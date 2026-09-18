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અમદાવાદમાં ત્રીજી વાર જળબંબાકાર: સરખેજ-વેજલપુરમાં સાડા 5 ઈંચ, રાજ્યના 172 તાલુકાઓમાં ખાબક્યો ભારે વરસાદ, જાણો ક્યા કેટલો ખાબક્યો

Gujarat Heavy Rain Alert: વહેલી સવારથી જ હવામાનમાં અચાનક પલ્ટો આવ્યો છે અને મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી દીધી છે. સવારે 10 વાગ્યા સુધીના આંકડા મુજબ રાજ્યના કુલ 172 તાલુકામાં નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે. અમદાવાદમાં સવારે 7 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 2.77 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે અને અમદાવાદ ત્રીજી વાર બાનમાં લેવાયું છે. 11 વાગ્યા સુધીમાં સૌથી વધારે સરખેજ-વેજલપુર વિસ્તારમાં સાડા પાંચ ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. નવરંગપુરા, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાલડી, આશ્રમરોડ, વિજય ચાર રસ્તા, લાંભા, કાલુપુર, બાકરોલ- સરખેજ અને મક્તમપુરા વિસ્તારમાં ચાર ઇંચ વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:20 PM IST
અમદાવાદમાં ત્રીજી વાર જળબંબાકાર: સરખેજ-વેજલપુરમાં સાડા 5 ઈંચ, રાજ્યના 172 તાલુકાઓમાં ખાબક્યો ભારે વરસાદ, જાણો ક્યા કેટલો ખાબક્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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