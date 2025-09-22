દિવાળીમાં એસટી બસમાં મુસાફરી કરનારોને નહીં પડે હાલાકી! સુરતથી કરાયું મહત્વનું આયોજન
Surat News: ગુજરાત એસટી નિગમ દ્વારા આગામી દિવાળીના તહેવારમાં સુરતથી એક્સ્ટ્રા 1600 બસ દોડાવાશે. જેને લઈને રાજ્ય ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, 'આગામી 16 ઓક્ટોબરથી 19 ઓક્ટોબર દરમિયાન સુરતથી સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોની વધારાની બસ મૂકાશે. લોકો પોતાના વતન જવા માટે ગૃપ બુકિંગ પણ કરાવી શકશે.
Trending Photos
Prepration For Diwali Festival: આગામી દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને, સુરતથી વતન જતા લોકોની સુવિધા માટે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા વધારાની બસો દોડાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ વર્ષે, કુલ 1600 જેટલી વધારાની બસો સુરતથી જુદા જુદા શહેરો અને ગામડાઓ માટે ઉપડશે.
આ બસો મુખ્યત્વે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દાહોદ જેવા વિસ્તારોમાં જશે, જ્યાં દિવાળી દરમિયાન મુસાફરોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે. સુરતમાં નોકરી કે ધંધા અર્થે રહેતા હજારો લોકો તહેવારો ઉજવવા પોતાના વતન જતા હોય છે, જેના કારણે સામાન્ય બસોમાં જગ્યા મળવી મુશ્કેલ બની જાય છે. આ વધારાની બસોથી મુસાફરોને મોટી રાહત મળશે.
આ વધારાની બસો આગામી 16મી ઓક્ટોબર થી 19મી ઓક્ટોબર તારીખ દરમિયાન દોડાવવામાં આવશે. આ સમયગાળામાં મુસાફરોની સૌથી વધુ અવરજવર રહે છે. મુસાફરો પોતાની ટિકિટનું બુકિંગ સરળતાથી ઓનલાઈન કરી શકશે, જેથી લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેવું નહીં પડે.
આ નિર્ણયથી મુસાફરોને આરામદાયક અને સુરક્ષિત રીતે પોતાના ઘરે પહોંચવામાં મદદ મળશે. GSRTC દ્વારા આયોજનબદ્ધ રીતે આ વધારાની બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે જેથી દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન કોઈને પણ મુસાફરીમાં અગવડ ન પડે.
કેવી રીતે થઈ શકશે બુકિંગ
એકસ્ટ્રા ઉપડનાર બસોનુ બુકિંગ એસ.ટી સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન, અડાજણ બસ સ્ટેશન, ઉધના બસ સ્ટેશન, કામરેજ બસ સ્ટેન્ડ, કડોદરા બસ સ્ટેશન તેમજ નિગમના તમામ બસ સ્ટેશનો ઉપરાંત એસ.ટી.દ્વારા નિમવામા આવેલ બુકિંગ એજન્ટો,મોબાઇલ એપ, તથા નિગમની વેબસાઇટ www.gsrtc.in ઉપરથી પણ ઓનલાઇન ટીકીટનુ બુકિંગ કરી શકાશે
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે