રેલવે સ્ટેશનોમાંથી એક નવાપુર રેલવે સ્ટેશન પર બરાબર આવું જ થાય છે. ચાલો જાણીએ કે, કર્મચારીઓને કોણ પગાર ચૂકવે છે.
બે રાજ્યો વચ્ચે વહેંચાયેલું રેલવે સ્ટેશન
નવાપુર રેલવે સ્ટેશનનો કેટલોક ભાગ મહારાષ્ટ્રના નંદુરબાર જિલ્લામાં આવેલો છે, જ્યારે કેટલોક ભાગ ગુજરાતના તાપી જિલ્લામાં આવેલો છે. સ્ટેશનની કુલ લંબાઈ લગભગ 800 મીટર છે. આમાંથી આશરે 300 મીટર મહારાષ્ટ્રમાં છે, જ્યારે બાકીના 500 મીટર ગુજરાતમાં છે. આ અનોખી પરિસ્થિતિને કારણે એક જ પ્લેટફોર્મની અલગ અલગ બાજુઓ પર ઉભેલા મુસાફરો તકનીકી રીતે એક જ સમયે બે અલગ અલગ રાજ્યોમાં હોઈ શકે છે.
મહારાષ્ટ્રમાં ટિકિટ બારી અને ગુજરાતમાં ઓફિસ
આ સ્ટેશનના સૌથી રસપ્રદ વાતમાંથી એક સુવિધાઓનું વિભાજન છે. ટિકિટ બુકિંગ કાઉન્ટર અને રેલવે પોલીસ સ્ટેશન સરહદની મહારાષ્ટ્ર બાજુએ સ્થિત છે. જ્યારે બીજીતરફ સ્ટેશન માસ્ટરની ઓફિસ, પેસેન્જર વેઇટિંગ રૂમ અને શૌચાલય ગુજરાત બાજુએ સ્થિત છે.
કર્મચારીઓને કોણ ચૂકવે છે પગાર?
જો કે, આ સ્ટેશન બે રાજ્યો વચ્ચે વહેંચાયેલું છે, અહીં કામ કરતા કર્મચારીઓ મહારાષ્ટ્ર કે ગુજરાત દ્વારા અલગથી કાર્યરત નથી. બધા કર્મચારીઓ ભારતીય રેલવે હેઠળ આવે છે અને તેમનો પગાર સીધો ભારત સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે. આ સ્ટેશન ભારતીય રેલવેના પશ્ચિમ રેલવે ઝોન અને મુંબઈ વિભાગ હેઠળ આવે છે.
ચાર ભાષાઓમાં એનાઉન્સમેન્ટ
કારણ કે, બન્ને રાજ્યોના મુસાફરો નિયમિતપણે આ સ્ટેશનનો ઉપયોગ કરે છે, આ કારણથી કોઈપણ એનાઉન્સમેન્ટ ચાર ભાષાઓમાં કરવામાં આવે છે. જેમાં હિન્દી, અંગ્રેજી, મરાઠી અને ગુજરાતી. આ બહુભાષી સિસ્ટમ બન્ને પ્રદેશોના મુસાફરો વચ્ચે વાતચીતને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે.
બે-રાજ્યમાં આવેલો બાંકડો
આ સ્ટેશનમાં એક લાકડાનો બાંકડો પણ રાખવામાં આવેલો છે, જે બરાબર એવી જગ્યા પર છે જ્યાં બન્ને રાજ્યની સરહદ છે. આ બાંકડાનો અડધો ભાગ મહારાષ્ટ્રમાં અને બીજો અડધો ભાગ ગુજરાતમાં આવેલો છે. પ્રવાસીઓ ઘણીવાર આ બેન્ચ પર બેસે છે જેથી તેઓ એક જ સમયે બે રાજ્યોમાં હોવાનો અનુભવ કરી શકે.