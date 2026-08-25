/તહેવારો પહેલા મોટા ફેરફાર; ગુજરાતની 25 નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસરોની બદલી: શહેરી વિકાસ વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય

Gujarat municipality chief officer transfer: રાજ્ય સરકારના શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા વહીવટી તંત્રમાં મોટો ફેરફાર કરતા રાજ્યની 25 નગરપાલિકાઓના ચીફ ઓફિસરોની સામૂહિક બદલી કરવામાં આવી છે, જેમાં ગાંધીનગર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરનો પણ સમાવેશ થાય છે. તહેવારો પહેલા લેવાયેલા આ નિર્ણયનો મુખ્ય હેતુ સ્થાનિક વહીવટમાં ગતિ લાવવા અને કામગીરીને વધુ અસરકારક બનાવવાનો છે.
આ નવી નિમણૂકોથી આગામી સમયમાં શહેરી વિસ્તારોમાં સફાઈ, રસ્તા, લાઈટિંગ અને પાણી પુરવઠા જેવા નાગરિક સુવિધાના વિકાસકામોને વધુ વેગ મળવાની પૂરતી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે.
|ક્રમ
|ચીફ ઓફીસરનું નામ
|હાલનું ફરજનું સ્થળ / નગરપાલિકા / કચેરી
|બદલીથી નિમણૂકનું સ્થળ / નગરપાલિકા / કચેરી
|૧
|રવિકાંત પટેલ
|નાયબ મ્યુનિ. કમિશ્નર, સુરેન્દ્રનગર મ.ન.પા.
|માણસા
|૨
|પારસ મકવાણા
|વેરાવળ-પાટણ
|નાયબ મ્યુનિ. કમિશ્નર, સુરેન્દ્રનગર મ.ન.પા.
|૩
|કેશવ કોલડીયા
|અંકલેશ્વર
|પ્રાદેશિક કમિશ્નરશ્રી મ્યુનિસિપાલિટી, સુરત ઝોન
|૪
|વિશાલ પટેલ
|ખંભાત
|કલોલ
|૫
|ઉમા રામીણા
|દહેગામ
|બોરસદ
|૬
|વિરાજ શાહ
|બોરસદ
|ડભોઇ
|૭
|નીતિન બોડાત
|કલોલ
|પ્રાદેશિક કમિશ્નરશ્રી મ્યુનિસિપાલિટી, અમદાવાદ ઝોન
|૮
|કૈલાશ પ્રજાપતિ
|તારાપુર
|બારેજા
|૯
|સતિષ પટેલ
|માણસા
|પ્રાદેશિક કમિશ્નરશ્રી મ્યુનિસિપાલિટી, ગાંધીનગર ઝોન
|૧૦
|અશ્વિન વ્યાસ
|ગોંડલ
|વેરાવળ-પાટણ
|૧૧
|રૂપલ ખેતીયા
|ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડ
|પ્રાદેશિક કમિશ્નરશ્રી મ્યુનિસિપાલિટી, રાજકોટ ઝોન
|૧૨
|જયેશ પટેલ
|વિરમગામ
|ચોટીલા
|૧૩
|જયકિશન તડવી
|ડભોઇ
|ખંભાત
|૧૪
|તેજલ મુંધવા
|શહેરા
|દહેગામ
|૧૫
|ભદ્રેશ પટેલ
|મોડાસા
|(નિમણૂક પ્રતીક્ષા હેઠળ)
|૧૬
|મંટીલ પટેલ
|ધ્રાંગધ્રા
|વિરમગામ
|૧૭
|ભારતીબેન સોમાણી
|ઉમરેઠ
|શહેરા
|૧૮
|વિપુલ પનારા
|ચોટીલા
|ઉમરેઠ
|૧૯
|સંદીપસિંહ ઝાલા
|બારેજા
|રાપર
|૨૦
|બ્રિજરાજસિંહ વાળા
|જામજોધપુર
|ગોંડલ
|૨૧
|જયમલ મોઢવાડીયા
|ધોરાજી
|જામજોધપુર
|૨૨
|મુકેશ વાઘેલા
|કેશોદ
|ધોરાજી
|૨૩
|ભાવિન કાંધાણી
|નખત્રાણા
|કેશોદ
|૨૪
|જીજ્ઞેશ બારોટ
|માંડવી (કચ્છ)
|હારીજ
|૨૫
|મનોજ સોલંકી
|પ્રાદેશિક કમિશ્નરશ્રી મ્યુનિસિપાલિટી, ગાંધીનગર ઝોન
|મોડાસા