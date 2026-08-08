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સુરેન્દ્રનગરના નગરા ગામે કરુણ ઘટના: વોંકળામાં નહાવા પડેલા રાજસ્થાનના 4 શ્રમિક યુવકોના ડૂબી જવાથી કરૂણ મોત

Surendranagar District: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના નગરા ગામે એક અત્યંત કરુણ દુર્ઘટના સામે આવી છે, જેમાં વોંકળાના પાણીમાં નહાવા ગયેલા ચાર યુવકો ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં ડૂબી જવાથી તમામના મોત નીપજ્યા છે. આ બનાવની જાણ થતાં જ ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા તરવૈયાઓ દ્વારા ભારે જહમત બાદ ચારેય મૃતકોના મૃતદેહ બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ મૃતક યુવકો મૂળ રાજસ્થાનના વતની હતા અને સ્થાનિક સોલાર કંપનીમાં કામકાજ અર્થે અહીં આવ્યા હતા. આ અચાનક ઘટેલી ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી સાથે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:16 AM IST
સુરેન્દ્રનગરના નગરા ગામે કરુણ ઘટના: વોંકળામાં નહાવા પડેલા રાજસ્થાનના 4 શ્રમિક યુવકોના ડૂબી જવાથી કરૂણ મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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