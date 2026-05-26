/બે લાખ ગુજરાતીઓને અમેરિકા છોડવું પડશે, અમેરિકાના નવા ગ્રીનકાર્ડ નિયમથી હવે શું થશે, જાણો એક્સપર્ટસે શું કહ્યું

America Green Card New Rules ગૌરવ પટેલ/અમદાવાદ : ગ્રીન કાર્ડને લઈ અમેરિકાએ બનાવ્યા નવા આકરા નિયમ અન્ય દેશના નાગરિકોએ ગ્રીન કાર્ડ મેળવા પાછું તેમના દેશ જવું પડશે. દૂતાવાસ મારફતે જ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડશે. અમેરિકાના નવા નિયમથી સમગ્ર વિશ્વમાં હાહાકાર મચ્યો છે. સૌથી વધુ ગુજરાતીઓ પર મોટી અસર થશે. કારણ કે, એક અંદાજ મુજબ બે લાખ ગુજરાતીઓ પાછું આવું પડશે. ભારતમાં આવીને ફરીથી ગ્રીન કાર્ડ માટે અરજી કરવી પડશે. તેની શું અસર થશે તે જોઇએ આ અહેવાલમાં.
કોને કોને ભારત પરત ફરવુ પડી શકે છે?
અમેરિકાની ટ્રમ્પ સરકારે વધુ એક નિર્ણય જાહેર કર્યો છે, જે અંતર્ગત અમેરિકામાં રહેતા વિદેશી નાગરિકોએ ગ્રીન કાર્ડ માટે પોતાના વતન જઈ અરજી કરવાની રહેશે. અમેરિકાના આ નિર્ણયની ભારતના ૧૨ લાખ કરતાં વધારે લોકો અને ગુજરાતના બે થી સવા બે લાખ લોકોને સીધી અસર થશે. આ અંગે ઈમિગ્રેશન અને વિઝા કન્સલ્ટન્ટ સાથે સંકળાયેલા અજયસિંઘ ક્ષત્રિયએ જણાવ્યું કે, H1B અને વિદ્યાર્થી વિઝા પર ગયેલા અથવા કંપનીમાં નોકરી કરતા ભારતીયોને સૌથી મોટી અસર થશે. તેમણે ગ્રીન કાર્ડની અરજી કરવા માટે ભારત પરત આવવું પડશે અને અહીંથી અરજી કરવી પડશે. જેનો વેઇટીંગ પીરિયડ ખૂબ લાંબો છે, તો તેઓને વર્ષો સુધી રાહ જોવી પડશે. જે લોકો ત્યાં રહીને ટેક્સ ભરી રહ્યા છે, કાયદેસર રીતે ત્યાં રહે છે, તેમણે પણ આ કાયદામાં આવરી લેવાયા છે. જે લોકો નેશનલ ઈન્ટરેસ્ટ માટે કામ કરી રહ્યા છે, અમેરિકાની ઇકોનોમીને આગળ વધારવામાં મદદ કરી રહ્યા છે તેમને કેટલીક છૂટછાટ મળી શકે છે. પણ તે અંગે હજુ તેની કોઇ સ્પષ્ટતા કરાઈ નથી. જે વિદ્યાર્થીઓને મોકલવા માટે વાલીઓએ લાખોનો ખર્ચ કર્યો તેની કોઇ સુરક્ષા અત્યારે દેખાઈ રહી નથી. તેમને પણ ભારત પરત ફરવુ પડે તેવી સ્થિતિ હાલ દેખાઈ રહી છે.
આ નિર્ણયથી મોટું નુકશાન થશે - સી.કે. પટેલ
તો નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન અમેરિકન એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ સી.કે. પટેલે આ વિશે કહ્યું કે, આ નિર્ણયથી મોટું નુકશાન થશે. લાખો ગુજરાત આ નિયમથી મોટી મુશ્કેલીમાં મૂકાશે. એનએફઆઇએ NFIA (નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન અમેરિકન એસો.) આ અંગે સરકાર પાસે રજૂઆત કરશે. પ્રતિ વર્ષ 50 હજાર થી વધુ ગ્રીન કાર્ડ અમેરિકા આપે છે. જે લોકો હાલ ગ્રીન કાર્ડ ધારક છે, તેમણે સીટીઝનશીપ માટે અરજી કરવા અંગે હજુ સ્પષ્ટતા નથી.
