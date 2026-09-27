/ગોંડલ નજીક ગોઝારો અકસ્માત: કારે એક્ટિવાને ઉલાળતાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના કરૂણ મોત

Gondal Road Accident: રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકામાં આવેલ ધોધાવદર અને રામોદ ગામ વચ્ચે એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો છે. પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી એક કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે થયેલી ધડાકાભેર ટક્કરમાં એક્ટિવા પર સવાર એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યાં છે. આ ભયાનક દુર્ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અને મૃતકોના વતન અનિડા ભાલોડી ગામમાં ઘેરા શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ છે.
બગડા પરિવાર પર ત્રાટક્યો કાળ
મળતી માહિતી મુજબ, અનિડા ભાલોડી ગામના રહેવાસી જયેશભાઈ કરશનભાઈ બગડા (ઉંમર વર્ષ 40) પોતાના એક્ટિવા (નંબર GJ 03 LS 5971) પર પત્ની શાંતુબેન (શારદાબેન) અને 13 વર્ષીય પુત્ર વ્રજ સાથે રામોદ ખાતે સસરાના ઘરે જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ધોધાવદર નજીકથી પસાર થતી વેળાએ સામેથી પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી ટાટા નેક્સોન કાર (નંબર GJ 23 CF 0472) સાથે એક્ટિવાનો ભયાનક અકસ્માત થયો હતો. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે કાર એક્ટિવાને ખાડા સુધી ઢસડી ગઈ હતી અને પલટી મારી ગઈ હતી. એક્ટિવા પરથી ફંગોળાઈ ગયેલા પતિ, પત્ની અને માસૂમ પુત્ર ત્રણેયનું ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણપંખેરું ઊડી ગયું હતું.
સાળંગપુરથી અક્ષર ડેરી દર્શને જતાં દર્શનાર્થીની કાર કાળ બની
અકસ્માત સર્જનાર નેક્સોન કાર કોઈ મહિલા ચલાવી રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કારમાં સવાર લોકો બોટાદના સાળંગપુર હનુમાનજીના દર્શન કરીને ગોંડલ ખાતે આવેલ અક્ષર મંદિર (અક્ષર ડેરી) દર્શનાર્થે જઈ રહ્યા હતા. આ ધાર્મિક યાત્રા દરમિયાન જ આ કાળજાળ અકસ્માત સર્જાયો હતો, જે ભાલોડીના બગડા પરિવાર માટે કાળ સાબિત થયો હતો.
3 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે મૃતદેહોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા
દુર્ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિકોના ટોળાં ઉમટી પડ્યા હતા અને તુરંત પોલીસ તથા 108ને જાણ કરવામાં આવી હતી. બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને ગોંડલથી ૨ અને કોટડા સાંગાણીથી 1 એમ કુલ 3 એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસ અને રાહદારીઓની મદદથી ત્રણેય મૃતકોના પાર્થિવ દેહને ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પીએમ (પોસ્ટમોર્ટમ) અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. પીએમની વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ મૃતદેહો પરિવારજનોને સોંપવામાં આવશે, જ્યાંથી તેમના સ્વગૃહ અનિડા ખાતે અંતિમયાત્રા નીકળશે.