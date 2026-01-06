એક વર્ષમાં જ ભાજપને રામ રામ કરનાર આ દિગ્ગજ નેતા હવે કોંગ્રેસનો ખેસ પહેરશે
Mahesh Vasava Joins Gujarat Congress : આદિવાસી નેતા મહેશ વસાવાનો ભાજપથી મોહભંગ થયો, એક વર્ષમાં જ ભાજપ છોડ્યું, 2025 માં ભાજપ છોડવાની જાહેરાત કરી, 2026 માં કોંગ્રેસમાં એન્ટ્રી કરશે
Trending Photos
Mahesh Vasava Quits BJP Gujarat : વર્ષ 2025માં સમાચાર હતા કે, મહેશ વસાવાએ ભાજપ સાથે છેડો ફાડ્યો છે. પોતાના કામને ન્યાય ન મળતો હોવાના આક્ષેપ સાથે મહેશ વસાવાએ ભાજપને અલવિદા કર્યું હતું. મહેશ વસાવા પાર્ટીથી નારાજ હોવાથી પક્ષ સાથે છેડો પાડ્યો હતો. ત્યારે હવે સમાચાર આવ્યા છે કે, પુર્વ ધારાસભ્ય મહેશ વસાવા આજે કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કરશે.
આજે મહેશ વસાવા કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રાના સમાપન સભામાં કોંગ્રેસમાં જોડાશે. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા કોંગ્રેસમાં તેમનો વિધિવત પ્રવેશ કરાવશે.
પિતા સામે કર્યો હતો બળવો
મહેશ વસાવાએ પિતા છોટુભાઇ વસાવા સામે બળવો કર્યો હતો. ત્યાર બાદ મહેશ વસાવા ભાજપમાં જોડાયા હતા. થોડા સમય અગાઉ મહેશ વસાવાએ ભાજપ સાથે છેડો ફાડી રાજીનામુ આપ્યુ હતું. આજે તેઓ કંબોઇ ખાતે કોંગ્રેસમાં જોડાશે.
મહેશ વસાવાની રાજકીય કારકિર્દી
- જન્મ અને પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિ : મહેશ વસાવા વરિષ્ઠ આદિવાસી નેતા છોટુભાઈ વસાવાના પુત્ર છે, જેઓ ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગમાં (ભરૂચ-નર્મદા) આદિવાસી રાજકારણના મોટા ચહેરા છે.
- રાજકીય શરૂઆત : 1996માં ભરૂચ જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય તરીકે JD(U) તરફથી કારકિર્દી શરૂ કરી.
- પ્રથમ વિધાનસભા જીત : 2002માં ડેડીયાપાડા (ST બેઠક)માં JD(U) તરફથી પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય બન્યા.
- 2007માં હાર : ડેડીયાપાડામાં કોંગ્રેસના અમરસિંહ વસાવા સામે હાર્યા.
- 2012 અને 2017માં જીત : ડેડીયાપાડામાં BTP તરફથી બે વખત ધારાસભ્ય બન્યા, આદિવાસી મુદ્દાઓ પર મજબૂત પક્ડ બતાવી.
- BTPની સ્થાપના : 2017માં JD(U)માંથી અલગ થઈને પિતા સાથે મળીને ભારતીય ટ્રાયબલ પાર્ટી (BTP) બનાવી, જે આદિવાસી અધિકારો અને અલગ રાજ્યની માંગ પર કામ કરે છે.
- 2022 વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વિવાદ : ઝઘડિયા બેઠક પર BTP તરફથી ઉમેદવારી કરી પણ પિતા સાથે મતભેદને કારણે ઉમેદવારી પાછી ખેંચી.
- 2024માં BJPમાં જોડાણ : લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં માર્ચ 2024માં BTP છોડીને BJPમાં જોડાયા,
- 2025માં BJP છોડ્યું : એપ્રિલ 2025માં બેકારણ અને RSSની વિચારધારા પર વિરોધ કરીને BJPમાંથી રાજીનામું આપ્યું, બંધારણનું પાલન ન થતું હોવાનું કહ્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે