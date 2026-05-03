Prev
Next
હોમGujaratશિક્ષણમાં મોટો ફેરફાર! ગુજરાતની આ યુનિવર્સિટીએ શરૂ કર્યો એક નવો અભ્યાસક્રમ, હવે વિદ્યાર્થીઓને શીખવવામાં આવશે RSS અને PM મોદી વિશે

શિક્ષણમાં મોટો ફેરફાર! ગુજરાતની આ યુનિવર્સિટીએ શરૂ કર્યો એક નવો અભ્યાસક્રમ, હવે વિદ્યાર્થીઓને શીખવવામાં આવશે RSS અને PM મોદી વિશે

Indian Education System: ગુજરાતી યુનિવર્સિટી તેના નવા અભ્યાસક્રમમાં RSSનો ઇતિહાસ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ કૌશલ્ય, મોદી તત્વનો સમાવેશ કરવા બદલ ટીકાનો ભોગ બની છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 03, 2026, 04:09 PM IST
  • આ પગલું વિદ્યાર્થીઓને દેશના વર્તમાન સામાજિક-રાજકીય વાતાવરણ સાથે જોડશે જ નહીં 
  • પરંતુ તેમને આધુનિક ભારતની દિશાને આકાર આપતી વિચારધારાઓને ઊંડાણપૂર્વક સમજવાની તક પણ આપશે.
  • શું પુસ્તકીય જ્ઞાન અને વ્યવહારુ રાજકારણનો આ સંગમ વિદ્યાર્થીઓના દ્રષ્ટિકોણમાં મોટો પરિવર્તન લાવશે?

Trending Photos

શિક્ષણમાં મોટો ફેરફાર! ગુજરાતની આ યુનિવર્સિટીએ શરૂ કર્યો એક નવો અભ્યાસક્રમ, હવે વિદ્યાર્થીઓને શીખવવામાં આવશે RSS અને PM મોદી વિશે

Indian Education System: વડોદરાની પ્રતિષ્ઠિત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી (MSU) એક નવી શૈક્ષણિક ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. યુનિવર્સિટીએ તેના અભ્યાસક્રમમાં એક ક્રાંતિકારી ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ કૌશલ્ય, "મોદી તત્વ"નો ઇતિહાસ શામેલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 

આ પગલું વિદ્યાર્થીઓને દેશના વર્તમાન સામાજિક-રાજકીય વાતાવરણ સાથે જોડશે જ નહીં, પરંતુ તેમને આધુનિક ભારતની દિશાને આકાર આપતી વિચારધારાઓને ઊંડાણપૂર્વક સમજવાની તક પણ આપશે. શું પુસ્તકીય જ્ઞાન અને વ્યવહારુ રાજકારણનો આ સંગમ વિદ્યાર્થીઓના દ્રષ્ટિકોણમાં મોટો પરિવર્તન લાવશે? શિક્ષણના મંદિરમાં રાષ્ટ્રવાદ અને નેતૃત્વ પરના આ નવા પાઠ વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે અપનાવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

RSSનો ઇતિહાસ અને સામાજિક યોગદાન

MSUના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ હવે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના ઉદય, તેના ક્રમિક વિકાસ અને ભારતના સામાજિક-સાંસ્કૃતિક ઉત્થાનમાં તેની ભૂમિકાનો વિગતવાર અભ્યાસ કરશે. અભ્યાસક્રમમાં ખાસ કરીને RSSની વિચારધારા, સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદ અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પ્રત્યેના તેના અભિગમને આવરી લેવામાં આવ્યો છે. 

વધુમાં, સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં RSSની ભૂમિકા પર ખાસ સત્રો યોજવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓને એ પણ શીખવવામાં આવશે કે બિન-લાભકારી સંસ્થા (NGO)ના અસરકારક સંચાલન માટે RSSની કાર્યશૈલી અને તેના મુખ્ય સિદ્ધાંતોને સમજવું શા માટે જરૂરી છે. આ વિષય વિદ્યાર્થીઓને સંગઠન નિર્માણથી પરિચિત કરાવશે.

