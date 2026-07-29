Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /અતિવૃષ્ટિથી જગતના તાત પર સંકટ: આણંદ અને નવસારીમાં હજારો વીઘામાં પાક જળમગ્ન, ડાંગર અને શેરડીના પાકને ભારે નુકસાન

અતિવૃષ્ટિથી જગતના તાત પર સંકટ: આણંદ અને નવસારીમાં હજારો વીઘામાં પાક જળમગ્ન, ડાંગર અને શેરડીના પાકને ભારે નુકસાન

ગુજરાતમાં આવેલા ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતો ફરી મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. એટલો બધો વરસાદ આવ્યો કે ખેતરોમાં પાણી ભરાયા છે. ડાંગર અને શેરડીના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. ખેડૂતો સરકાર પાસે સહાયની માંગ કરી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 29, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:25 PM IST
અતિવૃષ્ટિથી જગતના તાત પર સંકટ: આણંદ અને નવસારીમાં હજારો વીઘામાં પાક જળમગ્ન, ડાંગર અને શેરડીના પાકને ભારે નુકસાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં ખરીફ સિઝનનો ધમધમાટ: 70% વાવેતર સંપન્ન; કપાસ અને મગફળી ખેડૂતોની પહેલી પસંદ
Gujarat Kharif Sowing 20261 hr ago
2
kajal aggarwal1 hr ago
3
gujarat1 hr ago
4
Anti Paper Leak Bill1 hr ago
5
rahul gandhi1 hr ago