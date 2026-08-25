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તહેવારો પહેલા મોટા ફેરફાર; ગુજરાતની 25 નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસરોની બદલી: શહેરી વિકાસ વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય

Gujarat municipality chief officer transfer: ગુજરાત સરકારના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગ દ્વારા રાજ્યની વિવિધ નગરપાલિકાઓ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના વહિવટી માળખાને વધુ સુદ્રઢ, કાર્યક્ષમ અને પારદર્શી બનાવવાના ઉદ્દેશથી ચીફ ઓફિસર (Chief Officer) સંવર્ગના અધિકારીઓની વ્યાપક સ્તરે બદલીઓ અને નવી નિમણૂકોનો મહત્વપૂર્ણ હુકમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.  

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 25, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:57 PM IST
તહેવારો પહેલા મોટા ફેરફાર; ગુજરાતની 25 નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસરોની બદલી: શહેરી વિકાસ વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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