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તાપીમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન ખૂની ખેલ: નાચતી વખતે પગનો અંગૂઠો દબાતાં મિત્રએ જ કરી મિત્રની ગળું દબાવી હત્યા

તાપીમાં એક સામાન્ય બાબતમાં એવી બબાલ થઈ કે એક વ્યક્તિની હત્યા કરવામાં આવી. ગણેશ મહોત્સવના માહોલ દરમિયાન એક મિત્રએ બીજા મિત્રને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે. આવો જાણીએ શું હતો વિવાદ અને કેમ એક વ્યક્તિની હત્યા કરવામાં આવી. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 21, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:50 PM IST
તાપીમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન ખૂની ખેલ: નાચતી વખતે પગનો અંગૂઠો દબાતાં મિત્રએ જ કરી મિત્રની ગળું દબાવી હત્યા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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તાપીમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન ખૂની ખેલ, મિત્રએ કરી મિત્રની હત્યા
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