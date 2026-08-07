/ગુજરાતમાં ત્રણ ભયાનક વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય: 8 અને 9 ઓગસ્ટે ભારે વરસાદની આગાહી, બે જિલ્લામાં યલો એલર્ટ

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદનું જોર ઘટ્યા બાદ ઉઘાડ અને અસહ્ય બફારાનો અનુભવ થઈ રહ્યો હતો. જોકે, હવે હવામાન વિભાગે ફરી એકવાર ગાજવીજ અને પવન સાથે વરસાદી ઈનિંગ શરૂ થવાની આગાહી કરી છે. વાતાવરણમાં એકસાથે ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે ઓગસ્ટ મહિનાના અંતરિયાળ દિવસોમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે.
ત્રણ વેટર સિસ્ટમ સક્રિય, માછીમારોને એલર્ટ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ મોન્સૂન ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સહિત કુલ ત્રણ અલગ-અલગ સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેના પગલે 8 અને 9 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં મુસળધાર વરસાદ પડી શકે છે. સમુદ્રમાં પવનની ગતિ તીવ્ર થવાની સંભાવનાને પગલે 7 ઓગસ્ટે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા?
હવામાન વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવના જણાવ્યા મુજબ, આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. 7 ઓગસ્ટે અરવલ્લી, મહિસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા અને નર્મદા જેવા જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. 8 ઓગસ્ટે સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી 'યલો એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 9 ઓગસ્ટે ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં પણ ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટ યથાવત્ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાંથી 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ હવામાન વિભાગે દહેશત વ્યક્ત કરી છે.
ચોમાસાની સીઝનના આંકડા
ચાલુ સિઝનમાં 7 ઓગસ્ટની સવાર સુધીમાં રાજ્યમાં કુલ સરેરાશ 25.08 ઇંચ (70.10%) વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. સામાન્ય રીતે 1 જૂનથી 7 ઓગસ્ટ સુધીમાં 433 મિમી વરસાદ થતો હોય છે, જેની સામે આ વર્ષે 481 મિમી (11% વધુ) વરસાદ નોંધાયો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં હજુ સુધી સામાન્ય કરતાં આશરે 15 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, ત્યારે આગામી દિવસોની નવી વરસાદી સિસ્ટમથી આ વિસ્તારોમાં પણ પાણીની અછત દૂર થાય તેવી આશા સેવાઈ રહી છે.
રાજ્યમાં સિઝનનો 25.08 ઇંચ વરસાદ
ચાલુ સિઝનમાં 7 ઓગસ્ટ, 2026 (સવારે 10 વાગ્યા) સુધીમાં રાજ્યમાં કુલ સરેરાશ 25.08 ઇંચ (70.10%) વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. ઝોન વાઈસ જોઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 58.81 ઇંચ (96.87%) અને પૂર્વ-મધ્ય ગુજરાતમાં 21.62 ઇંચ (67.05%) વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં 16.38 ઇંચ (54.58%), ઉત્તર ગુજરાતમાં 14.78 ઇંચ (51.39%) અને કચ્છમાં 5.72 ઇંચ (29.05%) વરસાદ નોંધાયો છે.