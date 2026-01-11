સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં રોકાણનો આ જ સાચો સમય છે : વાઈબ્રન્ટ સમિટના મંચ પરથી PM મોદીએ આપ્યો બિઝનેસ મંત્ર
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : રાજકોટમાં વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સનું પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કર્યું ઉદ્ધાટન...PMએ કહ્યું, વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ એક સપનાથી શરૂ થઈ અને આજે બની અતુટ વિશ્વાસનું પ્રતિક....સમિટમાં દેશ અને દુનિયામાંથી ઉમટ્યા અનેક ઉદ્યોગકારો.
Rajkot News : રાજકોટમાં પીએમ મોદીએ વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ સમિટનું ઉદ્ધાટન કર્યું. જ્યાં 40 દેશના 350 જેટલા વિદેશી ડેલિગેટ્સ હાજર રહ્યા. દેશભરથી પણ ઉદ્યોગકારો આ સમિટમાં જોડાયા હતા. ત્યારે હવે કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રમાં રોકાણ અને બિઝનેસની કેવી તકો ઉભી થઈ છે તે વિશે પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું.
વાઈબ્રન્ટ સમિટથી ભારત અને બહારથી આવેલા ઈન્વેસ્ટર્સને ફાયદો થયો
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, 2026 ના આરંભ બાદ આ મારો પહેલો ગુજરાત પ્રવાસ છે. સુખદ એટલા માટે છે કે, 2026 ની મારી યાત્રા સોમનાથ દાદાના ચરણોમા શિશ ઝુકાવીને થઈ. હવે હું રાજકોટમાં શાનદાર કાર્યક્રમમાં છું. વિકાસ અને વિરાસત પણ. આ મંત્ર ચારેતરફ ગુંજી રહ્યો છે. અહી પધારેલા તમામ લોકોનું વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં સ્વાગત કરું છું. જ્યારે પણ આ મંચ સજે છે, ત્યારે મને માત્ર સમિટ નથી દેખાતી. મને 21 મી સદીના આધુનિક ભારતની યાત્રા નજર આવી છે. જે સપનાથી શરૂ થઈ, અને આજે એક અતૂટ ભરોસા સુધી પહોંચી છે. બે દાયકાની આ યાત્રા ગ્લોબલ બેન્ચમાર્ક બની છે. તેની 10 એડિશન થયા છે. દરેક એડિશન સાથે તેની ઓળખ અને ભૂમિકા મજબૂત બની છે. મારો હેતુ દુનિયાના સામ્યર્થ સાથે દુનિયા પરિચિત બને, અહી આવે અને તેઓ ઈન્વેસ્ટ કરે. તેનાથી ભારત અને ઈન્વેસ્ટર્સને ફાયદો થાય. આજે આ સમિટ ગ્લોબલ ગ્રોથ, ઈન્ટરનેશનલ કોર્પોરેશન અને પાર્ટનરશિપનું મનજબૂત પ્લેટફોર્મ બન્યું છે. ગત વર્ષોમાં આ પાર્ટનરની સંખ્યા સતત વધતી ગઈ છે.
