/અતિવૃષ્ટિથી જગતના તાત પર સંકટ: આણંદ અને નવસારીમાં હજારો વીઘામાં પાક જળમગ્ન, ડાંગર અને શેરડીના પાકને ભારે નુકસાન

આ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન મોડું થયું. પરંતુ જ્યારે વરસાદ આવ્યો ત્યારે એટલો બધો આવ્યો કે, ચારે તરફ તબાહી મચાવી. મેઘરાજા મહેર કરે તેવી રાહ જોતા ખેડૂતો પર એવો કહેર તૂટી પડ્યો કે, તેઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે. હજારો હેક્ટર જમીનમાં વાવેલો પાક પાણીમાં છે. અને ખેડૂતો હવે ચિંતામાં છે. જગતના તાત પર આવેલી આફત પર જુઓ અમારો આ ખાસ અહેવાલ...
ખેતરો થયા જળબંબાકાર... પાક થઈ ગયો બરબાદ...
આ ખેતરો તળાવ બની ગયા છે. આ આણંદના બોરસદની રાસ ગામની સીમમાં આવેલી ખેડૂતોની મા સમાન મહામૂલી જમીન છે. જેમાં તેમણે પાકની વાવણી કરી હતી. પરંતુ હવે આ પાક હતો ન હતો થઈ ગયો છે.
બોરસદ પંથક અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી રાસ નજીક કાંસ ઓવરફ્લો થતાં એક હજારથી વધુ વિઘા જમીનમાં પાણી ફરી વળ્યાં.ડાંગરનો પાક બરબાદ થતાં ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું.અને વર્ષોથી સમસ્યા યથાવત રહેતાં ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો.
સુરતમાં વરસેલા ભારે વરસાદથી ખેડૂતોને મોટું નુકસાન, કેળાનો પાક સંપૂર્ણપણે નષ્ટ #Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 pic.twitter.com/OT9qrxW11x
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 29, 2026
પાણી ન ઓસરતાં ડાંગરના ધરું કોહવાઈ ગયા છે. પાણીનો નિકાલ નહીં થાય ત્યાં સુધી ફેર રોપણી પણ નહીં થાય. અને સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, ફરીવાર રોપણી કરવા માટે ધરું ક્યાંથી લાવવું. ખેડૂતોને બસ હવે સરકાર પાસેથી જ સહાયની આશા છે.
તો નવસારી જિલ્લાના ખેડૂતોનો દર્દ પણ કાંઈક આવું જ છે. આ સિઝનમાં બે વાર પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. જેનાથી ડાંગર અને શેરડીના ખેડૂતોને મોટો ફટકો પડ્યો. એટલું જ નહીં આંબા અને ચીકુની વાડીમાં પણ વૃક્ષ તૂટી ગયા છે. શાકભાજીમાં રોગ આવવાની શક્યતા છે. એ વચ્ચે તંત્રએ સર્વેની કામગીરી પણ હાથ ધરી છે.
અમદાવાદના ધોળકાના ઉતેલીયાના આકાશી દ્રશ્યો આવ્યા સામે: દેખાઈ પૂર જેવી ભયાનક સ્થિતિ #Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 pic.twitter.com/e8vnmBwCB4
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 29, 2026
બસ ગામના નામ અલગ છે પરંતુ ખેડૂતોની મુશ્કેલી તો સરખી જ છે. સિઝન સારી જશે એવી આશાએ કરેલું વાવેતર પાણીમાં ગયું છે. અને આર્થિક સંકડામણના કારણે ફેર રોપણી કઈ રીતે કરવી તે સવાલ છે. કુદરતે કહેર વર્તાવતા ખેડૂતોને હવે સરકાર પાસે જ મદદની આશા છે.