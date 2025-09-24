Prev
Next

એક બાળક સહિત ત્રણ લોકોનાં મોત! ગુજરાતના આ શહેરમાં જીવલેણ રોગચાળોનો આતંક! તંત્ર દોડતું થયું

Epidemic in Surat: સુરતમાં રોગચાળો વકર્યો. શહેરમાં એક જ દિવસમાં તાવમાં ત્રણના મોત. સચિનમાં પાંચ મહિનાના બાળકનું તાવમાં સંપડાયા બાદ મોત. પાલમાં 38 વર્ષીય મોહમ્મદ સોએબ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તાવ આવતો હતો. નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ટૂંકી સારવાર બાદ મોત થયું. ઊન પાટિયા પાસે 45 વર્ષીય યુવકનું તાવ બાદ મોત. આરોગ્ય તંત્ર થયું દોડતું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:42 AM IST

Trending Photos

એક બાળક સહિત ત્રણ લોકોનાં મોત! ગુજરાતના આ શહેરમાં જીવલેણ રોગચાળોનો આતંક! તંત્ર દોડતું થયું

Epidemic in Surat: સુરત શહેરમાં રોગચાળો ખૂબ જ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે આરોગ્ય તંત્રની ચિંતા વધી ગઈ છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કેસની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં તાવ, ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયા જેવા રોગોનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે એક જ દિવસમાં તાવના કારણે ત્રણ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. આ ઘટના બાદ આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે અને પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લઈ રહ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બાળક સહિત ત્રણ લોકોનાં મોત
આ રોગચાળામાં સૌથી વધુ અસર બાળકો અને વૃદ્ધો પર જોવા મળી રહી છે. સુરતના સચિન વિસ્તારમાં માત્ર પાંચ મહિનાના બાળકનું તાવમાં સપડાયા બાદ કરુણ મોત થયું છે. આ ઘટનાથી પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.

અન્ય એક કિસ્સામાં, પાલ વિસ્તારમાં રહેતા 38 વર્ષીય મોહમ્મદ સોએબને છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તાવ આવતો હતો. તેમની તબિયત બગડતા તેમને નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ટૂંકી સારવાર બાદ તેમનું પણ મોત થયું. આ ઉપરાંત, ઊન પાટિયા વિસ્તારમાં રહેતા 45 વર્ષીય એક યુવકનું પણ તાવના કારણે મોત થયું છે. એક જ દિવસમાં ત્રણ મોત થતાં શહેરમાં ભયનું વાતાવરણ ફેલાયું છે.

આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા લેવાયેલા પગલાં
આ ગંભીર પરિસ્થિતિને જોતાં સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC)નું આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થયું છે. રોગચાળાને કાબૂમાં લેવા માટે વિવિધ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, શહેરમાં ફૉગિંગ અને સફાઈ અભિયાનને વધુ વેગ આપવામાં આવ્યો છે. લોકોને સ્વચ્છતા જાળવવા અને પાણીનો ભરાવો ન થવા દેવા માટે જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે. હોસ્પિટલોમાં તાવના દર્દીઓ માટે ખાસ વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આરોગ્ય કેન્દ્રો પર દવાઓ અને જરૂરી મેડિકલ સાધનોનો પૂરતો સ્ટોક રાખવામાં આવ્યો છે.

આરોગ્ય વિભાગે લોકોને અપીલ કરી છે કે જો કોઈને પણ તાવ, માથાનો દુખાવો, શરીરમાં દુખાવો, કે અન્ય કોઈ લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લે. સમયસર સારવાર જ જીવ બચાવી શકે છે. રોગચાળાને કાબૂમાં લેવા માટે સ્થાનિક પ્રશાસન અને નાગરિકોના સહયોગની ખૂબ જ જરૂર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
Pandemicsuratwater disease spreadsmart cityHealth UpdateSurat Civil Hospitalpatientsgujarat newsLocal News

Trending news