Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં મહેસૂલ વિભાગનો મોટો નિર્ણય, ગાંધીનગરથી છૂટ્યા આ 39 મામલતદારોની બદલીના આદેશ!

Gandhinagar News: મહેસૂલ વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળના મામલતદાર, વર્ગ-૨ સંવર્ગ (પે સ્કેલ- રૂ. ૪૪,૯૦૦-૧, ૪૨,૪૦૦, પે મેટ્રિક્સના લેવલ-૮)માં ફરજ બજાવતાં નીચે કોલમ (૨)માં દર્શાવેલ અધિકારીઓની જાહેર હિતમાં બદલી કરી તેમના નામ સામે કોલમ (૪)માં દર્શાવેલ જગ્યા પર તાત્કાલિક અસરથી નિમણૂંક આપવામાં આવે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:46 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં મહેસૂલ વિભાગનો મોટો નિર્ણય, ગાંધીનગરથી છૂટ્યા આ 39 મામલતદારોની બદલીના આદેશ!

Gandhinagar News: ગુજરાત રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા વહીવટી સરળતા અને જાહેર હિતને ધ્યાનમાં રાખીને મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મહેસૂલ વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ ફરજ બજાવતા 39 મામલતદાર, વર્ગ-2 સંવર્ગના અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે.

મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સત્તાવાર આદેશ મુજબ આ તમામ અધિકારીઓને તેમના હાલના કાર્યસ્થળ (કોલમ-2) પરથી તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરીને તેમના નામ સામે દર્શાવેલ નવા સ્થળે (કોલમ-૪) નિમણૂક આપવામાં આવી છે. આ બદલીના આદેશોનો હેતુ વહીવટી નિયંત્રણ જાળવવાનો અને રાજ્યભરમાં મહેસૂલી કામગીરીને વધુ અસરકારક બનાવવાનો છે. જે અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે, તેમની યાદી મહેસૂલ વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

No description available.

No description available.

No description available.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Gandhinagar newsRevenue DepartmentMamlatdar transfersDeputy Mamlatdar promotionsGujarat government decisionrevenue systemadministrative reshuffleગાંધીનગર સમાચારમહેસૂલ વિભાગમામલતદારોની બદલીનાયબ મામલતદારોની બઢતીગુજરાત સરકારનો નિર્ણયમહેસૂલ તંત્રવહીવટી ફેરબદલ

Trending news