Prev
Next

ગુજરાતમાં આ રીતે થશે નવા 17 તાલુકાઓની રચના! Z 24 કલાક પાસે EXCLUSIVE માહિતી

Gujarat New talukas: ગુજરાતના 33 જિલ્લામાં નવા તાલુકા અસ્તિત્વમાં આવશે. 17 જેટલા નવા તાલુકાની રચના થશે. આજની કેબિનેટ બેઠકમાં નવા તાલુકાને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણી પહેલા જ રચના થઈ શકે. જાન્યુઆરી કે ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનારી ચૂંટણીમાં નવા તાલુકાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 24, 2025, 03:39 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં આ રીતે થશે નવા 17 તાલુકાઓની રચના! Z 24 કલાક પાસે EXCLUSIVE માહિતી

Gujarat Government: ગુજરાત રાજ્યમાં વહીવટી સરળતા અને વિકાસને વેગ આપવા માટે નવા 17 તાલુકાઓની રચના થવા જઈ રહી છે. આ નિર્ણયથી નાગરિકોને સરકારી કામો માટે નજીકના સ્થળે સુવિધા મળશે અને વિકાસ કાર્યો વધુ ઝડપી બનશે. Z 24 કલાક પાસે એક્સક્લુઝિવ માહિતી મુજબ, આ નવા તાલુકાઓના નામ અને તેમની રચના કયા મુખ્ય તાલુકામાંથી થશે તેની વિગતો નીચે મુજબ છે. 17 નવા તાલુકા અસ્તિત્વમાં આવતા ગુજરાતમાં કુલ 265 તાલુકા થશે.

રાજ્ય મંત્રીમંડળે નાગરિકો, પ્રજાવર્ગો અને પદાધિકારીઓની રજૂઆતોનો સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપતા બનાસકાંઠામાંથી નવો વાવ-થરાદ જિલ્લો તેમજ હાલના રાજ્યના 21 તાલુકામાંથી નવા 17 તાલુકાની રચના કરવાની દરખાસ્તને સર્વાનુમતે મંજૂરી આપી છે. રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે મંત્રીમંડળના આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયની ભૂમિકા આપતા જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વહીવટી સરળીકરણનો જે વિચાર આપ્યો છે,  તેને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના દિશાદર્શનમાં વર્તમાન રાજ્ય સરકાર વેગવંતો બનાવી રહી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારે રાજ્યના શાસનમાં વહિવટી વિકેન્દ્રીકરણથી લોકોને જિલ્લા-તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓ સાથેના કામકાજમાં સુગમતા રહે તેમજ નવુ તાલુકા મથક નજીકમાં જ મળવાથી સામાજિક, આર્થિક, આરોગ્ય અને શૈક્ષણિક સહિતની સર્વગ્રાહી સુવિધામાં વધારો થાય તેમજ અંતરિયાળ ગામોમાંથી તાલુકા મથકે આવવા-જવામાંથી સમય, શક્તિ અને નાણાંનો પણ બચાવ થાય તેવા પ્રજાહિતલક્ષી ઉદાત્ત અભિગમથી આ નવા ૧૭ તાલુકાઓની રચનાને મંજૂરી આપી છે. 

પ્રવક્તા મંત્રીએ જણાવ્યું કે, વાવ-થરાદ જિલ્લામાં હાલના બનાસકાંઠા જિલ્લાના ૦૬ તાલુકાઓ વાવ, થરાદ, સુઈગામ, ભાભર, દિયોદર અને લાખણીનો સમાવેશ કરીને થરાદને જિલ્લા મુખ્ય મથક સાથે વાવ-થરાદ જિલ્લાની રચનાને કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. નવા તાલુકાઓની રચના અંગેની વિગતો આપતા કહ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી તરીકે તાલુકા એકમને વિકાસ અને વહિવટમાં વધુ સશક્ત બનાવવા ATVT એટલે કે, આપણો તાલુકો વાયબ્રન્ટ તાલુકાની વિભાવના આપી હતી. વર્ષ ૨૦૧૩માં નવા ૨૩ તાલુકાઓની તેમણે કરેલી રચના પછી પ્રથમવાર સૌથી વધુ સંખ્યામાં ૧૭ નવા તાલુકાઓની રચનાનો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે, વડાપ્રધાનએ વિકસિત ભારત @ ૨૦૪૭ના કરેલા સંકલ્પમાં વિકસિત ગુજરાત @ ૨૦૪૭ માટે વિકાસશીલ તાલુકાઓ વિકસિત થાય તે દિશામાં નવા જિલ્લા-તાલુકાઓની રચના કરવામાં આવશે. આ નવા ૧૭ તાલુકાઓની રચના થવાથી હાલના ૫૧ વિકાસશીલ તાલુકાઓની સંખ્યામાં ૧૦ તાલુકાઓનો વધારો થશે અને તેમને પણ વિકાસશીલ તાલુકાઓને મળતી ગ્રાન્ટનો લાભ મળતો થશે. એટલું જ નહીં, નવા જિલ્લા અને તાલુકાઓનું નવીન વહિવટી માળખું ઉભુ કરવા સાથે વિવિધ વિકાસ કામો માટે મળતી ગ્રાન્ટમાં પણ વધારો થશે. પ્રવક્તા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં વિકાસના રોલ મોડલ અને ગ્રોથ એન્જિન તરીકે પ્રસ્થાપિત થયેલા ગુજરાતના તાલુકાઓને પણ વિકાસના મોડલ બનાવવાની દિશામાં આ નિર્ણય મહત્વનો પૂરવાર થશે. નવા તાલુકાઓની રચના અંગેનું વિધિવત જાહેરનામું ટૂંક જ સમયમાં પ્રસિદ્ધ કરાશે, તેમ પણ તેમણે ઉમેર્યું હતું.

