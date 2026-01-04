ગુજરાતમાં આજે પાટીદાર અને ઠાકોર સમાજના બે મોટા સંમેલન, લગ્ન કાયદા અને સામાજિક બંધારણ પર લેવાશે મોટા નિર્ણય
Gandhinagar News: આજે ગુજરાતમાં બે સમાજના બે મહત્વના સમેલન યોજાશે. આરતી સાંગાણીના પ્રેમ લગ્ન બાદ આજે ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજની પ્રથમ સંમેલન મળશે. જ્યારે ઠાકોર સમાજના નવા બંધારણ માટે દિયોદર પાસે થળી નજીક ઓગડજી ધામ ખાતે મહાસમેલન મળશે. બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ અને પાટણ જિલ્લાના ઠાકોર સમાજના લોકો એકઠા થશે.
Gandhinagar News: આજે ગુજરાતના સામાજિક અને રાજકીય ફલક પર મોટી હલચલ જોવા મળશે. રાજ્યના બે પ્રભુત્વશાળી સમાજ પાટીદાર અને ઠાકોર સમાજ દ્વારા આજે અલગ-અલગ સ્થાને વિરાટ સંમેલનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ખાસ કરીને દીકરીઓના લગ્ન કાયદામાં સુધારા અને સમાજમાંથી કુરિવાજો દૂર કરવા જેવા મહત્વના મુદ્દાઓ પર મંથન કરવામાં આવશે.
મહેસાણામાં પાટીદાર ગર્જના: લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં સુધારાની માંગ
તાજેતરમાં ગુજરાતી કલાકાર કિંજલ દવેની સગાઈ અને ત્યારબાદ સિંગર આરતી સાંગાણીના પ્રેમ લગ્નને લઈને સર્જાયેલા વિવાદ બાદ પાટીદાર સમાજ હરકતમાં આવ્યો છે. આ વિવાદોની પૃષ્ઠભૂમિમાં આજે સાંજે મહેસાણા તાલુકાના બલોલ ગામે એક ભવ્ય પાટીદાર સંમેલન યોજાવા જઈ રહ્યું છે. SPGના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલજી પટેલ, પૂર્વ ગૃહમંત્રી રજની પટેલ સહિતના રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણીઓ આ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત રહેશે.
આ સંમેલનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભાગેડુ લગ્નો અટકાવવા માટે લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં સુધારો કરવો. વાલીની સંમતિ વગર થતા લગ્નો અને 'મૈત્રી કરાર' જેવા કાયદાઓ સામે સરકારને પડકાર ફેંકવામાં આવશે. લોલ આસપાસના 30 થી 32 ગામોના હજારો પાટીદારો આ મહાસંમેલનમાં ઉમટી પડશે. નોંધનીય છે કે પાટીદાર સમાજની માંગ છે કે દીકરીના લગ્ન સમયે વાલીની સહી ફરજિયાત કરવામાં આવે, જેથી સામાજિક કૌટુંબિક માળખું જળવાઈ રહે.
બનાસકાંઠામાં ઠાકોર સમાજનું નવું 'બંધારણ': કુરિવાજોને તિલાંજલિ
બીજી તરફ, ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠાકોર સમાજ પણ એક ઐતિહાસિક પરિવર્તન તરફ ડગ માંડી રહ્યો છે. દિયોદર પાસે થળી નજીક આવેલા ઓગડજી ધામ ખાતે આજે ઠાકોર સમાજનું વિરાટ મહાસંમેલન યોજાશે. આ સંમેલનમાં ઠાકોર સમાજના ઉત્કર્ષ માટે બનાવેલા નવા સામાજિક બંધારણની જાહેરાત કરવામાં આવશે. આ સંમેલનનો હેતું સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજો અને વ્યસનોને તિલાંજલિ આપી શિક્ષણ અને પ્રગતિના પંથે આગળ વધવું.
નોંધનીય છે કે,ઠાકોર સમાજના આ વિરાટ મહાસંમેલનમાં બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોર તેમજ સમાજના સંતો અને મહંતો માર્ગદર્શન આપશે. આ સિવાય બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ અને પાટણ જિલ્લાના ઠાકોર સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થઈને સામાજિક પરિવર્તન માટે સંકલ્પ લેશે. આજની આ બંને ઘટનાઓ દર્શાવે છે કે ગુજરાતના મોટા સમાજો હવે બદલાતા સમય સાથે પોતાના સામાજિક નિયમો અને સરકારી કાયદાઓમાં પરિવર્તનની ઈચ્છા ધરાવે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, મહેસાણામાં કાયદાકીય સુધારાની ગૂંજ ઉઠશે, તો બનાસકાંઠામાં સામાજિક એકતા અને શિસ્તનું નવું ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવશે.