અમેરિકાના આ નિર્ણયથી અનેક પરિવાર તૂટશે
પ્રવર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાને લેતાં ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ સમિતિના ચેરમેન અનિલ જૈને જણાવ્યું કે, આ સ્થિતિ અમેરિકાનાં વસતા ભારતીયો અને ગુજરાતીઓ માટે ટ્રોમા જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. આજે કુટુંબ તૂટવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. કેમકે પત્ની અને બાળક અમેરિકા હોય અને પિતા ભારતમાં હોય આવી સંજોગોમાં સામાજિક મુદ્દા ઉભા થશે. સાથે જ નાગરિકોનું ઓફિશિયલ ડિપોર્ટેશન થશે. કેમકે જો કોઇ વ્યક્તિ છ મહિના ભારત રહેશે, તો ત્યાં તેમની નોકરી ચાલુ રહેવાની શક્યતાઓ નહિવત થઈ જશે. જે ભારતના વિદ્યાર્થીઓ અને H1B ધારકો માટે મુશ્કેલી સર્જશે.
રિવર્સ બ્રેઈન થાય તો ભારત માટે ફાયદાકારક - અનિલ જૈન
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, જોકે દરેક આફત એક અવસર ઉભો કરે છે. જોકે ભારતમાં પણ અત્યારે અનેક તકો ઉભી થઈ છે. બાયોટેક, સેમીકન્ડક્ટર, ડિફેન્સ, ક્લીન એનર્જી, કાર્બન સેક્ટર, ફોર્મેન્ટેશન ફાર્મા અને એઆઇ જેવા સેક્ટર હાલ પ્રગતિમાં છે. અમેરિકામાં એઆઇ ભારતીય સ્ટુડન્ટ ચલાવી રહ્યા છે. જો રીવર્સ બ્રેઇન થાય તો ભારત માટે લાભદાયક સાબિત થાય. સાથે ભારતે તેમણે સમાવી લેવાની તૈયારી કરવી પડશે. સ્ટાર્ટઅપનો સારો આઈડિયા હશે તો રોકાણની કોઇ તકલીફ પડવાની નથી. આપણા દેશે પરત આવતા બ્રેઇન માટે સારી પોલિસી બનાવવી પડશે, ચાઇના જેવું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ભારતનું થઈ શકે છે.
અમેરિકા દ્વારા ગ્રીન કાર્ડની પ્રક્રિયામાં એકાએક મોટો સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. હાલ અરજી કરનાર લાખો ભારતીયોનું ભાવિ અંધકારમય બન્યું છે. અમેરિકામાં ગ્રીન કાર્ડ લેવા માટે ફરી એકવાર ભારત આવવું પડશે અને કદાચ લાંબો સમય રોકાવવું પણ પડી શકે છે.
અમેરિકાએ 85 હજાર વિઝા રદ કર્યા
ઉલ્લેખનીય છે કે, અત્યાર સુધી અમેરિકામાં ગ્રીન કાર્ડ મેળવવું સરળ હતું. ગ્રીન કાર્ડની પ્રક્રિયામાં એકાએક મોટો સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. હાલ અરજી કરનાર લાખો ભારતીયોનું ભાવિ અંધકારમય બન્યું છે. અમેરિકામાં ગ્રીન કાર્ડ લેવા માટે ફરી એકવાર ભારત આવવું પડશે. અમેરિકાએ અગાઉ ઈમિગ્રેશન નિયમ અંતર્ગત ૮૫ હજાર વિઝા રદ કર્યા હતા.