Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં પકડાયેલા 3 આતંકીઓનો ઈરાદો શું હતો? પૂછપરછમાં સામે થયો મોટો ખુલાસો

Gujarat ATS Caught Arrest Terrorist ; ગાંધીનગરથી ISKP સાથે જોડાયેલા ત્રણ આતંકીને ગુજરાત ATSએ દબોચ્યા... સાઈનાઈડ કરતા ખતરનાક ઝેર બનાવવાનો હતો પ્લાન.. ડૉ. સૈયદ ફંડ મેળવીને મોટા હુમલાની ફિરાકમાં હતો...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 09, 2025, 03:39 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં પકડાયેલા 3 આતંકીઓનો ઈરાદો શું હતો? પૂછપરછમાં સામે થયો મોટો ખુલાસો

Gandhinagar News ; ગુજરાત એટીએસએ આતંકી ષડયંત્ર નિષ્ફળ બનાવ્યું છે. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા અમદાવાદમાંથી હૈદરાબાદ-તેલંગાણાના ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરાઈ છે. આતંકી પ્રવૃત્તિને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા આવેલા શખ્સો પાસેથી શંકાસ્પદ સામગ્રી મળી આવી છે. યુએપીએ હેઠળ ગુનો દાખલ કરાયો છે. ત્રણેય શખ્સો ગુજરાતને અશાંત કરવાનો અને મોટી જાનહાનિ પહોંચાડવાનો ઈરાદાથી આવ્યા હતા. સાથે જ તેમનો હેતુ સાઈનાઈડ કરતા ખતરનાક ઝેર બનાવવાનો હતો. 

ઝડપાયેલા આતંકીઓના નામ 

Add Zee News as a Preferred Source
  • ડૉ. અહમદ મોહિનૂદ્દીન સૈયદ જીલાણી
  • મહોમમદ સુહેલ, સન ઓફ મહોમમદ સુલેમાન
  • આઝાદ સૈફી

આતંકીઓની ડિટેલ

  • અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદ - ઉ.વ.35,વ્યવસાય- ડોક્ટર, રહે.ફસ્ટ ફ્લોર,અશદ મંજીલ,સ્ટ્રીટ નંબર 9, ફોર્ટવ્યુ કોલોની,સ્કોડા શો રૂમની સામે, રાજેન્દ્રનગર,હૈદરાબાદ,તેલંગાણા
  • આઝાદ સુલેમાન શેખ, ઉ.વ.20 વર્ષ,વ્યવસાય - સિલાઇ કામ, રહે.કસબા જીન્જાના,શેખા મેદાન,સલારા,તાલુકો-કેરાના,જિલ્લો-શામલી, ઉત્તરપ્રદેશ
  • મોહમદ સુહેલ મોહમદ સલીમ ખાન, ઉ.વ.23, વ્યવસાય - અભ્યાસ,રહે.વોર્ડ નં-01 પશ્ચિમ ચમરૌધા કસ્બા સિંઘહી કલા, તાલુકો - નિગાસન. જિલ્લો-લખીમપુર ખીરી, ઉત્તરપ્રદેશ

ગુજરાત ATS ના ડીઆઈજી સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું કે, અમને બાતમી મળી હતી. જેમાં સૈયદ મોટું કાવતરું ઘડી રહ્યો છે તે માટે ગુજરાત આવ્યો છે તેવું જાણવા મળ્યો. ઉચ્ચ અધિકારીને જાણ થતા અડાલજ ટોલ નાકાથી એક કારમાં એક વ્યક્તિ મળ્યો હતો. જેની પાસેથી એક પિસ્ટલ, ચાર લીટર લિકવીડ અને કારતુસ મળી આવ્યા છે. હાલ ડિટેઇલ ઈન્ટ્રોગેશન ચાલુ છે. તમામ આતંકઓ 35 તી 36 વર્ષની ઉંમરના છે. હૈદરાબાદનો ડૉ. અહમદ મોહિનૂદ્દીન સૈયદ જીલાણીએ ચીનથી ડોકટરેટની પદવી મેળવેલી છે. તેમજ ઘણી બધી ભાષાના જાણકાર છે. તે ફંડની કામગીરી કરતો હતો. ફંડ માટે જ કલોલ જવાનુ હતું. હથિયારોની ડિલિવરી મળવાની હતી 

અમદાવાદ-મહેસાણા રોડ પર આવેલા અડાલજ ટોલ પ્લાઝા પાસે એક સિલ્વર કલરની ફોર્ડ ફિગો કારની તલાશી લેતા તેમાંથી ડો. સૈયદ મળઈ આવ્યો હતો. તેના કબજામાંથી બે ગ્લોક પિસ્ટલ અને એક બેરેટા પિસ્ટલ તથા 30 જીવતા કારતૂસ અને 4 લીટર કેસ્ટર ઓઈલ મળી આવ્યું હતું. તેની વધુ તપાસ કરતા  તેને હથિયારો કલોલ નજીકના એક કબ્રસ્તાનમાંથી મેળવ્યા હોવાની માહિતી આપી હતી. કલોલના કબ્રસ્તાન સુધી હથિયારો પહોંચાડનારા યુપીના બે આતંકી આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલને ATS ની બીજી ટીમ બનાસકાંઠાથી ઝડપી પાડ્યા છે. 

