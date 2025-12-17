ફરવાના શોખીનો વચ્ચે લોકપ્રિય બની આ જગ્યા, 1 વર્ષમાં 52 હજારથી વધુ લોકોએ લીધી મુલાકાત
Khijadiya Bird Sanctuary: ગુજરાતમાં ફરવા માટે અનેક જગ્યાઓ આવેલી છે. પરંતુ હવે ખીજડિયા પક્ષી અભ્યારણ લોકો વચ્ચે લોકપ્રિય બની રહ્યું છે. દર વર્ષે ત્યાં વિવિધ પક્ષીઓનો નજારો જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચે છે.
Places to visit in Gujarat: ખીજડિયા પક્ષી અભયારણ્ય એ વર્ષ 2024-25 દરમિયાન 52,400થી વધુ પ્રવાસીઓને આકર્ષીને ગુજરાતના ઇકો-ટુરિઝમ ક્ષેત્રમાં પોતાની વિશિષ્ટ ઓળખ વધુ મજબૂત કરી છે. રાજ્યમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે ત્યારે આ અભયારણ્ય ગુજરાતની પર્યાવરણીય શ્રેષ્ઠતા અને ટકાઉ વિકાસ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિબિંબ બની રહ્યું છે.
VGRC 2026 પહેલાં, જામનગર નજીક આવેલું ખીજડિયા રામસર સ્થળ ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કુદરતી સીમાચિહ્ન તરીકે ઊભરી આવ્યું છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશો આજે રાજ્યના અગ્રણી પ્રવાસન કેન્દ્રો તરીકે વિકસી રહ્યા છે, જ્યાં કુદરતી લેન્ડસ્કેપ, વન્યજીવન, દરિયાકાંઠાની સુંદરતા, આધ્યાત્મિક સ્થળો અને સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાનું અનોખું સંયોજન જોવા મળે છે. સફેદ રણથી લઈને સૌરાષ્ટ્રના તીર્થધામો, દરિયાકિનારા અને અભયારણ્યો સુધીનો પ્રવાસ અનુભવ પ્રવાસીઓને વૈવિધ્યસભર અને યાદગાર અનુભવો આપે છે.
600 હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં ફેલાયેલું ખીજડિયા પક્ષી અભયારણ્ય મીઠા અને ખારા પાણીના દુર્લભ સંગમ માટે વિશેષ ઓળખ ધરાવે છે. આ અનોખું ઇકોલોજીકલ બંધારણ પક્ષીઓ માટે વૈવિધ્યસભર નિવાસસ્થાન પૂરું પાડે છે. ગુજરાત સરકારના વન અને પર્યાવરણ વિભાગના આંકડા મુજબ, વર્ષ 2023–24 દરમિયાન અહીં 317 પક્ષી પ્રજાતિઓ નોંધાઈ હતી, જે 2024–25માં વધીને 332 થઈ છે, જે અભયારણ્યની સતત વિકસતી જૈવવિવિધતાની સાબિતી આપે છે.
આ પર્યાવરણીય સમૃદ્ધિને વૈશ્વિક માન્યતા મળી છે અને વર્ષ 2022માં ખીજડિયાને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતી જળભૂમિ તરીકે રામસર સ્થળનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયો હતો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા મુલાકાતીઓ માટે આધુનિક સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં વોચ ટાવર, વન-કુટીરો, પક્ષી નિરીક્ષણ પ્લેટફોર્મ, અર્થઘટન કેન્દ્ર, સેલ્ફી પોઇન્ટ અને માહિતીસભર સાઇનબોર્ડનો સમાવેશ થાય છે.
અભયારણ્યની મુખ્ય તાકાત તેની નિવાસસ્થાનની વૈવિધ્યતામાં છે, જ્યાં મીઠા પાણીનો પ્રવાહ દરિયાકાંઠાની ભરતી સાથે મળીને પાળા અને ખાડાઓ સર્જે છે. આ કુદરતી વ્યવસ્થા વન્યજીવન માટે અનુકૂળ સૂક્ષ્મ નિવાસસ્થાનો બનાવે છે અને આ સુવિધાઓ ખીજડિયાને ભારતના સૌથી જીવંત પક્ષી સ્થળોમાંનું એક બનાવે છે. સાથે સાથે, આ ગુજરાતની ભીની જમીન સંરક્ષણ માટેના વૈજ્ઞાનિક અને આયોજનબદ્ધ અભિગમને પણ મજબૂત બનાવે છે.
રાજકોટમાં 10, 11 અને 12 જાન્યુઆરી, 2026 દરમિયાન યોજાનાર વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC)ની પૂર્વ તૈયારીના સમયમાં, ખીજડિયા પક્ષી અભયારણ્ય ગુજરાતના સંકલિત વિકાસ મોડેલનું કુદરતી ઉદાહરણ બની રહ્યું છે, જ્યાં પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને આર્થિક વિકાસ એકસાથે આગળ વધે છે. પ્રદેશની સમૃદ્ધ જૈવવિવિધતા કૃષિ, પ્રવાસન, આબોહવા સ્થિતિસ્થાપકતા અને ટકાઉ માળખાકીય વિકાસ જેવી રાજ્યની મુખ્ય પહેલોને પૂરક છે, જે VGRC દરમિયાન મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ રહેશે.
ખીજડિયા પક્ષી અભયારણ્યની સફળતાની આ ગાથા ગુજરાતના “સમૃદ્ધિ સાથે ટકાઉપણું”ના વિઝન સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલી છે અને આવનારા પ્રાદેશિક જોડાણ મંચ માટે એક મજબૂત આધારસ્તંભ રૂપે ઉભરી આવે છે.
