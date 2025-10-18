Prev
માપમાં રહેવા સંદેશો, હાર્દિકને અશિસ્ત, જયેશને બળવો ભારે પડ્યો! આ નેતાઓને લીલીપેનના અભરખાં અધૂરાં

Gujarat Cabinet Expansion: નવા મંત્રીઓના શપથ સમારોહમાં અલ્પેશ ઠાકોર અને હાર્દિક પટેલ એક સાથે બેઠેલા જોવા મળ્યા હતા, અને તેમના ચહેરા પરની ઉદાસી સ્પષ્ટ વર્તાતી હતી. કાર્યકરોમાં જોરશોરથી ચર્ચા છે કે પક્ષે આ ત્રણેય ધારાસભ્યોને તેમની ઓકાત સ્પષ્ટપણે દેખાડી દીધી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:04 AM IST

Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતના રાજકારણમાં હંમેશા ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહેલા ત્રણ યુવા ધારાસભ્યો અલ્પેશ ઠાકોર, હાર્દિક પટેલ અને જયેશ રાદડિયા – માટે હાલ 'દિલ કે અરમાં આસુઓ મેં બહે ગયે' જેવો ઘાટ સર્જાયો છે. રાજ્ય સરકારના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ બાદ આ ત્રણેય નેતાઓના મંત્રી બનવાના સપનાં પર પાણી ફરી વળ્યું છે.

જયેશ રાદડિયાનો સહકાર ક્ષેત્રનો 'બળવો' પડ્યો ભારે
ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા મંત્રી બનશે તેવી ભારે ચર્ચા હતી, પરંતુ તેમને પણ મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ચર્ચાનું મુખ્ય કારણ સહકાર ક્ષેત્રની ચૂંટણીમાં તેમનો બળવો છે. ઈફકો (IFFCO)ની ચૂંટણીમાં ભાજપના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ જઈને રાદડિયાએ જીત મેળવી હતી અને રીતસર ભાજપની આબરૂના લીરા ઉડાડ્યા હતા. પક્ષે હવે કદ પ્રમાણે વેતરીને રાદડિયાની પાંખો કાપી નાખી છે, જે સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે પક્ષની નીતિ વિરુદ્ધ જવું તેમને ભારે પડ્યું છે.

બળવાખોરીની કિંમત ચૂકવતા અલ્પેશ અને હાર્દિક
ચર્ચા મુજબ, હાર્દિક પટેલને તાજેતરમાં ભાજપ સરકાર વિરુદ્ધ આપેલા જાહેર નિવેદનો ભારે પડ્યા છે. મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ચર્ચાઓ વચ્ચે જ હાર્દિકે રોડ-રસ્તા અને ગટર જેવી સમસ્યાઓને લઈને પોતાની જ સરકાર સામે બંડ પોકાર્યો હતો, જાણે ભાજપની નેતાગીરી સામે બાંયો ચડાવી હોય. ભાજપની શિસ્તના જાહેરમાં લીરા ઉડાડવા તેમને ભારે પડ્યા છે.

બીજી તરફ, અલ્પેશ ઠાકોરની વાત કરીએ તો, એક સમયે લીલી પેનથી સહી કરવાની દાનત સાથે કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડનારા અલ્પેશને પણ ભાજપે હાલ પૂરતું 'વેતરી' નાખ્યો છે. કાર્યકરોમાં એવો ગણગણાટ છે કે મંત્રીપદ ન આપીને ભાજપે તેમને અન્ય કોઈ રંગની પેનથી જ કામ ચલાવવા માટે નિર્દેશ આપી દીધો છે. યાદ રહે, કોંગ્રેસમાં હતા ત્યારે અલ્પેશ અને હાર્દિકે ભાજપની ઘણી આબરૂ કાઢી હતી, તેથી તેમને પ્રમોશન મળ્યું હોત તો નિષ્ઠાવાન કાર્યકરો ચોક્કસ નિરાશ થયા હોત.

'કાઢી મૂકે તો કાઢી મૂકે' કહેનારા ઋષિકેશ પટેલ યથાવત્
એક તરફ મંત્રીપદના દાવેદારોને નિરાશા મળી છે, તો બીજી તરફ મંત્રીમંડળમાં સિનિયર નેતાઓને પડતા મૂકવાનો ધાસ્કો જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે, આ બધાની વચ્ચે રસપ્રદ બાબત એ છે કે, "કાઢી મૂકે તો કાઢી મૂકે" તેમ કહીને ચર્ચામાં આવેલા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ મંત્રી તરીકે યથાવત્ રહ્યા છે. તેમનો આ સંદર્ભનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઘણો વાયરલ થયો હતો, છતાં તેમને મંત્રીપદ જાળવી રાખ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે રાજકારણમાં ક્યારેક નિખાલસતા પણ કામ કરી જાય છે.

આ ઘટનાક્રમથી ભાજપે સ્પષ્ટ સંદેશ આપી દીધો છે કે પાર્ટીમાં શિસ્ત અને પક્ષના મેન્ડેટનું ઉલ્લંઘન કરનારને મંત્રીપદ જેવું મોટું ઇનામ આપવામાં આવશે નહીં, ભલે પછી તેમનું કદ ગમે તેટલું મોટું હોય.
 

