1 એપ્રિલથી Toll Tax માં વધારો : ગુજરાતના દરેક ટોલ પ્લાઝા પર વાહનચાલકોને વધુ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે
Toll Tax Price Hike From 1st April : 1 એપ્રિલથી દેશભરમાં મુસાફરી મોંધી થવા જઈ રહી છે. કારણ કે, એક્સપ્રેસ વે અને નેશનલ હાઈવે પરના ટોલ પ્લાઝાના ટોલ ટેક્સમાં 3 થી 5 ટકાનો વધારો ઝીંકવામાં આવનાર છે. 1 એપ્રિલથી નાગરિકોને કેટલા રૂપિયા વધારે ચૂકવવા પડશે, તે જાણી લો...
- 1 એપ્રિલથી દેશભરમાં મુસાફરી કરવી મોંધી પડશે
- LPG, પેટ્રોલના સંકટ વચ્ચે હવે ટોલ ટેક્સમાં પણ વધારો
- નેશનલ હાઈવે, એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ભાવ વધારો ઝીંકાયો
National Highway Toll Tax Price Hike : દેશમાં હવે દર મહિનાની પહેલી તારીખ પગારની સાથે મોંઘવારી પણ લઈ આવે છે. દર મહિનાની પહેલી તારીખે ગેસ સિલિન્ડર, બેંકિંગ કે અન્ય સુવિધાઓમાં ભાવવધારાના નિયમો બદલાતા હોય છે. ત્યારે ગુજરાતમાં 1 એપ્રિલથી હાઈવે પર મુસાફરી કરવી મોંઘી પડશે. કારણ કે, રાજ્યના એક્સપ્રેસ વે અને નેશનલ હાઈવે પર ટોલ ટેક્સમાં વધારો થવાનો છે. 5 રૂપિયાથી લઈને 20 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો છે.
1 એપ્રિલથી ન માત્ર ગુજરાતના જ, પરંતું દેશભરના નેશનલ હાઈવે અને એક્સપ્રેસ હાઈવે પર વાહનચાલકોને મુસાફરી મોંધી પડવાની છે. કારણ કે, ટોલ ટેક્સમાં ભાવ વધારાનો નિયમ 1 એપ્રિલથી લાગુ પડશે. ટોલટેક્સમાં સરેરાશ 3 થી 5 ટકાનો ભાવ વધારો કરવામાં આવશે. એટલે કે ટોલ પ્લાઝા પર 5 થી લઈને 20 રૂપિયા સુધીનો ટોલ ટેક્સમાં વધારો હોઈ શકે છે.
રોકડામાં ટોલ ટેક્સ નહિ સ્વીકારાય
1 એપ્રિલથી જે બીજો નિયમ બદલાવા જઈ રહ્યો છે, તે એ છે કે ટોલ પ્લાઝા પર હવે રોકડામાં રૂપિયા નહિ સ્વીકારાય. વાહન ચાલકોને ફાસ્ટેગ કે યુપીઆઈ પેમેન્ટથી જ ટોલ ટેક્સની ચૂકવણી કરવી પડશે. કારણ કે, દેશભરના ટોલ પ્લાઝા ઓનલાઈન બનવાના છે.
ક્યા કેટલા રૂપિયા વધારે ચૂકવવવા પડશે
વડોદરાથી અમદાવાદ એક્સપ્રેસ વે નેશનલ હાઈવે
- કાર -જીપના - 5 વધારીને 145 કરાયા
- એલસીવી મિની બસ - 235 રૂપિયા
- બસ-ટ્રક - 490 રૂપિયા
વડોદરાથી ઔડા રિંગ રોડ
- કાર -જીપ - 140 રૂપિયા
- મિની બસ-એલસીવી - 225 રૂપિયા
- બસ ટ્રક - 470 રૂપિયા
વડોદરાથી નડિયાદ
- કાર જીપ - 75 રૂપિયા યથાવત
- એલસીવી-મિનીબસ - 125 રૂપિયા
- બસ-ટ્રક - 260 રૂપિયા
વડોદરાથી આણંદ
- કાર-જીપ - 55 રૂપિયા યથાવત
- મિની બસ-એલસીવી - 85 રૂપિયા
- બસ-ટ્રક - 185 રૂપિયા
નેશનલ હાઇવે 48, ખેડા જિલ્લા રઘવાણજ
- કાર-જીપ - 115 રૂપિયા
- એલસીવી-મિની બસ - 180 રૂપિયા
- બસ -ટ્રક - 370 રૂપિયા
વાસદ ખાતે
- કાર -જીપ - 160 રૂપિયા
- મિની બસ - 255 રૂપિયા
- બસ-ટ્રક - 520 રૂપિયા
ભરથાણા હવે વધુ કમાણી કરશે
નેશનલ હાઇવે 48 ઉપર વડોદરાથી ભરૂચ જવા માટે કરજણ તાલુકામાં આવેલ ભરથાણા ખાતે આવેલા ટોલ પ્લાઝા દેશનો સૌથી કમાઉ ટોલ પ્લાઝા છે. કારણ કે આ હાઈવે પર રોજની લાખોની સંખ્યામાં ગાડીઓ પસાર થાય છે. ત્યારે ભરથાણા ટોલ પ્લાઝા પર પણ ટોલ ટેક્સમાં વધારો કરાયો છે.
ટોલ પ્લાઝાના જૂના અને નવા દરો
|વાહન
|જુનો ભાવ
|નવો ભાવ
|કાર,જીપ
|155
|155
|મિની બસ એલસીવી
|250
|255
|ટ્રક, બસ
|520
|530
|થ્રી એક્સલ
|565
|580
|4 ટુ 6 એક્સેલ
|815
|835
કાર અને જીપના ભાવમાં કોઈ વધારો કરાયો નથી, તેથી તેના દર યથાવત છે.
દિલ્હી-મુંબઈ કોરિડોર
- કાર અને જીપના ભાવ 155 રૂપિયા યથાવત
- મિનીબસ-એલસીવી - 255 રૂપિયા
- ટ્રર -બસ - 520 રૂપિયા
- થ્રીએક્સેલ વાહન - 565 રૂપિયા
નવી દિલ્હી-વડોદરા-મુંબઇ એક્સપ્રેસ વે NE4 ઉપર વડોદરાથી ગણદેવા સુધીનો હાઈવે
આ હાઈવે પર આવતા દોડકા, ફાજલપુર, સમિયાલા, સાંપા, દેહગામ, મોટીનરોલી અને એનાના ટોલ પ્લાઝા ઉપર પણ વાહન ચાલકોએ રૂા.પ થી રૂા.૨૦ સુધીનો ટોલ વધુ ચૂકવવો પડશે.
આમ, 1 એપ્રિલથી દેશભરના નાગરિકોના બજેટ પર મોટી અસર થવા જઈ રહી છે. 1 એપ્રિલથી જે લોકો વાહનો લઈને નીકળશે, એ તમામને એક્સપ્રેસ વે અને નેશનલ હાઈવે પર ટોલ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે.