મોદી તત્વ: નેતૃત્વ અને સામાજિક પ્રભાવનો અભ્યાસ

યુનિવર્સિટીએ તેના નવા અભ્યાસક્રમમાં "મોદી તત્વ" નામનો એક ખાસ વિષય શામેલ કર્યો છે, જે સીધા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વ્યક્તિત્વ અને નેતૃત્વ શૈલી પર આધારિત છે. વિદ્યાર્થીઓ PM મોદીના પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ, તેમની અનન્ય કાર્ય પદ્ધતિઓ અને સમાજશાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિકોણથી કઠિન નિર્ણયો લેવાની તેમની ક્ષમતાનું વિશ્લેષણ કરશે. આ અભ્યાસક્રમમાં "મેક ઇન ઇન્ડિયા" જેવા મુખ્ય અભિયાનોના સામાજિક પ્રભાવનો પણ અભ્યાસ કરવામાં આવશે. આનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને સમજવામાં મદદ કરવાનો છે કે કેવી રીતે મજબૂત નેતૃત્વ અને રાષ્ટ્રીય નીતિઓ પાયાના સ્તરે સામાજિક પરિવર્તન લાવે છે અને દેશના અર્થતંત્રને નવી દિશા આપે છે.

મહાન નાયકો અને રાષ્ટ્રવાદના વિચારો પર ભાર

યુનિવર્સિટીના સ્ટડીઝ બોર્ડે કુલ ચાર નવા અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપી છે, જેમાં ભારતીય ઇતિહાસમાં મહાન વ્યક્તિઓના યોગદાનને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓ હવે વીર સાવરકર, મહર્ષિ અરવિંદ અને ડૉ. બી.આર. આંબેડકરના દાર્શનિક વિચારોનો વિગતવાર અભ્યાસ કરશે. 

વધુમાં, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ અને મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના સુશાસન મોડેલો અને તેમણે શરૂ કરેલા સામાજિક સુધારાઓની ઊંડાણપૂર્વક સમીક્ષા કરવામાં આવશે. અભ્યાસક્રમનો એક ભાગ 'રાષ્ટ્રવાદ' પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેમાં રાષ્ટ્ર અને રાજ્યની વ્યાખ્યાઓ તેમજ રાષ્ટ્રવાદ પર ભારતીય સમાજશાસ્ત્રીઓના મંતવ્યોનો સમાવેશ થાય છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓમાં રાષ્ટ્રવાદની સ્પષ્ટ સમજણ વિકસી શકે.

યુનિવર્સિટી વહીવટનો દ્રષ્ટિકોણ અને ભવિષ્યની તૈયારીઓ

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના વડા ડૉ. વીરેન્દ્ર સિંહના મતે, આ નવા વિષયો રજૂ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને વર્તમાન રાજકીય અને સામાજિક પરિદૃશ્યથી વાકેફ કરવાનો છે. વહીવટીતંત્ર માને છે કે નીતિ આયોગ દ્વારા તાજેતરના સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સે દર્શાવ્યું છે કે યુવાનો સરકારી પહેલ સાથે ઊંડાણપૂર્વક જોડાવા માંગે છે. તેથી, આ વિષયોને ઔપચારિક શિક્ષણનો ભાગ બનાવવા એ એક સ્વાભાવિક અને પ્રગતિશીલ પગલું છે. આનાથી વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સમજમાં વધારો થશે જ, પરંતુ સરકારી થિંક ટેન્ક અને સામાજિક સંગઠનોના કાર્યને વધુ સારી રીતે સમજીને ભવિષ્યના પડકારો માટે પણ તેમને તૈયાર કરવામાં આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
MSU VadodaraRSS HistoryModi TattvaNarendra Modi LeadershipIndian education systemCurriculum ChangeSociology CourseNationalism StudyGujarati News

Trending news