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અમેરિકા જઈ રહેલા 3 ગુજરાતીઓ પર આફત; ઇથોપિયામાં અપહરણ, પૈસા ચૂકવ્યા છતાં કોઈ ભાળ નથી?


વિદેશના અભરખા ક્યારેક જીવ પર આવી જતા હોય છે. આવા એક નહીં અનેક કિસ્સાઓ જોવા મળે છે. વળી પાછો એક કિસ્સો આવ્યો છે જ્યાં અમેરિકા જવા નીકળેલા 3 ગુજરાતીઓનું ઈથોપિયામાં અપહરણ થયું છે અને ખંડણીમાં માતબાર રકમ માંગી હોવાના હોવાના અહેવાલ છે. જાણો ચોંકાવનારી વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 28, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 03:43 PM IST
અમેરિકા જઈ રહેલા 3 ગુજરાતીઓ પર આફત; ઇથોપિયામાં અપહરણ, પૈસા ચૂકવ્યા છતાં કોઈ ભાળ નથી?
Image Credit: પ્રતિકાત્મક એ આઈ ઈમેજ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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