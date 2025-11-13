'હવે તું ખુશ થઈશ'ને, ભણવામાં ધ્યાન આપજે, હું જોવા આવીશ...', 12 વર્ષની બહેને ભાઈને સંબોધીને લખી નોટ
Gandhinagar News: ગાંધીનગર સે.૭માં સરકારી ફ્લેટમાં રહેતી એક ૧૨ વર્ષની વિદ્યાર્થિનીએ પોતાના ઘરે ગળાફાંસો ખાઇ આપઘાત કરી લેતા સાંપ્રત સમાજ ચોંકી ઉઠ્યો છે.
Trending Photos
Gandhinagar News: ગાંધીનગરમાં માં બાપ માટે લાલબત્તી સમાન ઘટના ઘટી છે. સેકટર 7 પોલીસ મથકની સામે આવેલ વીર ભગતસિંહ નગરમાં ગુરુકુળમાં ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરતી 12 વર્ષની સગીરાએ ભેદી સંજોગોમાં ઘરે પંખે દુપટ્ટો બાંધીને ગળાફાંસો ખાઇ લેતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. માતાપિતા નોકરીએ જતી વેળાએ નિત્યક્રમ મુજબ સગીરાને ઘરમાં બંધ રાખી બહારથી દરવાજાને લોક મારીને જતા હોવાનું બહાર આવતા સેક્ટર 7 પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ,ગાંધીનગરના સેક્ટર 7 પોલીસ મથકની સામે આવેલ વીર ભગતસિંહનગરમાં રહેતા જગદીશભાઈ ગોહિલ એમએસ બિલ્ડિંગ ખાતે આંકડાશાસ્ત્ર મદદનીશ તરીકે ફરજ બજાવે છે જ્યારે તેમના પત્ની જાગૃતીબેન પ્રાઇવેટ નોકરી કરે છે. જેમને સંતાનમાં એક 16 વર્ષનો દીકરો અને 12 વર્ષની દીકરી છે. જે બંને ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરે છે. આજે નિત્યક્રમ મુજબ બંને ભાઈ-બહેન સ્કૂલે અને પતિ પત્ની નોકરી ઉપર ગયા હતા. અને બપોરે સ્કૂલેથી પરત ઘરે આવ્યા હતા. દરમિયાન જગદીશભાઈ બપોરના આશરે એક વાગે ઘરે જમવા માટે આવ્યા હતા. બાદમાં અઢી વાગે તેમનો મોટો દીકરો ટ્યુશન જવા નીકળી ગયો હતો. બાદમાં જગદીશભાઈ ઘરે ને બહારથી તાળું મારીને નોકરીએ ગયા હતા.
એ વખતે 12 વર્ષની સગીરા ઘરે એકલી જ હતી. ઢળતી સાંજના સાડા ચાર પાંચ વાગે જાગૃતિબેન નોકરી પરથી પરત આવીને ઘરનું તાળું ખોલીને અંદર પ્રવેશ્યા હતા. જ્યાં ઘરના એક રૂમનો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો. જેથી તેમણે દીકરીને બૂમો પાડીને દરવાજો ખોલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ અંદરથી કોઈ પ્રત્યુતર આવી રહ્યો ન હતો. જેના પગલે જાગૃતિ બેને તેમના પતિ જગદીશભાઈ ને ઘરે બોલાવી લીધા હતા. બાદમાં જગદીશભાઈએ રૂમની બારીમાંથી અંદર નજર કરતા દીકરી પંખાએ દુપટ્ટો બાંધીને ગળાફાંસો ખાધેલી હાલતમાં લટકેલી જોવા મળી હતી. આ દ્રશ્ય જોઈને જગદીશભાઈના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. બાદમાં પતિ પત્નીએ જેમ તેમ દરવાજો ખોલ્યો હતો. અને 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવીને દીકરીને ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. જ્યાં ફરજ પરના તબીબે સગીરાને મૃત જાહેર કરી હતી.
આ બનાવની જાણ થતા સેક્ટર 7 પોલીસ મથકના એએસઆઈ રતનલાલ તેમજ જમાદાર ઉમેશ રાઠોડ તાત્કાલિક સિવિલ દોડી ગયા હતા. અને જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. આ અંગે એએસઆઈ રતનલાલે જણાવ્યું કે, ચાર દિવસથી પરિવાર રાજસ્થાન ફરવા ગયો હતો. જેઓ ગઈકાલે રાતે જ પરત ફર્યા હતા. સવારે જગદીશભાઈ બંને બાળકોને સ્કૂલે મૂકી આવ્યા હતા. બાદમાં પતિ પત્ની પોતપોતાની નોકરીએ ગયા હતા. બપોરના એકાદ વાગે જગદીશભાઈ સ્કૂલેથી બંને બાળકોને પરત ઘરે લઈ આવ્યા હતા. અને ત્રણેય જણા બપોરે સાથે જમ્યા હતા.
બાદમાં મોટો દીકરો જે ધોરણ 11 માં ભણે છે તે 2:30 વાગ્યાના અરસામાં ટ્યુશન જવા નીકળી ગયો હતો. જ્યારે જગદીશભાઈ ઘરને બહારથી તાળું મારીને નોકરી ઉપર ગયા હતા. આ અરસામા તેમની બાર વર્ષની દીકરી ઘરે એકલી જ હતી. જેણે એકલતાનો લાભ લઇ પંખાએ દુપટ્ટો બાંધીને ગળાફાંસો ખાઈ લીધો છે. હાલમાં પરિવારના નિવેદન લેવાનું તેમજ પોસ્ટ મોર્ટમ સહિતની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.
પોલીસને સ્થળ પરથી એક સ્યુસાઇડ નોટ મળી આવી હતી. જેમાં તેણે પોતાના ભાઈ ટીકુને સંબોધીને લખ્યુ હતું. ટીકુ હવે તું ખુશ થઈશ'ને. ભણવામાં ધ્યાન આપજે, હું જોવા આવીશ, હવે હું આ જિંદગીથી કંટાળી ગઈ છું. ઉપરોક્ત સ્યુસાઈડ નોટ પોલીસે જપ્ત કરી છે. દીકરી એ લખેલી સ્યુસાઈડ નોટ પરથી તેની ઘરમાં અવગણના થતી હોવાનું પોલીસનું પ્રાથમિક અનુમાન છે. દીકરી ઘરે હતી ત્યારે પરિવાર ઘરની બહાર તાળુ મારીને ગયા હતા. આ બનાવથી પરિવારજનો પર આભ ફાટી પડયુ છે. પોલીસે આ મામલે ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથધરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે