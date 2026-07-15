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હેપ્પી બર્થ ડે 'દાદા'...! ગુજરાતના 'મૃદુ અને મક્કમ' CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો આજે જન્મદિવસ: જાણો 'કોમનમેન' થી 'સીએમ' સુધીની રસપ્રદ સફર

CM Bhupendra Patel Birthday: જનતામાં 'દાદા' તરીકે વહાલસોયા બનેલા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો જન્મ 15 જુલાઈ, 1962ના રોજ અમદાવાદના એક સામાન્ય પરિવારમાં થયો હતો. ગુજરાતના 17મા મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર દાદાએ ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. તેમના શાંત અને મૃદુભાષી વ્યક્તિત્વની છાયા તેમના જન્મદિવસની ઉજવણીમાં પણ સ્પષ્ટપણે વર્તાય છે, જે કોઈ ભવ્ય આડંબર કે મોટા દેખાડા વગર અત્યંત સાદગીપૂર્ણ અને સેવામય વાતાવરણમાં મનાવવામાં આવે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 15, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:05 AM IST
હેપ્પી બર્થ ડે 'દાદા'...! ગુજરાતના 'મૃદુ અને મક્કમ' CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો આજે જન્મદિવસ: જાણો 'કોમનમેન' થી 'સીએમ' સુધીની રસપ્રદ સફર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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