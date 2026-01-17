Prev
18 જાન્યુઆરીએ કાલુપુર સ્ટેશન પર ટ્રાફિક બ્લોક, આ ટ્રેનો સંપૂર્ણ રદ્દ, મુસાફરો ખાસ જાણે

જો તમે 18 જાન્યુઆરીએ અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનથી કોઈ ટ્રેનમાં જવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં હોવ તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. અમદાવાદ જંક્શન પર ચાલી રહેલા પુનર્વિકાસ કામને લઈને 18 તારીખે કેટલીક ટ્રેન રદ્દ કરવામાં આવી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:36 PM IST

18 જાન્યુઆરીએ કાલુપુર સ્ટેશન પર ટ્રાફિક બ્લોક, આ ટ્રેનો સંપૂર્ણ રદ્દ, મુસાફરો ખાસ જાણે

Ahmedabad News: પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ સ્ટેશન પર પુનર્વિકાસનું કાર્ય ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. પુનર્વિકાસ કાર્યના અંતર્ગત અમદાવાદ સ્ટેશન પર રેલવે લાઇન સંખ્યા 06, 07, 08, 09 અને 10 ઉપર નવા દક્ષિણ ફૂટ ઓવર બ્રિજ (FOB)ના સ્પાન-03 માટે કમ્પોઝિટ સ્ટીલ ગર્ડરોનું લોન્ચિંગ કાર્ય એઆરટી ક્રેન તથા હાઈડ્રા ની મદદથી કરવામાં આવશે. આ કાર્ય માટે 18 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ ટ્રાફિક બ્લોક લેવામાં આવ્યો છે. આ બ્લોકના કારણે કેટલીક ટ્રેનો આંશિક રદ તથા કેટલીક ટ્રેનોને સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે:

18 જાન્યુઆરીના રોજ શોર્ટ ટર્મિનેટ થનારી ટ્રેનો
1. ગાડી સંખ્યા 19033 વલસાડ–અમદાવાદ ગુજરાત ક્વીન એક્સપ્રેસ વટવા સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ થશે તથા વટવા અને અમદાવાદ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે. 
2. ગાડી સંખ્યા 22953 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–અમદાવાદ ગુજરાત સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ વટવા સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ થશે તથા વટવા અને અમદાવાદ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે.

18 જાન્યુઆરીના રોજ સંપૂર્ણ રીતે રદ થનારી ટ્રેનો
1. ગાડી સંખ્યા  20959/20960 વલસાડ–વડનગર–વલસાડ ઇન્ટરસિટી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે. 
2. ગાડી સંખ્યા 19036/19035 મણિનગર–વડોદરા–વટવા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે. 
3. ગાડી સંખ્યા 69101/69102 વડોદરા–વટવા–વડોદરા મેમુ સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે. 
4. ગાડી સંખ્યા 69115/69130 વડોદરા–વટવા–આણંદ મેમુ સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે. 
5. ગાડી સંખ્યા 59549/59550 વડોદરા–વટવા–વડોદરા સંકલ્પ ફાસ્ટ પેસેન્જર સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે. 

યાત્રીઓને  વિનંતી છે કે ઉપરોક્ત ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની મુસાફરી આયોજન કરે. ટ્રેનો અંગેની વિગતવાર માહિતી માટે યાત્રીઓ કૃપા કરીને www.enquiry.indianrail.gov.in પર જઈને મુલાકાત લઈ શકે છે. 

 

