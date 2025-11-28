Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

આ શનિવાર-રવિવાર હવે છેલ્લો મોકો! SIRનું ફોર્મ ભરવાનું બાકી હોય તો ભરી દેજો, અમદાવાદમાં યોજાશે વિશેષ મેગા કેમ્પ

Election Commission SIR: અમદાવાદમાં મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ. મતદાર યાદી સુધારાના કાર્યક્રમ અંતર્ગત sir ની પ્રક્રિયા. પ્રક્રિયા હેઠળ 29 અને 30 નવેમ્બર બે દિવસ તંત્ર દ્વારા કેમ્પનું કરાયું આયોજન. અમદાવાદમાં 21 વિધાનસભામાં 50 જેટલી જગ્યા ઉપર કેમ યોજવામાં આવ્યો. blo દ્વારા આપવામાં આવેલ ફોર્મ ભરીને પરત લોકો આપી શકે અને સરળતા રહે તે માટે કેમ્પનું કરાયું આયોજન. 4 ડિસેમ્બર ફોર્મ પરત કરવાની છેલ્લી તારીખ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:16 AM IST

Election Commission SIR: અમદાવાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમને (Special Summary Revision - SSR) વધુ સરળ અને અસરકારક બનાવવા માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત, મતદારોને સરળતા રહે તે હેતુથી 29 અને 30 નવેમ્બર એમ બે દિવસ માટે અમદાવાદમાં મેગા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

વ્યાપક આયોજન અને સુવિધા
આ બે દિવસ દરમિયાન, અમદાવાદની 21 વિધાનસભા બેઠકો પર અંદાજે 50 જેટલી જુદી જુદી જગ્યાઓ પર આ કેમ્પો યોજાયા હતા. કેમ્પનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોને ફોર્મ ભરવામાં થતી મૂંઝવણ દૂર કરવાનો અને ભરાયેલા ફોર્મ પરત આપવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાનો હતો. મતદાર નોંધણી અધિકારીઓ (BLO) દ્વારા આપવામાં આવેલા ફોર્મ ભરીને મતદારો આ કેમ્પમાં તુરંત જ પરત આપી શકે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી.

ફોર્મ પરત કરવાની અંતિમ તારીખ 4 ડિસેમ્બર
મતદાર યાદી સુધારણા માટેના ફોર્મ પરત કરવાની છેલ્લી તારીખ 4 ડિસેમ્બર છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્રનો પ્રયાસ છે કે આ અંતિમ તારીખ પહેલાં વધુમાં વધુ લોકો આ કેમ્પનો લાભ લે, તેમના ફોર્મ પરત આપી શકે અને ફોર્મ સંબંધિત તેમની તમામ મૂંઝવણ દૂર કરી શકે.

જિલ્લા કલેક્ટરની અપીલ
અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટરે તમામ નાગરિકોને આ સુધારણા કાર્યક્રમમાં સક્રિયપણે સામેલ થવા અને કેમ્પની મુલાકાત લઈને SSRની પ્રક્રિયામાં ફોર્મ ભરીને પરત આપવા માટે ખાસ અપીલ કરી છે.

BLO પરનો ભાર હળવો કરવાનો પ્રયાસ
તાજેતરમાં જ મતદાર યાદીની કામગીરીના ભારણને કારણે કેટલાક BLO (બૂથ લેવલ ઓફિસર)ના મૃત્યુની ઘટનાઓ પણ સામે આવી છે, જે એક ગંભીર બાબત છે. આ સંજોગોમાં, આ મેગા કેમ્પનું આયોજન BLO પરના કામના ભારણને હળવું કરવા અને લોકોની મૂંઝવણ દૂર કરીને કામગીરીને વધુ ઝડપી બનાવવાનો એક સહિયારો અને મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રયાસ 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

gujaratAhmdabadTwo-day mega camp organizedAhmedabad districtvoter listrevision programElection Commission SIRBLOSpecial Summary Revisionssrમતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમબે દિવસીય મેગા કેમ્પઅમદાવાદ જિલ્લા કલેકટર

