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અંબાજીના ગબ્બર ખાતે મોટી દુર્ઘટના; ભારે વરસાદથી પ્રોટેક્શન દીવાલ ધરાશાયી થતાં 15 વર્ષીય કિશોરનું મોત

Ambaji Temple: અંબાજી પંથકમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે ગબ્બર વિસ્તારમાં એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદને પગલે ગબ્બરમાં આવેલી એક પ્રોટેક્શન દીવાલ અચાનક ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. આ સમયે નજીકમાં આવેલી એક લારી પાસે 15 વર્ષનો બાળક ઉભો હતો, જેના પર દીવાલનો કાટમાળ ધસી પડ્યો હતો. દીવાલ નીચે લારી દબાઈ જતાં બાળકને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. આ કરુણ ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:12 AM IST
અંબાજીના ગબ્બર ખાતે મોટી દુર્ઘટના; ભારે વરસાદથી પ્રોટેક્શન દીવાલ ધરાશાયી થતાં 15 વર્ષીય કિશોરનું મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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