નવા 17 તાલુકાઓ અને તેમની વિસ્તૃત માહિતી

આ નવા તાલુકાઓની રચનાથી જે તે વિસ્તારના લોકો માટે વહીવટી પ્રક્રિયાઓ વધુ સરળ બનશે. તાલુકા કક્ષાના સરકારી કાર્યાલયો નજીક આવવાથી લોકોને લાંબા અંતરની મુસાફરી કરવી નહીં પડે. આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે જે રાજ્યના વિકાસમાં નવો અધ્યાય ઉમેરશે.

વાપીમાંથી નાનાપોંઢા: વલસાડ જિલ્લાના વાપી તાલુકામાંથી નાનાપોંઢા તાલુકો બનશે, જે આદિવાસી વિસ્તારના વિકાસ માટે મદદરૂપ થશે.

વાવમાંથી ધરણીધર: બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકામાંથી ધરણીધર તાલુકો બનશે.

સોનગઢમાંથી ઉકાઈ: તાપી જિલ્લાના સોનગઢમાંથી ઉકાઈ તાલુકો બનશે, જે ઉકાઈ ડેમ વિસ્તારના ગામોને આવરી લેશે.

સંતરામપુરથી ગોધર: મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુર તાલુકામાંથી ગોધર તાલુકો બનશે.

મહુવાથી અંબિકા: સુરત જિલ્લાના મહુવા તાલુકામાંથી અંબિકા તાલુકો બનશે.

બાયડમાંથી સાઠંબા: અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકામાંથી સાઠંબા તાલુકો નિર્માણ પામશે.

માંડવીમાંથી અરેઠ: સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકામાંથી અરેઠ તાલુકો બનશે.

લુણાવાડામાંથી કોઠંબા: મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા તાલુકામાંથી કોઠંબા તાલુકો બનશે.

કાંકરેજમાંથી ઓગડ: બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ તાલુકામાંથી ઓગડ તાલુકો બનશે.

ડેડિયાપાડામાંથી ચીકદા: નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા તાલુકામાંથી ચીકદા તાલુકો બનશે.

દાંતામાંથી હડાદ: બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા તાલુકામાંથી હડાદ તાલુકો બનશે.

થરાદમાંથી રાહ: બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકામાંથી રાહ તાલુકો બનશે.

ઝાલોદમાંથી ગોવિંદગુરૂ લીમડી: દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકામાંથી ગોવિંદગુરૂ લીમડી તાલુકો બનશે, જે શહીદ ગોવિંદ ગુરૂના નામ સાથે જોડાયેલ છે.

ફતેપુરામાંથી સુખસર: દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા તાલુકામાંથી સુખસર તાલુકાનું નિર્માણ થશે.

કપડવંજ-કઠલાલમાંથી ફાગવેલ: ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ અને કઠલાલ બંને તાલુકાના અમુક વિસ્તારોને સમાવીને ફાગવેલ તાલુકો બનશે, જે યાત્રાધામ ફાગવેલને કેન્દ્રમાં રાખશે.

જેતપુર પાવીમાંથી કદવાલ: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જેતપુર પાવી તાલુકામાંથી કદવાલ તાલુકો બનશે.

ભીલોડામાંથી શામળાજી: અરવલ્લી જિલ્લાના ભીલોડા તાલુકામાંથી શામળાજી તાલુકો બનશે, જે સુપ્રસિદ્ધ શામળાજી મંદિરને કેન્દ્રમાં રાખીને બનશે.

આ નવા તાલુકાઓની રચનાથી રાજ્યના વહીવટી તંત્રને વધુ ગતિ મળશે અને સ્થાનિક સ્તરે વિકાસ કાર્યોને વેગ મળશે. આશા છે કે આ નિર્ણયથી નાગરિકોને સરકારી સેવાઓ વધુ સરળતાથી અને ઝડપથી મળી રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
gandhinagarBhupendra PatelCabinate Meetingbreaking newsGujarat Latest Newsgujarat samacharbreaking news gujaratinews gujarati samacharbreaking news live updatesgujarati latest newsLatest NewsGujarati Newsgujarati samacharGujarat live updatesOnline Gujarati NewsLatest and Breaking Newsગુજરાતી સમાચારગુજરાતી ન્યૂઝબ્રેકીંગ ન્યૂઝગુજરાતી લેટેસ્ટ ન્યૂઝગુજરાત સામાચારબ્રેકીંગ ન્યૂઝ ગુજરાતીગુજરાતી

Trending news