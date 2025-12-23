Prev
મોટું કારણ : ગુજરાતમાં ઠંડી ન પડવાનું મળી ગયું કારણ, આ કારણે ઠંડી જામી નથી રહી

Coldwave Alert : ગુજરાતમાં ડિસેમ્બર હોવા છતાં પણ ઠંડી નથી આવી રહી, ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત એક નવું કારણ શોધી લાવ્યા છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:11 AM IST

Weather Update : ડિસેમ્બરનો અંત આવી ગયો, પરંતું હજુ સુધી ઠંડી નથી આવી. પરંતું ગુજરાતમાં હજુ સુધી ઠંડી કેમ નથી આવી તેનું મોટું કારણ સામે આવ્યું છે. ગુજરાતમાં ઠંડી ન આવવાનું કારણ અર્બન હિટ આઈલેન્ડ છે. હવે આ અર્બન હિટ આઈલેન્ડ શું છે તે જાણી લઈએ. 

ડિસેમ્બરના ત્રણ સપ્તાહ પૂરા થયા હોવા છતાં ગુજરાતમાં શિયાળો હજુ ટોપ ગિયરમાં આવ્યો નથી. લોકો ઠંડીના આગમનની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યાં છે. પરંતું ઠંડી આવી નથી રહી. હવામાન નિષ્ણાતો પણ ઠંડી ન આવવાના કારણો જણાવી ચૂક્યા છે. ત્યારે એક નવું કારણ સામે આવ્યું છે. 

હવામાન નિષ્ણાતોના મતે હિમાલયથી આવતા પવનની નબળી ગતિ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બર્ન્સ પણ ઠંડીનું પ્રમાણ ઘટવા માટે જવાબદાર છે. સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરીમાં હિમાલય ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમના ઠંડા પવનો તરફથી ગુજરાત સુધી પહોંચે છે. આ વર્ષે આ પવનનું જોર નબળું હોવાથી ઠંડીનો પ્રભાવ ઓછો રહ્યો છે. ઉત્તર ભારતમાં વારંવાર આવતાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને પગલે વાદળછાયું અને ભેજવાળું વાતાવરણ રહે છે, જેના પગલે રાત્રિના તાપમાનમાં ઘટાડો નહીં થવાથી ગુજરાત સુધી મજબૂત રીતે ઠંડી પહોંચતી નથી.

તો બીજી તરફ, અરબી સમુદ્રકી આવતા ભેજવાળા પવનો પણ રાતના તાપમાનને નીચું જવા દેતા નથી. જેને કારણે રાતના સમયે પણ ઠંડી લાગતી નથી. આનું કારણ ક્લાયમેટ ચેન્જ હોઈ શકે છે. 

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ઠંડી ન આવવાનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે, ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે ઠડી ઓછી પડી રહી છે. ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમ ન આવવાના કારણે ઠંડી પડી રહી નથી. 

રાજ્યમાં ઠંડી નું પ્રમાણ વધશે
અંબાલાલ પટેલ કહે છે કે, 23 થી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસમાં જઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સખત ઠંડી પડશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ કચ્છ અને અમરેલીમાં ઠંડી પડશે. તો વલસાડના ભાગોમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ સાથે જ વાદળવાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. 

weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલColdwaveકોલ્ડવેવ

