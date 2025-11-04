ગુજરાત આવનારા પ્રવાસીઓને ખૂબ જ પસંદ આવી રહી છે આ જગ્યા, AMCને થઈ છે કરોડો રૂપિયાની કમાણી
Ahmedabad Tourist place: કંપની દ્વારા જાહેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, ઓગસ્ટ 2022થી માર્ચ 2023 દરમિયાન, 21.62 લાખ પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી હતી, જેનાથી 6.44 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ હતી. આ દરમિયાન, એપ્રિલ 2023થી માર્ચ 2024 દરમિયાન, કુલ 26.89 લાખ મુલાકાતીઓએ 8.24 કરોડ રૂપિયાની આવક મેળવી હતી.
Trending Photos
Ahmedabad Tourist place: ગુજરાતના અમદાવાદમાં એક પર્યટન સ્થળ, એક લોકપ્રિય સ્થળ બની રહ્યું છે. આનાથી માત્ર પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો નથી પરંતુ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માટે પણ નોંધપાત્ર આવક થઈ રહી છે. અમે અમદાવાદમાં સાબરમતી નદી પર બનેલા પ્રતિષ્ઠિત અટલ પુલ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે શહેરના રહેવાસીઓ અને ભારત અને વિદેશના પ્રવાસીઓ બંને માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ બની ગયું છે.
સૌથી લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળોમાંના એક
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO) દ્વારા જાહેર કરાયેલ એક પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે તેના નિર્માણ પછીના છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, અટલ ફૂટઓવર બ્રિજ દિવાળી કે ઉનાળાની રજાઓ દરમિયાન, સૌથી લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.
7771269 લોકોએ પુલની મુલાકાત લીધી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 27 ઓગસ્ટ, 2022 ના રોજ આ પુલને જનતાને સમર્પિત કર્યો હતો. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (SRFDCL)ના ડેટા અનુસાર, 31 ઓગસ્ટ, 2022થી ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન, કુલ 7771269 લોકોએ પુલની મુલાકાત લીધી છે.
74 કરોડ રૂપિયાનો અંદાજિત ખર્ચ
આ સમયગાળા દરમિયાન, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ₹27.7 કરોડથી વધુની આવક મેળવી છે, જે આ પ્રવાસન સ્થળ માટે એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે. 74 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત ખર્ચે બનેલા, અટલ ફૂટઓવર બ્રિજે 27.70 કરોડ રૂપિયાની આવક મેળવી છે, જે પ્રોજેક્ટના કુલ ખર્ચના 37%થી વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
ગુજરાતી સંસ્કૃતિ અને શહેરી સુંદરતાનું જીવંત પ્રતીક
અટલ ફૂટઓવર બ્રિજ શહેરના સૌથી આકર્ષક પર્યટન સ્થળોમાંનું એક માનવામાં આવે છે, જે આધુનિક સ્થાપત્ય, ગુજરાતી સંસ્કૃતિ અને શહેરી સુંદરતાનું જીવંત પ્રતીક છે. તેનું નિર્માણ અને સંચાલન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ની પેટાકંપની SRFDCL (સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ) દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
8.19 કરોડ રૂપિયાની આવક
કંપની દ્વારા જાહેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, ઓગસ્ટ 2022થી માર્ચ 2023 દરમિયાન, 21.62 લાખ પ્રવાસીઓએ પુલની મુલાકાત લીધી હતી, જેનાથી 6.44 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ હતી. એપ્રિલ 2023થી માર્ચ 2024 દરમિયાન, કુલ 26.89 લાખ મુલાકાતીઓએ 8.24 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ હતી, જ્યારે એપ્રિલ 2024થી માર્ચ 2025 દરમિયાન, 20.67 લાખ મુલાકાતીઓએ 8.19 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ હતી. આ વર્ષે એપ્રિલથી ઓક્ટોબર સુધીમાં, 8.51 લાખ લોકોએ પુલની મુલાકાત લીધી હતી, જેનાથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આવકમાં 4.82 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો હતો.
Over 77 lakh visitors and counting!
The Atal Bridge on the Sabarmati River continues to shine as a symbol of modern infrastructure, tourism, and civic pride for Ahmedabad.#GujaratTourism pic.twitter.com/U9SKI0NY0I
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) November 4, 2025
દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ
આ ઉપરાંત, અમદાવાદ શહેરની મુલાકાત લેતા લોકોને યાદગાર અનુભવ આપવા માટે, રાજ્ય સરકારે આ શહેરમાં ગાંધી આશ્રમ, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ, વિશ્વનું સૌથી મોટું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અને અમદાવાદ હેરિટેજ વોક જેવા ઘણા આકર્ષણો વિકસાવ્યા છે, જેને જોવા માટે દર વર્ષે લાખો પ્રવાસીઓ ભારત અને વિદેશથી અહીં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે