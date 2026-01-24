Prev
ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણની 5 મોટી ખબર : અલ્પેશ ઠાકોર અડધી રાતે કરશે શક્તિ પ્રદર્શન

North Gujarat Political News : અલ્પેશ ઠાકોરના શક્તિ પ્રદર્શનથી લઈને પાટણ કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ સુધીની ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણની આજની મહત્વની ઘટનાઓ પર એક નજર કરીએ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:36 PM IST

Gujarat Politis : ગુજરાતના રાજકારણમાં હવે ઉત્તર ગુજરાતનો ઉગતો સિતારો જોવા મળી રહ્યો છે. આ વચ્ચે આજે ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણમાં અનેક મોટી હલચલ જોવા મળી છે. જેમાં અલ્પેશ ઠાકોરના શક્તિ પ્રદર્શનથી લઈને ગેનીબેન ઠાકોરની ગાડીએ સર્જેલા અકસ્માતની મોટી ખબરો છે. ત્યારે આજની મહત્વની ઘટનાઓ પર એક નજર કરીએ

અલ્પેશ ઠાકોર કરશે શક્તિ પ્રદર્શન 
ગાંધીનગર ખાતે ભાજપના ધારાસભ્ય અને ઠાકોર સમાજના નેતા અલ્પેશ ઠાકોર હવે શક્તિ પ્રદર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે. તેઓએ અભ્યુદય નામે સામાજિક સંમેલનની જાહેરાત કરી છે. જે 26 જાન્યુઆરી રાત્રે ૩ વાગે સંમેલન કરશે. અલ્પેશ ઠાકોર સામાજિક મુદ્દાઓ પર અગાઉ પણ સંમેલન કરી ચૂક્યા છે. તેઓ અગાઉ અમદાવાદ જીએમડીસી ખાતે સંમેલન કરવાના હતા, પણ હવે ગાંધીનગર રામકથા મેદાન ખાતે યોજાશે. 

સંમેલનમાં આવવા ગેનીબેન ઠાકોરની અપીલ
ગાંધીનગરમાં 26 જાન્યુઆરીના રાત્રે 3 વાગ્યે ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં આવવા સંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે અપીલ કરી છે. ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના અધ્યક્ષ અમે ભાજપ નેતા અલ્પેશ ઠાકોરની અધ્યક્ષતામાં 26મી જાન્યુઆરીએ રાત્રે 3 વાગ્યે ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન યોજાવાનું છે. ગેનીબેન ઠાકોરે સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ કરીને મહા સંમેલનમાં પધારવા ઠાકોર સમાજના લોકોને આમંત્રણ આપ્યું. 

ગેનીબેન ઠાકોરની ગાડીએ સર્જ્યો અકસ્માત
પાલનપુર ડીસા હાઈવે પર ગઈકાલે કુશકલ પાટીયા નજીક સાંસદ ગેનીબેનની ગાડીથી અકસ્માત સર્જાયો છે. ગેનીબેનની ગાડીએ યુવકને ટક્કર મારીને ત્યાંથી જતી રહી હોવાના આક્ષેપ કરાયો છે. ગાડીમાં સાંસદ ગેનીબેન હતા અને અન્ય લોકો હતા. પરંતુ ટક્કર માર્યા બાદ ગાડી ઉભી રહી ન હતી તેવા આક્ષેપ કરાયા છે. ઈજાગ્રસ્ત યુવકના ભાઈ નરસાભાઈએ કહ્યું કે, અકસ્માત સ્થળ પર લીધેલા ફોટા અને વીડિયો ગેનીબેન અને તેમના માણસો દ્વારા ડિલીટ કરાયા છે. અકસ્માત થયો એ સમયે ગેનીબેન જતા રહ્યા, પરંતુ બીજા દિવસે માત્ર હોસ્પિટલમાં ઈજાગ્રસ્તને મળીને જતા રહ્યા હતા. પીડિત યુવકના ભાઈએ વ્યવસ્થિત સારવાર થાય અને ત્યારબાદ કાર્યવાહી કરીશું તેવી માંગ કરી છે. 

પાટણમાં કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ ચરમસીમાએ
પાટણમાં અનુસૂચિત જાતિ વિભાગના નવનિયુક્ત મહિલા ચેરમેન જયાબેન શાહે ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ સામે મોરચો માંડ્યો. જયાબેન શાહે સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ કરી ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ પર ગંભીર આક્ષેપો લગાવતા રાજકારણ ગરમાયું છે. મહિલા ચેરમેને દાવો કર્યો કે, નવી બોડીની નિમણૂક અને મીટિંગમાં હાજર રહેવા બાબતે ધારાસભ્યએ સહકાર આપવાનો સાફ ઈન્કાર કર્યો. 

જયાબેનનો વિસ્ફોટક આક્ષેપ
ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે કોંગ્રેસના હાઈકમાન્ડ અને ટોચના નેતાઓને 'ફૂટેલી તોપ' ગણાવી અપમાન કર્યું. કિરીટ પટેલે કોંગ્રેસ નેતા હિતેન્દ્ર પીઠડીયાને પણ 'ફૂટેલી તોપ' કહી તેમને માર મારવાનું જણાવ્યું હોવાનો વીડિયોમાં ગંભીર દાવો કર્યો. આગામી માયા સાતમે હિતેન્દ્ર પીઠડીયા પાટણ આવવાના હોય, તેમની સુરક્ષાને લઈ જયાબેને પ્રશાસનને અત્યારથી જ ચેતવ્યું. વીડિયોમાં જયાબેને સ્પષ્ટ કર્યું કે જો હિતેન્દ્ર પીઠડીયા પર કોઈ હુમલો થશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી પ્રશાસન અને કિરીટ પટેલની રહેશે.

"કોને પૂછીને વરઘોડો કાઢ્યો" કહી ૭ શખ્સોનો હુમલો
મહેસાણાના સતલાસણાના બેડસ્મા ગામે વરઘોડામાં પથ્થરમારાની ઘટના બની છે. લગ્નના વરઘોડામાં પથ્થરમારાથી મહિલાને ઈજા પહોંચી છે. "કોને પૂછીને વરઘોડો કાઢ્યો" કહી સાત શખ્સોએ હુમલો કર્યો હતો. બેન્ડવાજા રોકાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી અપાઈ. કાળુસિંહ, રાજદીપસિંહ સહિત 7 સામે પોલીસ ફરિયાદ થઈ છે. સતલાસણા પોલીસે રાયોટિંગનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. 

