માત્ર અડધા કલાકમાં ગુજરાતના આ શહેરમાં આભ ફાટ્યું! અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ
Anand HeavyRains:આણંદ શહેરમાં ગત રાત્રિના સાડા દસ વાગ્યાના સુમારે માત્ર અડધા કલાકના વરસાદે જ હાહાકાર મચાવી દીધો છે. શહેરમાં પોણા બે ઇંચ એટલે કે આશરે 42 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. આ અચાનક વરસાદથી શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
Trending Photos
Anand HeavyRains: આણંદ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે માર્ગો જળ બંબાકાર બન્યા હતા, શહેરના લોટીયા ભાગોળ, નયા વતન સોસાયટી, 100 ફીટ રોડ, ઇન્દિરા સ્ટેચ્યુ અને વિશાલ મેગા માર્ટ વિસ્તાર સહિતના વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી જૂની પાણીની ટાંકી વિસ્તાર અને ગામડી વડ પાસે પણ માર્ગો પર પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓ હાલાકીમાં મુકાયા હતા, આણંદ શહેરમાં શરદ પૂર્ણિમાં ને લઈને ગરબાના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, પરંતુ અચાનક પડેલા વરસાદે ગરબામાં ભંગ પાડતા ખેલૈયાઓમાં નિરાશા પ્રસરી જવા પામી હતી.
મધ્ય ગુજરાતના આણંદ શહેરમાં આજે મેઘરાજાએ માત્ર અડધા કલાકના ટૂંકા ગાળામાં ધમાકેદાર બેટિંગ કરી હતી, જેના કારણે સમગ્ર શહેરના માર્ગો અને નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. સત્તાવાર રીતે, આણંદમાં માત્ર અડધા કલાકમાં 42 મીમી (પોણા બે ઇંચ) જેટલો તોફાની વરસાદ નોંધાયો હતો.
જળબંબાકારની સ્થિતિ
આ અચાનક અને ભારે વરસાદના કારણે શહેરના અનેક મુખ્ય વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેનાથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું. લોટીયા ભાગોળ અને નયા વતન સોસાયટી વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પૈકીના 100 ફિટ રોડ, ઇન્દિરા સ્ટેચ્યુ સર્કલ, અને વિશાલ મેગા માર્ટ પાસે પણ વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં ટ્રાફિક ધીમો પડ્યો હતો. ગામડી વડ અને જૂની પાણીની ટાંકી જેવા વિસ્તારોના માર્ગો પર પણ પાણી ભરાઈ જવાથી વાહનવ્યવહાર મુશ્કેલ બન્યો હતો. અડધો કલાક વરસેલા પોણા બે ઇંચ જેટલા વરસાદે શહેરની ડ્રેનેજ સિસ્ટમની ક્ષમતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
શરદ પૂર્ણિમાના ઉત્સાહમાં ભંગ
શરદ પૂર્ણિમાનો તહેવાર હોવાથી ઠેર-ઠેર ગરબાના આયોજનો કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સાંજના સમયે અચાનક ખાબકેલા આ ભારે વરસાદે ગરબાના ઉત્સાહમાં ભંગ પાડ્યો હતો. વરસાદને કારણે ગરબાના સ્થળો પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને આયોજકો તેમજ ખેલૈયાઓએ નિરાશ થવું પડ્યું હતું. સમગ્ર આણંદમાં ભારે વરસાદ બાદ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી, પરંતુ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ભરાયેલા પાણી ઓસરવામાં સમય લાગતા લોકોને થોડી મુશ્કેલી વેઠવી પડી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે