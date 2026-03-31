ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratસફર કે જોખમ? સોમનાથ-ભાવનગર હાઈવેને જોડતા માર્ગથી લોકો પરેશાન, ભારે વાહનોના લીધે અકસ્માતનો ભય

સફર કે જોખમ? સોમનાથ-ભાવનગર હાઈવેને જોડતા માર્ગથી લોકો પરેશાન, ભારે વાહનોના લીધે અકસ્માતનો ભય

Lodhwa-Sutrapada Road: સોમનાથ-ભાવનગર હાઈવેને જોડતો લોઢવા-સુત્રાપાડા માર્ગ હાલ અત્યંત બિસ્માર હાલતમાં છે. માત્ર 5 મીટર પહોળા આ રસ્તા પર રોજના 450 જેટલા ભારે વાહનો પસાર થતા હોવાથી ઊંડા ખાડા અને ધૂળનું સામ્રાજ્ય છવાયું છે. આ માર્ગ પર અકસ્માતો વધતા લોકોમાં ભારે રોષ છે. તંત્ર વહેલી તકે મરામત કામગીરી હાથ ધરે તેવી જનતાની માંગ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:19 PM IST
  • સોમનાથ-ભાવનગર હાઈવેને જોડતો લોઢવા રોડ ખૂબ જ બિસ્માર 
  • બિસ્માર હાલત અને ખાડાઓના સામ્રાજ્યથી 35 ગામના લોકો પરેશાન
  • લોઢવા-સુત્રાપાડા માર્ગના નવીનીકરણ માટે ઉઠી લોકમાંગ

સફર કે જોખમ? સોમનાથ-ભાવનગર હાઈવેને જોડતા માર્ગથી લોકો પરેશાન, ભારે વાહનોના લીધે અકસ્માતનો ભય

Lodhwa-Sutrapada Road: સોમનાથ-ભાનગર હાઈવે પર આવેલો લોઢવાથી તાલુકા મથક સુત્રાપાડાને જોડતો મહત્વનો માર્ગ હાલ બિસ્માર હાલતમાં છે. રોજના સેકડો ભારે વાહનોની અવરજવર વચ્ચે આ રસ્તો હવે અકસ્માતોને આમંત્રિત કરી રહ્યો છે. ત્યારે ખખડી ગયેલા રોડ અને તેનાથી પ્રજા ભારે પરેશાન છે.

સોમનાથ-ભાનગર હાઈવે સાથે જોડતો લોઢવા-સુત્રાપાડા માર્ગ હાલ ખાડાઓનો માર્ગ બની ગયો છે. જ્યાં નજર કરીએ ત્યાં ઊંડા ખાડા, તૂટેલો ડામર અને ધૂળના ગોટા... આ રસ્તા પર ચાલવું એટલે જોખમ લેવું સમાન બની ગયું છે. માત્ર 5 મીટર પહોળો આ માર્ગ રોજના 400 થી 450 જેટલા ભારે ટ્રકનો ભાર સહન કરી રહ્યો છે. ભારે વાહન વ્યવહારના કારણે રસ્તાની હાલત દિવસે દિવસે ખરાબ બનતી ગઈ છે. સંકુચિત રસ્તા પર સામે આવતા વાહનોને પસાર થવામાં ભારે મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે.

દરેક સફર જોખમભરી!
રસ્તા પર આવેલા મોટા ખાડાઓને કારણે વાહનચાલકોને વારંવાર અકસ્માતનો સામનો કરવો પડે છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અનેક અકસ્માતોની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે. દરેક સફર અહીં જોખમભરી બની ગઈ છે. આ માર્ગ પર 35થી વધુ ગામોના લોકોની રોજબરોજની અવરજવર આધારિત છે. વિદ્યાર્થીઓ, ખેડૂતો અને વેપારીઓ માટે આ રસ્તો જીવદોરી સમાન છે. પણ હાલ આ માર્ગ જ લોકો માટે મુશ્કેલીનું કારણ બની ગયો છે.

તંત્રના વચનો ક્યારે હકીકતમાં ફેરવાશે?
આ મુદ્દે માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારીઓએ સ્વીકાર્યું છે કે, ભારે વાહન પરિવહનના કારણે રસ્તો બિસ્માર બન્યો છે. પરંતુ તેમણે ખાતરી આપી છે કે ટૂંક સમયમાં માર્ગની મરામત માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલ માટે તો લોઢવા-સુત્રાપાડા માર્ગ પર લોકો મુશ્કેલીઓ સાથે જીવી રહ્યા છે. પ્રશ્ન એ છે કે, તંત્રના વચનો ક્યારે હકીકતમાં ફેરવાશે? અને ક્યારે આ બિસ્માર માર્ગમાંથી રાહત મળશે? 

લોકોની માંગ છે કે, તાત્કાલિક માર્ગનું રીપેરિંગ અને પહોળાઈ વધારવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે. હવે જોવાનું રહ્યું કે તંત્ર આ મુદ્દે કેટલું ઝડપથી પગલાં ભરે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

