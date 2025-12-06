જૂતાંનો બદલો જૂતાંથીઃ ગોપાલ ઈટાલિયાને હાથના કર્યા હૈયે વાગ્યા
Throw Shoe On Gopal Iitalia : ધારાસભ્ય બન્યાં પછી જવાબદાર બનવાને બદલે વધુને વધુ મોં-ફાટ બની રહેલાં ગોપાલ ઈટાલિયા હજુ ય પોતે આચરેલાં જૂતાંકાંડ માટે બદનામ છે જ
Gujarat Politics : વિસાવદરની પેટાચૂંટણી પછી રાજાપાઠમાં આવીને બેફામ, બેજવાબદાર વાણી-વિલાસમાં સરી પડેલાં ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાને આખરે જનતાના આક્રોશનો પરચો મળ્યો. અગાઉ તત્કાલીન ગૃહમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજા પર જૂતું ફેંકીને અરાજકતાવાદી વલણ દર્શાવનાર ગોપાલ ઈટાલિયા પર જામનગરમાં જૂતું ફેંકાયું અને 'જેવું વાવો એવું લણો' એવાં કવિ ન્યાય એટલે કે Poetic Justice નું એક ચક્ર પૂરું થયું ગણાય.
ત્યારે જનઆક્રોશ હતો, તો હવે શું કહેશો ગોપાલભાઈ?
પ્રદીપસિંહ જાડેજા પર પોતે જૂતું ફેંક્યું એ વિશે ગોપાલ ઈટાલિયાએ આજ સુધી ન તો કદી માફી માંગી છે કે ન તો એ હિણપતભર્યું અવિચારી કૃત્ય હોવાનું સ્વીકાર્યું છે. એ વખતે તેમણે પોતાના એ કૃત્યનો યુવાઓના આક્રોશ તરીકે બચાવ કર્યો હતો. પરંતુ હવે જ્યારે પોતાના પર જૂતું ફેંકાયું ત્યારે તેને જનતાનો આક્રોશ ગણવાને બદલે તેમની પાર્ટીના કાર્યકરોએ જૂતું ફેંકનારની સરાજાહેર ધોલધપાટ કરી છે. ત્યારે એ જનઆક્રોશ નથી? ત્યારે એ પોતાના પક્ષના કાર્યકરોને કેમ સમજાવતાં નથી કે આ તો જનઆક્રોશ કહેવાય.
ધોલધપાટ કરનારાં સામે પગલાં લેવાશે?
જૂતું ફેંકાયા પછી તરત જ પક્ષના કાર્યકરોએ ફેંકનારને ઘેરીને ઢોર માર માર્યો હોવાનું વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. મંચ પર બેઠેલાં અન્ય નેતાઓ પણ તરત કૂદી પડ્યા અને ટાપલીદાવમાં જોડાયા હતાં. એ સમયે પોલીસ કર્મીઓ પણ ત્યાં હાજર હતા. છતાં ય કાયદો હાથમાં લેવાયો અને જાહેરમાં મારપીટ થઈ. એ વિશે પાર્ટીના પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ કે ગોપાલ ઈટાલિયાએ હજુ માફી માંગી નથી. ખરેખર તો વીડિયોમાં દેખાતાં દરેક ચહેરાંઓને શોધીને કાયદો હાથમાં લેવાનો ગુનો દાખલ કરીને પોલીસે કડક હાથે કામ લેવું જોઈએ.
જામનગરમાં જાહેરસભામાં 'આપ'ના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા પર જુતું ફેકનારનો વીડિયો હાલ ગુજરાતના રાજકારણમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જામનગર શહેરમાં શુક્રવારે સાંજે આમ આદમી પાર્ટીનું સંમેલન યોજાયું હતું, અને ટાઉનહોલમાં આયોજિત કાર્યક્રમ દરમિયાન 'આપ'ના ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલીયા સંબોધન કરી રહ્યા હતા, જે દરમિયાન તેઓ ઉપર જુતું ફેંકવામાં આવ્યું હતું, અને ભારે અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. આખરે આ જીતુ ફેકનાર વ્યક્તિ મીડિયા સમક્ષ આવ્યો હતો. તેણે પોતાનું નામ છત્રપાલસિંહ જાડેજા અને મેમાણા ગામના રહેવાસી હોવાનું જણાવ્યું હતું. અગાઉ પ્રદિપસિંહ જાડેજા કે જેઓ ગુજરાત રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી હતા, ત્યારે તેઓ ઉપર જાહેર સભા દરમિયાન જુતું ફેંકવામાં આવ્યું હતું ત્યારથી પોતાને વસવસો રહી ગયો હતો, અને પોતાના સમાજનો બદલો વાળવાના ભાગરૂપે આજે મોકો ગોતીને તે ઘટનાનો બદલો વાળ્યો હતો, અને પોતાની જાતને સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હોવાનું પણ જણાવ્યું. પૂર્વ મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પર થયેલા હુમલાનો પોતે બદલો વાળી સંતોષ વ્યક્ત કર્યો.
