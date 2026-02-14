દારૂબંધીવાળા ગુજરાતના આ મંદિરમાં ચઢે છે દારૂનો ચઢાવો, મહાશિવરાત્રિએ લોકો દારૂ ચઢાવીને માનતા પૂરી કરી શકે છે
Liquor Offer To Pandori Mata In Gujarat ; ગુજરાતનું એક માત્ર તીર્થ ધામ જ્યાં ભોગમાં દારૂ પણ ચઢાવવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પણ અહીં રોક ટોક વગર ભક્તો દારૂનો ચઢાવો ચઢાવે છે. ક્યાં આવેલું છે આ મંદિર જોઈએ....
Trending Photos
Gujarat Tourism જયેશ દોશી/નર્મદા : આમ તો શિવરાત્રીએ શિવની પુજા થતી હોય છે. પરંતુ નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકામાં આવેલ દેવમોગરા ખાતે શિવ નહિ, પણ શક્તિની પૂજા થાય છે. અહીં પાંડોરી માતાના મેળામાં ગુજરાત સહિત અન્ય રાજયોમાંથી લાખો આદિવાસી શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે અને બાઘા આખળી પૂરી કરે છે. શિવરાત્રિ એટલે ભોળાનાથને રીઝવવાનો દિવસ. પણ અહી નર્મદા જિલ્લામા મહાશિવરાત્રિની રાત્રે શિવ નહીં પણ શક્તિની આરાધના સમો પાંડોરી માતાનો પાંચ દિવસનો મેળો ભરાય છે. ગુજરાતનું એક માત્ર તીર્થ ધામ, જ્યાં ભોગમાં દારૂ પણ ચઢાવવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, અહીં રોક ટોક વગર ભક્તો દારૂનો ચઢાવો ચઢાવે છે.
આદિવાસીઓના કુળદેવી છે માતા પાંડોરી
નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકામાં આવેલ દેવમોગરા ગામે પાંડુરી માતાજીનું મંદિર આવેલું છે. આ માતાજીને આદિવાસીઓના કુળ દેવી છે. મહા શિવરાત્રિએ અહીં ભવ્ય મેળો ભરાય છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મઘ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનથી આદિવાસીઓ આવે છે અને કુળ દેવી પાંડોરી માતાને નમન કરે છે. બાઘા આખળીપુરી કરે છે.
મહાશિવરાત્રિએ પાંચ દિવસ ઉત્સવ ચાલે છે
દેવમોગરા ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખ નાનસિહ વસાવાએ જણાવ્યું કે, ઇ.સ.પુર્વે સન 1085 મા અહીં સાગબારાના રાજવી પરિવાર દ્વારા આ મંદિર બનાવી પુજન કર્યા બાદ આજ સુધી રાજવી પરીવાર દ્વારા જ અહીં શિવરાત્રિએ પુજન કરાય છે. પરંતુ સન 1983થી વ્યવ્સ્થાના ભાગ રૂપે એક ટ્રસ્ટ બનાવાયુ છે. ભારતભરમા આઠ ટકા વસ્તી આદિવાસીઓની છે. તેમાંય ગુજરાતમા વસતા 15 ટકા તથા ભારતભરના આદિવાસીએાની કુળદેવી માતા પાંડોરી હોવાથી પાંચ દિવસ ચાલનારા આ મેળામા આદીવાસીઓની સંખ્યા અગણીત હોય છે.
આ પણ વાંચો :
ગુજરાતમાં દારૂબંધી, પણ અહી દારૂ ચઢે છે
અડગ શ્રધ્ધા ધરાવતા આદિવાસીઓ માને છે કે ચોમાસા પછી તરતજ આવતા આ મેળામા ધન ધાન્ય કે જે માનતા માની હોય તે ચીજ ચઢાવવાથી બારેમાસ સુખસમૃધ્ધી મળે છે અને તેને કારણે જ દૂરદૂરથી આદિવાસીએા દર વર્ષે અહીં આવી માનતા પુરી કરે છે. નીત નવા વસ્ત્રાોનો શૃંગાર કરી મેળો મહાલે છે. અનાદિકાળના પૌરાણીક જંગલમા ઋષિમુની સમા ઉભેલા વૃક્ષો વચ્ચે નીરવ શાંત વાતાવરણમા માતા પાંડોરી બિરાજમાન છે. આ પાંડોરી માતાને આદિવાસીઓ મેરાલી માતા, માતા યાહામોગી અથવા યાહા મોગરાઇ માતાના નામથી સંબોધે છે. વર્ષો અગાઉ આ મંદિર સામાન્ય વાંસના ખપેડામાંથી બનાવેલા મકાન જેવું હતું. આજે અહીં લાખોના ખર્ચે નેપાળનાપશુપતિનાથની પ્રતિકૃતિ સમાન મંદિર બનાવવામા આવ્યુ છે. દેવમોગરા પાંડોરી માતા આદિવાસી સમાજના કુળદેવી હોઈ જેમની આસ્થા અને શ્રદ્ધા અનેરી છે. આ સ્થાન પર માંગેલ માનતા પૂર્ણ થાય છે. ગુજરાતનું એક માત્ર તીર્થ ધામ જ્યાં ભોગમાં દારૂ પણ ચઢાવવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પણ અહીં રોક ટોક વગર ભક્તો દારૂનો ચઢાવો ચઢાવાય છે.
પાંડવોના સમયથી આ મંદિર અહીં પ્રચલિત છે. એવી લોકવાયકા પણ છે કે પાંડવોએ અહીં નિવાસ કરી આ માતાનુ પુજન શિવરાત્રએ કર્યૂ હતું અને તેથી જ આ માંપાંડોરી કહેવાય છે. ત્યારથી દર વર્ષ મહા શિવરાત્રીએ અહીં મેળો ભરાય છે. કહી શકાય કે જ્યાં આસ્થા અને શ્રદ્ધા હોઈ ત્યાં કોઈ પુરાવાની જરૂર હોતી નથી.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે