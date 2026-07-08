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19 દિવસના ઉપવાસ બાદ હવે 'આંદોલન પાર્ટ-૩' નું રણશિંગું ફૂંક્યું; ખેડૂતોની લડત તેજ, જેતપરમાં 23 જિલ્લાના આગેવાનોની મહાબેઠક

Morbi-Jetpur News: વીજપોલ વળતર નીતિ સામે ખેડૂતોનો આક્રોશ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. છેલ્લા 19 દિવસથી ચાલી રહેલા ખેડૂતોના આમરણાંત ઉપવાસનો અંત આવ્યો છે, પરંતુ લડત પૂરી થઈ નથી. અસંતુષ્ટ ખેડૂતોએ હવે આરપારની લડાઈ લડવા માટે રાજ્યવ્યાપી આંદોલન પાર્ટ-૩ ની તૈયારીઓ આદરી છે. આંદોલનની આગામી વ્યૂહરચના ઘડવા માટે 8 અને 9 જુલાઈના રોજ જેતપર ગામે ગુજરાતના ૨૩ જિલ્લાના ખેડૂત આગેવાનોની એક મહત્વપૂર્ણ મહાબેઠક મળવા જઈ રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:40 AM IST
19 દિવસના ઉપવાસ બાદ હવે 'આંદોલન પાર્ટ-૩' નું રણશિંગું ફૂંક્યું; ખેડૂતોની લડત તેજ, જેતપરમાં 23 જિલ્લાના આગેવાનોની મહાબેઠક
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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