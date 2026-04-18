Gujarat New Expressway: દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેના ટ્રાયલ માટે ખુલ્યા પછી તેને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. પહેલાં, ગુજરાતના આ એક્સપ્રેસવે પર મુસાફરી કરવામાં દોઢથી બે કલાક લાગતો હતો અને તેનાથી વિપરીત, આઠ લેનવાળા હાઇવે સ્ટ્રેચને કારણે આ મુસાફરી ફક્ત 45 મિનિટમાં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:08 PM IST
45 મિનિટમાં 81 કિમીની મુસાફરી, ગુજરાતને વધુ એક એક્સપ્રેસ વેની ભેટ, મુસાફરોને મોટી રાહત

Gujarat New Expressway: દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે (NE4)ના ગોધરા-વડોદરા સેક્શન પર વાહનોની અવરજવર ફરી શરૂ થવાથી નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. ટ્રાયલ ધોરણે ખુલેલા 81 કિલોમીટરના સેક્શનમાં હવે ફક્ત 45 મિનિટનો સમય લાગે છે. અગાઉ, મુસાફરોને વડોદરાથી ગોધરા થઈને હાલોલ જવા માટે ટ્રાફિકનો સામનો કરવો પડતો હતો. 

આ સેક્શન 13 એપ્રિલના રોજ ટ્રાયલ ધોરણે ખુલ્યો હતો. હાલમાં, આ સેક્શન પર ટોલ લેવામાં આવતો નથી, પરંતુ આ સેક્શન ખુલવાથી, વડોદરાથી ગોધરા સુધીની મુસાફરી દોઢ કલાકથી ઘટીને માત્ર 45 મિનિટ થઈ ગઈ છે. NHAI અધિકારીઓ માને છે કે ટ્રાયલ પૂર્ણ થયા પછી, આ સેક્શન વાહનોની અવરજવર માટે સંપૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ થશે.

હાલના રૂટ પર ટ્રાફિક ઓછો થવાની આશા

ગોધરા અને વડોદરા વચ્ચેના નવા સેક્શન પર મુસાફરી કરતા મુસાફરોએ ખૂબ પ્રશંસા વ્યક્ત કરી છે. આ રૂટ ખુલવાથી વડોદરા અને હાલના રૂટ પર ટ્રાફિક ઓછો થવાની આશા જાગે છે. દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે (NE4) નો આ સેક્શન 8-લેનનો, એક્સેસ-નિયંત્રિત એક્સપ્રેસવે છે જેની ગતિ મર્યાદા 120 કિમી/કલાક છે. 

ગોધરાથી વડોદરા સુધીનો નવો રૂટ આશરે 81 કિલોમીટર લાંબો છે, જે પરંપરાગત હાઇવે કરતા થોડો લાંબો છે, પરંતુ સુધારેલ રોડ ગુણવત્તા મુસાફરોને ગોધરા અને વડોદરા વચ્ચે માત્ર 45 મિનિટમાં મુસાફરી કરવાની મંજૂરી આપે છે.

માત્ર 3 કિલોમીટરનો તફાવત

ગુગલ મેપ્સના ડેટા અનુસાર, અગાઉનો રૂટ, જેમાં હાલોલ-ગોધરા રોડનો સમાવેશ થાય છે, તે આશરે 78 કિલોમીટર લાંબો છે, પરંતુ તે બંને શહેરો વચ્ચે મુસાફરી કરવામાં દોઢથી બે કલાક જેટલો સમય લેતો હતો. આ ટ્રાફિક ભીડ અને હાઇવેની મર્યાદિત પહોળાઈને કારણે હતું. 

દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેના ગોધરા-વડોદરા સેક્શન ખુલવાથી મુસાફરીના સમયમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. એક મુસાફરે જણાવ્યું કે એક્સપ્રેસ વેથી ગોધરાથી વડોદરા સુધીની મુસાફરી કરવામાં તેમને માત્ર 45 મિનિટનો સમય લાગ્યો. તેમણે રસ્તાની ગુણવત્તાની પણ પ્રશંસા કરી. એક્સપ્રેસ વે સેક્શન ગોધરા નજીકના ભામૈયા ગામથી શરૂ થાય છે અને વડોદરા નજીકના ડોડકા ગામ સુધી છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

