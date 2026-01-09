Prev
ગુજરાતમાં શરમજનક ઘટના, સેવાભાવી સંસ્થામાં બે નરાધમોએ અસ્થિર મગજની મહિલાઓ પર આચર્યું દુષ્કર્મ

Morbi News: શહેરના મધ્યમાં આવેલી અને નિરાધાર તથા અસ્થિર મગજના લોકો માટે આશીર્વાદ સમાન ગણાતી એક સેવાભાવી સંસ્થામાં કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરતી આ સંસ્થામાં બે નરાધમોએ દિવાલ કૂદી અંદર પ્રવેશી અસ્થિર મગજની બે મહિલાઓ સાથે દુષ્કર્મ આચરતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:52 PM IST

મળતી માહિતી અનુસાર, આ શખ્સો મોડી રાત્રે સંસ્થાની કમ્પાઉન્ડ વોલ કૂદીને અંદર પ્રવેશ્યા હતા. નરાધમોની હેવાનીયત અહીં જ ન અટકી, તેઓએ સંસ્થાની રૂમની દિવાલમાં બાકોરું (ગાબડું) પાડ્યું હતું અને અંદર ઘૂસી ગયા હતા. ત્યાં રહેલી બે અસહાય અને અસ્થિર મગજની મહિલાઓને પોતાની હવસનો શિકાર બનાવી હતી. સેવા અને સુરક્ષાના ઓથ હેઠળ રહેલી આ મહિલાઓ સાથે થયેલા આ કૃત્યને પગલે સંસ્થાના સંચાલકો અને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ
બનાવની જાણ થતા જ મોરબી A ડિવિઝન પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી ઘટનાસ્થળનું પંચનામું કરી પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. ભોગ બનનાર મહિલાઓને તબીબી પરીક્ષણ માટે ખસેડવામાં આવી છે. અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ કડક કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તેમની શોધખોળ તેજ કરી છે. 

સેવાભાવી સંસ્થાઓની સુરક્ષા સામે સવાલ
જે સંસ્થા નિરાધાર લોકોનું ઘર છે, ત્યાં જ જો આવી ઘટના બને તો સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર મોટા સવાલો ઊભા થાય છે. હાલમાં પોલીસ દ્વારા સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય બાતમીદારોની મદદથી આરોપીઓને દબોચી લેવા માટે ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.

