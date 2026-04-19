ગુજરાત નહીં ભારતનો આ એકમાત્ર એવો જિલ્લો છે જ્યાં વહે છે 97 નદીઓ, જાણો છતાં પણ કેમ થઈ જાય છે ગાયબ?
Rann of Kutch Rivers: રણની કઠોર પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં કચ્છ એ બતાવે છે કે કુદરત આજે પણ નદીઓના એવા અનેક માર્ગો બનાવે છે, જે ચોમાસાની ઋતુમાં ફરી જીવંત થાય છે.
- કચ્છ રણ પ્રદેશ હોવા છતાં અહીં વહે છે 97 નદીઓ!
- ગુજરાતની 185માંથી અડધોઅડધ નદીઓ તો એકલા કચ્છમાં
- દેશમાં સૌથી વધુ નદીઓ ધરાવતો જિલ્લો
Rann of Kutch Rivers: ભારતને અવારનવાર નદીઓની ભૂમિ કહેવામાં આવે છે. ભારત ગંગા, બ્રહ્મપુત્રા, યમુના, સિંધુ, નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા અને કાવેરી જેવી મહત્વની નદીઓનું ઘર છે. પરંતુ આ તમામ જાણીતી નદીઓ વચ્ચે એક એવો જિલ્લો પણ છે, જે અવારનવાર જનરલ નોલેજની ક્વિઝમાં લોકોને એક અનોખા તથ્યથી ચોંકાવી દે છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાની. જેના વિશે કહેવાય છે કે ત્યાં લગભગ 97 નદીઓ વહે છે, જે આ જિલ્લાને દેશના સૌથી અનોખા નદી ક્ષેત્રોમાંથી એક બનાવે છે.
કુદરતનો અજોડ કરિશ્મો
આ નદીઓ કાં તો અરબી સમુદ્રમાં મળી જાય છે અથવા કચ્છના રણમાં સમાઈ જાય છે. આનાથી એક આશ્ચર્યજનક કુદરતી જળ-નિકાલ પ્રણાલી (drainage system) બને છે. રણની કઠોર પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં કચ્છ બતાવે છે કે, કુદરત કેવી રીતે નદીઓના એવા માર્ગો બનાવે છે જે વરસાદની સીઝનમાં ફરી જીવંત થાય છે.
કચ્છ તેના મીઠાના રણ, 'રણ ઓફ કચ્છ' માટે જાણીતું છે, પરંતુ આ સૂકી છબીની નીચે મોસમી નદીઓ અને નાળાઓનું એક જટિલ જાળ છુપાયેલું છે. રિપોર્ટોથી જાણવા મળે છે કે, ગુજરાતમાં વહેતી લગભગ 185 નદીઓમાંથી લગભગ 97 નદીઓ એકલા કચ્છ જિલ્લા સાથે જોડાયેલી છે.
કાયમી નથી આ નદીઓ
આમાંની મોટાભાગની નદીઓ બારેમાસ વહેતી (પરમેનન્ટ) નથી. એટલે કે, આ નદીઓ ચોમાસાની ઋતુમાં જીવંત થાય છે અને પછી વર્ષના બાકીના સમયમાં સુકાઈને માત્ર કોરા નાળા તરીકે રહી જાય છે.
આ વિસ્તારની કેટલીક જાણીતી નદીઓમાં રુકમાવતી, સુવી, માલન, સારન, સાકર, મીઠી, ઘુરુદ, વેખડી, ચાંગ, ખારી, નારા, પંજોરા, ખરોદ, કોટ્રી, કાલી, કનકવતી અને રુદ્રમાતા સામેલ છે. આ ઉપરાંત અહીં ઘણી નાની-નાની જલધારાઓ પણ છે, જે વરસાદની ઋતુમાં જોવા મળે છે અને ચોમાસાની ઋતુ પૂરી થયા બાદ ધીમે-ધીમે લુપ્ત થઈ જાય છે.
મોટી સંખ્યામાં આ નદીઓ કાં તો સીધી અરબી સમુદ્રમાં મળી જાય છે અથવા રણના વિશાળ ખારા રણમાં અંત પામે છે. બનાસ, સરસ્વતી, રૂપેણ, લૂની, મચ્છુ, ઘોડાધરોઈ, બ્રાહ્મણી, ખારી, ફાલકી, નારા, સુવી, પુર અને ભુરુદ જેવી નદીઓ આ મોટા જળ નિકાલ પ્રણાલીનો ભાગ છે.
ખારું થઈ જાય છે પાણી
કચ્છની નદીઓની સૌથી મોટી વિશેષતાઓમાંથી એક તેમનો મોસમી વ્યવહાર છે. આમાંની ઘણી નદીઓ માત્ર ચોમાસાના મહિનાઓમાં જ વહે છે અને સુકાઈ જાય તે પહેલાં થોડા સમય માટે જ તેમાં પાણી રહે છે. ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ખારું પણ થઈ જાય છે, જેના કારણે રોજિંદી જરૂરિયાતો માટે તેનો ઉપયોગ મર્યાદિત બની જાય છે.
શુષ્ક આબોહવા અને રણની પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં કચ્છનું રણ બતાવે છે કે, કુદરત કેવી રીતે પડકારજનક વિસ્તારોમાં પણ જળ પ્રવાહ માટે માર્ગ બનાવી લે છે. આ જિલ્લો માત્ર તેની ભૌગોલિક બનાવટ માટે જ નહીં, પણ તેની એ અનોખી નદી પ્રણાલી માટે પણ ખાસ છે, જે સતત લોકોમાં કુતૂહલ જાળવી રાખે છે.
