અમરેલીની સિંહણો માનવ લોહી ચાખી ગઈ; ગઈકાલે બાળકને ફાડી ખાધો, આજે ખેડૂત પર હુમલો
Lion Attack In Gujarat : અમરેલીમાં ગઈકાલે એક સિંહણે 5 વર્ષના બાળકને ફાડી ખાધું, તો આજે બીજા દિવસે ખાંભાના ગીદરડી ગામે સિંહણે ખેડૂત પર હુમલાની ઘટના બની
Amreli News ; સિંહ ક્યારે માનવોનો શિકાર કરતા નથી, ન તો માણસો પર હુમલો કરે છે. ગીરના જંગલમાં સિંહો અને માણસો અરસ-પરસ રહે છે તેવા અસંખ્યા દાખલા છે. પરંતુ અમરેલીના સિંહો માનવ લોહી ચાખી ગયાનું લાગી રહ્યું છે. અમરેલીમાં સિંહોના માણસો પર હુમલાની બે ઘટનાથી વન વિભાગ ચોંકી ગયું છે. ગઈકાલે સિંહણે પાંચ વર્ષના બાળકને ઉઠાવીને ફાડી ખાધો. તો આજે એક ખેડૂત પર સિંહણે હુમલો કર્યો છે.
સિંહણે બાળકને ફાડી ખાધો
બગસરાના હામાપુર ગામે સિંહણ દ્વારા ગઈકાલે 5 વર્ષના બાળકને ઉઠાવી જઈ ફાડી ખાવાની ઘટના બની હતી. હામાપુર ગામે રમેશભાઈ નાનજી ભાઈ સોજીત્રાની વાડીમાં ભાગ્યું રાખી પરપ્રાંતીય મજૂર પરિવાર રહેતો હતો. બાળક વાડીમાં પાણી ની કુંડી પાસે રમતો હતો અને સિંહણ બાળકને ઉઠાવીને તુવેરના પાક વચ્ચે જતી રહી. કનક વિનોદભાઈ (ઉ.વ ૫) નામના બાળકને સિંહણ દ્વારા માનવ મૃત્યુ મળ્યુ છે. બાળકના મૃતદેહને પી.એમ અર્થ બગસરા સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતા.
આ ઘટના બાદ અમરેલી વિસ્તરણ વિભાગના એ.સી.એફ તેમજ આર.એફ.ઓ સહિત વન વિભાગનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળ ઉપર દોડી આવ્યો હતો. વન વિભાગ દ્વારા માનવભક્ષી સિંહણને પકડવા રેસ્ક્યૂ કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. બગસરાના હામાપુર ગામે ૫ વર્ષના બાળકને ફાડી ખાનાર સિંહણને પકડવા વન વિભાગ દ્વારા મોડી સાંજ સુધી મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું. જેના બાદ એક સિંહણ અને 4 સિંહબાળને પાંજરે પૂરાયા હતા.
સિંહણને બચ્ચાઓ સાથે રેસ્ક્યૂ કરાઈ
રેસ્ક્યુ કરેલ સિંહણ અને ૪ સિંહબાળને પકડીને જૂનાગઢ સકરબાગ ઝૂ માં લઈ જવામાં આવ્યા છે. બાળકને ફાડી ખાવાની ઘટના બાદ અમરેલી વિસ્તરણ વિભાગના એ.સી.એફ તેમજ આર.એફ.ઓ સહિત વન વિભાગનો સ્ટાફ દ્વારા સિંહણને પકડવા મેગા ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. માનવભક્ષી સિંહણ હાજરે પુરાઈ જતા ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. પરંતું બીજા દિવસે સિંહના હુમલાની બીજી ઘટના બની છે.
સિંહણે ખેડૂત પર હુમલો કર્યો
અમરેલી જિલ્લામાં સિંહનો આંતક જોવા મળ્યો છે તેવું કહી શકાય. બીજા દિવસે ખાંભાના ગીદરડી ગામે માનવ પર સિંહના હુમલાની ઘટના બની છે. ખાંભાના ગીદરડી ગામ સિંહણ દ્વારા ખેડૂત ભાગીદાર યુવક પર હુમલો કરાયો છે. ગીદરડી ગામના મુકેશભાઈ લખુભાઈ સોલંકી (ઉં.વ.૩૪) વાડીમા પાણી વળતા હતા અને અચાનક સિંહણે હુમલો કરી દીધો હતો. ઈજાગસ્ત યુવકને કમર અને પીઠના ભાગે ઇજાઓ થતા સારવાર અર્થ ખાંભા બાદ અમરેલી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો છે.
ગઈ કાલે બગસરાના હમાપુર ગામે સિંહણ દ્વારા ૫ વર્ષના બાળકને ફાડી ખાધો હતો. તો આજે ગીદરડી ગામમાં છેલ્લા એક મહિનામાં સિંહ દ્વારા માનવ હુમલાની બીજી ઘટના બનતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ખાંભા વન વિભાગ દ્વારા હુમલા કરનાર સિંહણને પકડવા કવાયત હાથ ધરી છે.
