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ગોંડલ નજીક ગોઝારો અકસ્માત: કારે એક્ટિવાને ઉલાળતાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના કરૂણ મોત

Gondal Road Accident: ગોંડલના રામોદ ગામ વચ્ચે પુરપાટ ઝડપે આવી રહેલી કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ભયાનક અકસ્માતમાં એક્ટિવા પર સવાર એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જેના કારણે સમગ્ર અનિડા ભાલોડી ગામમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 27, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 02:46 PM IST
ગોંડલ નજીક ગોઝારો અકસ્માત: કારે એક્ટિવાને ઉલાળતાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના કરૂણ મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગોંડલ નજીક ગોઝારો અકસ્માત: કારે એક્ટિવાને ઉલાળતાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના કમકમાટીભ
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