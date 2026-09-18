/અમદાવાદમાં ત્રીજી વાર જળબંબાકાર: સરખેજ-વેજલપુરમાં સાડા 5 ઈંચ, રાજ્યના 172 તાલુકાઓમાં ખાબક્યો ભારે વરસાદ, જાણો ક્યા કેટલો ખાબક્યો

Gujarat Heavy Rain Alert: રાજ્યભરમાં વહેલી સવારથી જ હવામાનમાં અચાનક પલ્ટો આવ્યો છે અને મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી દીધી છે. સવારે 10 વાગ્યા સુધીના આંકડા મુજબ રાજ્યના કુલ 172 તાલુકામાં નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે. માત્ર 4 કલાકના ટૂંકા ગાળામાં અરવલ્લીના મેઘરજ તાલુકામાં સૌથી વધુ 3 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
ઉત્તર ગુજરાત અને અરાવલ્લી પંથકમાં વરસાદ
મેઘરજ ઉપરાંત અરવલ્લીના મોડાસા તાલુકામાં સવા બે ઈંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. આ સિવાય મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાલુ, કડાણા, વાંકાનેર અને મહિસાગરના ખાનપુરમાં 2-2 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. માણસા, મહેસાણા અને કલોલમાં પોણા 2 ઈંચ જ્યારે દહેગામ, ગાંધીનગર, ટંકારા અને વડાલીમાં દોઢ ઈંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે. આ ઉપરાંત વિજાપુર, સંતરામપુર અને જોટાણામાં પણ દોઢ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે 6 તાલુકામાં સવા એક ઈંચ અને અન્ય 7 તાલુકામાં એક ઈંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે.
અમદાવાદમાં ત્રીજી વાર જળબંબાકાર: સરખેજ-વેજલપુરમાં સાડા પાંચ ઈંચ વરસાદ
અમદાવાદ શહેરમાં સવારે 7થી 12 વાગ્યા દરમિયાન સરેરાશ 2.77 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે, જેના કારણે ચોમાસાની સિઝનમાં અમદાવાદ શહેર ત્રીજી વાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ બાનમાં લેવાયું છે. સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં સૌથી વધુ વરસાદ સરખેજ-વેજલપુર વિસ્તારમાં સાડા પાંચ ઇંચ નોંધાયો હતો. આ સિવાય નવરંગપુરા, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાલડી, આશ્રમરોડ, વિજય ચાર રસ્તા, લાંભા, કાલુપુર, બાકરોલ-સરખેજ અને મક્તમપુરા જેવા વિસ્તારોમાં ચાર ઈંચ જેટલો ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે.
શહેરના પશ્ચિમ અને મધ્ય વિસ્તારો પાણી-પાણી
શહેરના ચાંદલોડિયા, મેમનગર, દુધેશ્વર, શાહપુર અને દરિયાપુર સહિતના વિસ્તારોમાં સાડા ત્રણ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આ સિવાય ગોતા, ઓગણજ, રાણીપ, ઉસ્માનપુરા, મોટેરા, સાબરમતી, ન્યુ રાણીપ, જોધપુર, બોપલ-ઘુમા, સેટેલાઈટ, નેહરુનગર, બોડકદેવ, જમાલપુર, માધુપુરા, દિલ્હી દરવાજા, શાહીબાગ, અસારવા અને જશોદાનગર-CTM સહિતના વિસ્તારોમાં પણ 3 ઈંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે.
પૂર્વ અમદાવાદ અને રિંગ રોડ પંથકમાં ભારે નીચાણવાળા વિસ્તારો ભરાયા
ચાંદખેડા, સાયન્સ સીટી, વિરાટનગર, મણીનગર, સરદારનગર, એરપોર્ટ, વટવા, ઈસનપુર, ગોમતીપુર, ઓઢવ, મનમોહનપાર્ક, એસ.પી. રિંગ રોડ અને વસ્ત્રાલ સહિતના વિસ્તારોમાં અઢી ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે, જ્યારે બાકીના તમામ વિસ્તારોમાં દોઢથી બે ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. સતત વરસેલા વરસાદના કારણે નીચાણવાળા સોસાયટી વિસ્તારોમાં અને મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાઈ જવાથી વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.