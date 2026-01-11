Prev
PM મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ: જાણો મિનિટ ટુ મિનિટનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

Somnath Swabhiman Parv: આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો બીજો દિવસ. સોમનાથમાં સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની ઉજવણીમાં આપશે હાજરી. આજે પ્રધાનમંત્રી સોમનાથમા શૉર્યયાત્રા અને સભામાં આપશે હાજરી. 9:45 કલાકે શૌર્ય યાત્રામાં ભાગ લેશે. 10:15 કલાકે સોમનાથ મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા કરશે. 11 કલાકે સોમનાથમાં જાહેર કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરશે. 1 લાખ જેટલી જનમેદની સભામાં હાજર રહેશે

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:56 AM IST

PM મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ: જાણો મિનિટ ટુ મિનિટનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

Somnath Swabhiman Parv: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ છે. આજે પીએમ મોદી ભક્તિ, શૌર્ય અને વિકાસના ત્રિવેણી સંગમ સમાન વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. સોમનાથમાં 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ'ની ઉજવણીથી લઈને રાજકોટ અને અમદાવાદમાં મેટ્રો ટ્રેનના લોકાર્પણ સુધીના વ્યસ્ત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

11 જાન્યુઆરીનો કાર્યક્રમ

  • સવારે 9.45 કલાકે સોમનાથ ખાતે શૌર્ય યાત્રાનો પ્રારંભ. : 
  • સવારે 10.15 કલાકે સોમનાથ મંદિર મા દર્શન-પૂજા
  • સવારે 11 વાગ્યે સ્વાભિમાન પર્વ જાહેર સભા
  • બપોરે 12.10 કલાકે સોમનાથ થી રાજકોટ જવા રવાના.
  • બપોરે 1.20 કલાકે રાજકોટ પહોંચશે પ્રધાનમંત્રી મોદી
  • બપોરે 1.35 કલાકે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ધાટન
  • બપોરે 3.30 કલાકે રાજકોટ થી અમદાવાદ આવવા રવાના થશે પ્રધાનમંત્રી
  • સાંજે 4.45 કલાકે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચશે
  • સાંજે 5.15 કલાકે મહાત્મા મંદિર મેટ્રો સ્ટેશન ફેઝ-2 ઉદ્ધાટન કરશે
  • પ્રધાનમંત્રીનું રાત્રી રોકાણ ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે

સોમનાથમાં શૌર્ય અને ભક્તિનો માહોલ
આજે સવારથી જ સોમનાથ 'ઓમ નમઃ શિવાય'ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું છે. 1000 વર્ષ પહેલાં અનેક વિષમ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ સોમનાથ મંદિર કેવી રીતે અડખમ રહ્યું, તેની ગાથાને યાદ કરવા માટે 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ' ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. સવારે 9:45 કલાકે પીએમ મોદી ભવ્ય શૌર્ય યાત્રામાં ભાગ લેશે. આ યાત્રામાં 108 અશ્વ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. રસ્તાઓ પર વિવિધ સ્ટેજ બનાવી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું છે. 10:15 કલાકે પ્રધાનમંત્રી સોમનાથ મંદિરમાં મહાદેવના દર્શન અને વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરશે. સવારે 11:00 કલાકે સોમનાથમાં એક વિશાળ જનસભાને સંબોધશે, જેમાં **1 લાખથી વધુ લોકો** ઉમટી પડે તેવી શક્યતા છે.

ગઈકાલે રાત્રે પણ પીએમ મોદીએ સોમનાથમાં ડ્રોન શો નિહાળ્યો હતો અને ઓમકાર મંત્રના જાપમાં ભાગ લીધો હતો. સમગ્ર મંદિર પરિસર અને ગેટને ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યા છે અને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે.

રાજકોટ અને અમદાવાદમાં વિકાસના કાર્યો
સોમનાથના કાર્યક્રમો પૂર્ણ કર્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી રાજકોટ અને ત્યારબાદ અમદાવાદની મુલાકાત લેશે. રાજકોટ (બપોરે 2:00 વાગ્યે) પીએમ મોદી અહીં 'રીજનલ વાયબ્રન્ટ સમિટ'નું ઉદ્ઘાટન કરશે, જે સૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગો માટે માર્ગદર્શક બનશે. અમદાવાદ/ગાંધીનગર (સાંજે 5:15 વાગ્યે): પીએમ મોદી અમદાવાદમાં મેટ્રો ફેઝ-2નું ઉદ્ઘાટન કરશે. મહાત્મા મંદિર મેટ્રો સ્ટેશનથી આ સેવાનો પ્રારંભ કરાશે. દિવસના અંતે પીએમ મોદી ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે રાત્રિ રોકાણ કરશે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે.