આઝાદ શેખ અને મહોમંદ સુહેલને બનાસકાંઠાથી લઈને આવ્યા છે. બંને લોકો લખીમપુર અને સામલી ઉત્તરપ્રદેશના રહેવાસી છે. લખનઉં, દિલ્હીના ભીડભાડવાળી જગ્યાઓની રેકી કરવામાં આવી હતી. આ લોકો ગંભીર ઝેરી વિસ્ફોટ બનવવાની કામગીરીમાં જોડાયેલા છે. 

સૈયદના 18 નવેમ્બર સુધી રિમાન્ડ માંગ્યા છે. અન્ય બે લોકોના રિમાન્ડ મંજૂરી કોર્ટ પાસેથી મંગાવામા આવ્યા છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, હથિયાર રાજસ્થાનના માનગઢથી લાવવામાં આવ્યા હતા. હનુમાનગઢ ભારત પાકિસ્તાનના બોર્ડર નજીકનો વિસ્તાર છે. સૈયદનો પરત હૈદરાબાદ જવાનો હતો. રૈઝીન સાઈનાઈટથી વધુ ખતરનાક હોય છે. જેમાં સૈયદ રૈઝીન હૈદરાબાદમાં બનાવતો હતો. રૈઝીન ગેસ ફોર્મમાં કે આહારમાં શરીરમાં જતા ઘાતક બને છે. સૈયદ બાય રોડ હૈદરાબાદથી અડાલજ સુધી પહોંચ્યો હતો. 

તપાસમાં સામે આવ્યુ કે, આ ત્રણેય જુદી જુદી એપ્લિકેશનની મદદથી એકબીજા સાથે સંકલન કરી રહ્યાં હતા. એક વર્ષથી અમદાવાદ જેવા વિસ્તારોની રેકી કરી રહ્યા હતા. Dysp અશોક ચૌધરીને આતંકી સૈયદની માહિતી મળી હતી. જેના બાદ તેઓને દબોચી લેવાયા છે. 

રાઇસીન ઝેર કેટલું ખતરનાક: 
ઓરાઇસીન (Ricin) એ કાસ્ટર બીન્સ (અરંડીના બીજ)માંથી મળતું અત્યંત ઝેરી પ્રોટીન છે, જે વિશ્વના સૌથી મજબૂત ઝેરોમાંનું એક છે. તેની ઝેરીતા નીચેના 5 મુદ્દાઓમાં સમજાવી શકાય:અત્યંત નાની માત્રા પણ મારક: એક વયસ્ક માટે 5-10 માઇક્રોગ્રામ/કિલો (એટલે કે 3-8 કાસ્ટર બીજ) પણ પૂરતા છે મોત લાવવા માટે. તે કોષોમાં પ્રોટીન બનાવવાની પ્રક્રિયા રોકી દે છે, જેનાથી બધા અંગો નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે. 

ઝડપી અને વિવિધ માર્ગે મોત: સુંઘવાથી 4-24 કલાકમાં, ખાવાથી 10 કલાકમાં અને ઇન્જેક્શનથી 36-72 કલાકમાં મોત થઈ શકે છે. તે ફેફસાં, કિડની, લિવર અને આંતરડાઓને નુકસાન પહોંચાડે છે, જેમાંથી બહુ-અંગ નિષ્ફળતા થાય છે. 

ગંભીર લક્ષણો અને કોઈ એન્ટીડોટ નથી: લક્ષણોમાં ઉલટી, રક્તમિશ્રિત ડાયરિયા, શ્વાસની તકલીફ, ઓછો બ્લડ પ્રેશર અને આંગળીઓ-આંખોમાં સોજા શામેલ છે. કોઈ વિશેષ દવા કે રસી નથી; માત્ર સપોર્ટિવ કેર (દ્રવપ્રવાહ, શ્વાસ મદદ) જ કરી શકાય છે. 

બાયોટેરર અને હથિયાર તરીકે સંભાવના: CDC તેને પોટેન્શિયલ બાયોવેપન તરીકે વર્ગીકૃત કરે છે. તેને પાવડર કે મિસ્ટ બનાવી હવામાં છોડી શકાય, જે વિશાળ વિસ્તારમાં ઝેર ફેલાવે. તેની ઉત્પાદન સરળ છે, પરંતુ ફેલાવવું મુશ્કેલ. 

દુર્લભ પરંતુ લાંબા ગાળાનું નુકસાન: ઝેરીકરણ અસામાન્ય છે, પરંતુ જીવિત રહેનારાઓમાં કિડની, લિવર અને ફેફસાંમાં કાયમી નુકસાન થાય છે. બાળકોમાં એક જ બીજ પણ મારક હોઈ શકે છે, અને તેની શોધ મુશ્કેલ હોવાથી નિદાન વિલંબિત થાય છે
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat ATSterroristsગુજરાત એટીએસઆતંકવાદી

Trending news