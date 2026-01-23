કાળા ડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાયું ગુજરાતનું આકાશ! મહેસાણા સહિત આ વિસ્તારોમાં વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી!
Gujarat Rain Forecast: હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદે એન્ટ્રી કરી લીધી છે. મહેસાણાના વિસનગરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. અહીં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે હળવો છૂટછવાયો વરસાદ વરસ્યો છે.
Gujarat Rain Forecast: હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદે એન્ટ્રી કરી લીધી છે. મહેસાણાના વિસનગરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. કચ્છ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પણ પલટો જોવા મળ્યો છે. નારાયણ સરોવર, નવાનગર, પાનધ્રો, તહેરા, ઘડુલી સહિતના વિસ્તારમાં છુટછવાયો હળવો વરસાદ નોંધાયો છે. વાવ અને થરાદ પંથકમાં પણ વહેલી સવારથી જ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે થરાદ સહિત સમગ્ર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાયું છે. સરહદી પંથકમાં કમોસમી વરસાદની દહેશતને પગલે ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે, શિયાળુ પાક રાયડો, જીરું અને ઈસબગુલની ખેતી કરતા ખેડૂતોમાં નુકસાનીની ભારે ભીતિ સેવાઈ રહી છે. માવઠાની આશંકાએ તૈયાર થયેલા પાકને બચાવવા માટે ધરતીપુત્રો ચિંતાતુર બન્યા છે. જિલ્લામાં વહેલી સવારથી વાદળોનું સામ્રાજ્ય જામતા તાપમાનમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળોને જોતા ખેતરમાં કાપણી કરેલા તૈયાર પાકને સુરક્ષિત કરવા દોડધામ મચી ગઈ છે.
અનેક વિસ્તારમાં પણ વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ
મહેસાણામાં ગુરુવારે સાંજના સમય બાદ અચાનકથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો અને ઠંડી વચ્ચે અહીંયા વરસાદ પડ્યો હતો. કમોસમી વરસાદને કારણે અહીંયા લોકો હેરાન-પરેશાન થયા હતા. વરસાદને લઈને લોકો જેકેટ-સ્વેટર પહેરે કે રેઈનકોટ પહેરે તેવી સ્થિતિમાં લોકો મુકાઈ ગયા હતા. આ સાથે કચ્છના અનેક વિસ્તારમાં પણ વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડ્યો હતો.
કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા
ગુરુવારે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે સામાન્ય વરસાદ પણ પડ્યો છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી જોઈએ તો હવામાનમાં પલટા બાદ કાતિલ ઠંડીની પણ આગાહી કરી છે. માવઠાંની અસર ગુજરાત ઉપરાંત પાડોશી રાજ્ય રાજસ્થાનમાં પણ જોવા મળશે. રાજસ્થાનના 6 જિલ્લામાં આજે માવઠાંની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે પણ ગુજરતામાં માવઠાંની આગાહી કરી છે. 22 જાન્યુઆરીએ કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં યલો એલર્ટ સાથે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એ. કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, યલો એલર્ટ સાથે કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે.
આ વિસ્તારોમાં વરસી શકે છે કમોસમી વરસાદ
સર્જાયેલ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટાના સંકેત છે. આગામી 4 દિવસ રાજ્યભરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને આ સાથે છૂટછવાયા હળવા વરસાદનું અનુમાન છે. હવામાન વિભાગે ભરશિયાળે કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતમાં આજે ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના કારણે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ સહિત ઉત્તર ગુજરાતના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે.
ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવા વરસાદની વધુ શક્યતા છે. બાકીના વિસ્તારમાં પણ 26 જાન્યુઆરી સુધી વાતાવરણ વાદળછાયું રહેશે. માવઠાની આગાહીથી ઘઉં, એરંડા, જીરૂ, વરિયાળી સહિતના શિયાળું પાકને નુકસાન થઇ શકે છે. માવઠાની આગાહીથી શિયાળું પાક લેતા ધરતીપુત્રો ચિંતામાં મૂકાયા છે.
