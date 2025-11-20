ગુજરાતમાં મહેસૂલ વિભાગનો મોટો નિર્ણય, ગાંધીનગરથી છૂટ્યા આ 39 મામલતદારોની બદલીના આદેશ!
Gandhinagar News: મહેસૂલ વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળના મામલતદાર, વર્ગ-૨ સંવર્ગ (પે સ્કેલ- રૂ. ૪૪,૯૦૦-૧, ૪૨,૪૦૦, પે મેટ્રિક્સના લેવલ-૮)માં ફરજ બજાવતાં નીચે કોલમ (૨)માં દર્શાવેલ અધિકારીઓની જાહેર હિતમાં બદલી કરી તેમના નામ સામે કોલમ (૪)માં દર્શાવેલ જગ્યા પર તાત્કાલિક અસરથી નિમણૂંક આપવામાં આવે છે.
Gandhinagar News: ગુજરાત રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા વહીવટી સરળતા અને જાહેર હિતને ધ્યાનમાં રાખીને મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મહેસૂલ વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ ફરજ બજાવતા 39 મામલતદાર, વર્ગ-2 સંવર્ગના અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે.
મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સત્તાવાર આદેશ મુજબ આ તમામ અધિકારીઓને તેમના હાલના કાર્યસ્થળ (કોલમ-2) પરથી તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરીને તેમના નામ સામે દર્શાવેલ નવા સ્થળે (કોલમ-૪) નિમણૂક આપવામાં આવી છે. આ બદલીના આદેશોનો હેતુ વહીવટી નિયંત્રણ જાળવવાનો અને રાજ્યભરમાં મહેસૂલી કામગીરીને વધુ અસરકારક બનાવવાનો છે. જે અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે, તેમની યાદી મહેસૂલ વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવી છે.