ભારતમાં વિદેશી રોકાણકારાનો વિશ્વાસ વધ્યો
પ્રધાનમંત્રીએ આગળ કહ્યું કે, 21મી સદીની 1/4 હિસ્સો પસાર થઈ ચૂક્યો છે. ભારત વિશ્વનું ત્રીજા નંબરનું ઇકોનોમી બનવા જઇ રહ્યું છે. ભારત મિલ્ક પ્રોડક્શનમાં અને જેનેરીક પ્રોડક્શનમાં નંબર 1 છે. વેક્સીન બનાવવામાં પણ નંબર 1 છે. છેલ્લા 11 વર્ષમાં ભારત દુનિયાનું સૌથી મોટું મોબાઈલ કન્ઝ્યુમર બન્યું છે. ભારત રિયલ ટાઈમ UPI ઉપયોગ કરતો દેશ બન્યો છે. પહેલા ભારતમાં 10 માંથી 9 મોબાઈલ વિદેશથી આવતા હતા. આજે આપણે ભારતમાં મોબાઈલના ઉત્પાદક બન્યા છીએ. મેટ્રોના નેટવર્કમાં આપણે ટોપ-3 માં સામેલ છીએ. ભારતમાં આજે પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી છે એટલે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં મોરબી, જામનગર અને રાજકોટનું આ ત્રિકોણ એક સમયે જાપાન બનશે
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, આજ સમય સાચો સમય છે. હું લાલ કિલ્લા પરથી બોલ્યો હતો. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં રોકાણનો આ જ સાચો સમય છે. તેમણે કચ્છના ભૂકંપને યાદ કરતા કહ્યું કે, એક સમયે કચ્છમાં પીવાનું પાણી ન મળતું. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં લોકો રહેવા માંગતા નહોતા. સમય બદલે છે અને જરૂર બદલે જ છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકોએ પરિશ્રમ થઈ ભાગ્ય બદલ્યું છે. ભારતને ગ્લોબલ બનાવવા સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનો મહત્વનો ફાળો છે. રાજકોટમાં 2.5 લાખ MSME છે. સ્ક્રુ પાર્ટથી લઇને રોકેટ સુધીના પાર્ટ્સ રાજકોટમાં બને છે. રાજકોટનો જ્વેલરી ઉદ્યોગ પોતાની રીતે જ વિશ્વ વિખ્યાત છે. અલંગ દુનિયાનું સૌથી મોટું શિપ બ્રેકીંગ યાર્ડ છે. એક સમયે સૌરાષ્ટ્રના લોકો મારા વાળ ખેંચી લેતા. હું કહેતો કે, સૌરાષ્ટ્રમાં મોરબી, જામનગર અને રાજકોટનું આ ત્રિકોણ એક સમયે જાપાન બનશે. તો મારી મજાક કરવામાં આવી હતી. હવે કચ્છમાં 30 ગીગા વોટનો હાઈબ્રીડ એનર્જી પાર્ક બની રહ્યો છે. આ પાર્ક પેરિસ સિટી કરતા પણ મોટો પાર્ક છે. કચ્છ અને જામનગરમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજનના મોટા પાર્ક બની રહ્યા છે. રીંયુએબલ એનર્જીની સાથે ગ્રીડ સ્ટેબિલિટી સ્થપાઈ છે. ભારતના એક્સપોર્ટનો સૌથી મોટો હિસ્સો અહીંથી જ થાય છે. કચ્છ અને મુન્દ્રાથી જ મોટાભાગનું એક્સપોર્ટ થાય છે. દેશમાં વિશ્વની બે યુનિવર્સિટી પણ આવી રહી છે.
આજે રવાન્ડામાં ઘરે-ઘરે ગીર ગાય છે
પીએમ મોદીએ આ વાત આગળ વધારતા કહ્યું કે, લોથલ ભારતની 4500 વર્ષ જૂની હેરિટેજ સંપત્તિ મળી છે. શિવરાજપુર બ્લુ ફ્લેગ પણ પ્રવાસન માટે મહત્વનો છે. રવાન્ડાને મેં 150 ગીર ગાય મેં આપી હતી. રવાન્ડાના પ્રતિનિધિએ કહ્યું, આજે ઘરે ઘરે ગીરની ગાય રવાન્ડામાં છે. ગાયને વાછરડી જન્મે તો પરત આપવાની અને તે અમે બીજા પરિવારને આપીએ છીએ. ભારતની પાવર ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. સૌથી વધુ જરૂરિયાત ન્યુક્લિયર પાવરમાં છે. સિવિલ ન્યુક્લિયર એનર્જીને આપણે ઓપન કરી છે. ભારતની રીફોર્મ જર્ની હવે રોકાવાની નથી. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિકાસમાં તમે જોડાવા આવ્યા છો. ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત ટીમને હું અભિનંદન આપું છું. 2027માં વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમીટ થાય તે પહેલાં આ રિજનલ સમીટ ખૂબ જ સારી વાત છે.
