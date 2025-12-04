Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના આ શહેરમાં ટ્રાફિક સિગ્નલ પર ઉભા રહીને નહિ વગાડી શકાય હોર્ન, વગાડ્યો તો થશે દંડ

Surat Traffic New Rule : સુરતમાં હવે સિગ્નલ પર હોર્ન વગાડશો તો થશે દંડ...વધતાં જતાં ધ્વનિ પ્રદૂષણને જોતા લેવાયો નિર્ણય...500 થી એક હજાર સુધીનો થઈ શકે દંડ...
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 04, 2025, 11:49 AM IST

ગુજરાતના આ શહેરમાં ટ્રાફિક સિગ્નલ પર ઉભા રહીને નહિ વગાડી શકાય હોર્ન, વગાડ્યો તો થશે દંડ

Surat News ; સુરતમાં હોર્ન વગાડવા પર દંડનીય કાર્યવાહી થશે. ટ્રાફિક સિગ્નલ પર હોર્ન વગાડશે તો દંડ ફટકારવામાં આવશે. વધતાં જતાં નોઈસ પોલ્યૂશનને ધ્યાને રાખીને સુરત પોલીસ દ્વારા આ નિર્ણય લેવાયો છે. ટ્રાફિક પોલીસની ટીમ તમામ વિસ્તારમાં જનજાગૃતિ માટે પ્લેકાર્ડ લઈને ઉભી રહેશે. 

ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમવાર સુરત પોલીસ હોર્ન વગાડવા પર દંડ ફટકારવામાં આવશે. સુરતમા ટ્રાફિક સિગ્નલ પર હોર્ન વગાડીને અન્ય વાહનચાલકોને હેરા કરનાર સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. સતત નોઇસ પોલ્યુશન વધતા જતા ટ્રાફિક પોલીસે કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કર્યું છે. હવે ટ્રાફિક સિગ્નલ પર હોર્ન વગાડનારાઓ પાસેથી દંડ વસૂલાશે. 

આ માટે સુરત ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા અવેરનેસ કાર્યક્રમ ચલાવાશે. શરૂઆતમાં જનજાગૃતિ માટે પ્લે કાર્ડ લઈ વિવિધ ટ્રાફિક જંકશન પર ઉભા રહેશે. બાદમાં 500 થી લઈ 10 હજાર સુધીનો દંડ વસૂલવામાં આવશે. જોરશોરથી હોર્ન વગાડનારા સામે લાલ આંખ કરી દંડાત્મક કાર્યવાહી કરાશે તેવું ટ્રાફિક એસીપી એસ. આર. ટંડેલે જણાવ્યું. 

સુરત શહેરમાં ટ્રાફિક નિયમો મુદ્દે પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, શહેરમાં ગત પાંચ દિવસમાં વિવિધ ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ કુલ 9,753 કેસો કરવામાં આવ્યા છે જેમાં સ્થળદંડ તેમજ ઇ-ચલણની કાર્યવાહી કરાઈ હતી. શહેર વિસ્તારમાં બનતા પ્રાણઘાતક અકસ્માતોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો લાવવા તેમજ ટ્રાફિક નિયમનનાં સુચારુ સંચાલન માટે શહેર પોલીસ કમિશ્નર તથા સંયુક્ત પો.કમિશ્નર(ટ્રાફિક)ના માર્ગદર્શન મુજબ તા.28/11/2025થી તા.02/12/2025 દરમિયાન પાંચ દિવસમાં શહેરમાં સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ યોજાઈ હતી. આ ડ્રાઈવ અંતર્ગત સુરત શહેર ટ્રાફિક શાખા દ્વારા રોંગ સાઈડ વાહન ચલાવતા વાહન ચાલકો, હેલ્મેટ વગર, ઑવર-સ્પીડીંગ, ટ્રાફિક-સિગ્નલ ભંગ કરતા વાહન-ચાલકો તથા ટ્રાફિકના અન્ય નિયમોના ભંગ બદલ સ્થળદંડ તેમજ ઈ-ચલણનો માધ્યમથી કુલ 9,753 કેસો કરવામાં આવ્યા હતા.

