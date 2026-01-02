અમદાવાદ ફ્લાવર શો 2026ની વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં હેટ્રિક: જાણો કઈ 2 આર્ટને મળ્યું રેકોર્ડમાં સ્થાન?

Prev
Ahmedabad Flower Show: Amc દ્વારા આયોજિત ફલાવર શોમાં રચાયો વધુ એકવાર રેકોર્ડ. સતત ત્રીજા વર્ષે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધાયું નામ. આ વર્ષના ફ્લાવર શો માં તૈયાર કરાયેલા સરદાર પટેલના વિશાળ પોટ્રેટને મળ્યું ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન. પોટ્રેટ ઉપરાંત ફૂલોથી બનેલા મંડાલા આર્ટને પણ મળ્યું રેકોર્ડમાં સ્થાન. અગાઉ વિશાળ ફ્લાવર બુકે અને ફ્લાવર વોલને મળ્યું હતું રેકોર્ડમાં સ્થાન

Jan 02, 2026

Ahmedabad Flower Show: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજિત 14માં અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શો2026 એ આ વર્ષે વૈશ્વિક સ્તરે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાસલ કરી છે. "ભારત એક ગાથા થીમ હેઠળ આયોજિત આ ભવ્ય ફ્લાવર શોમાં વર્ષ 2026માં એક સાથે બે નવા ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપિત કરીને ફ્લાવર શોએ સતત ત્રીજા વર્ષે વર્લ્ડ રેકોર્ડની હેટ્રિક નોંધાવી છે, જે અમદાવાદ અને ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. આ વર્ષે ફ્લાવર શોમાં બે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જાયા છે. પ્રથમ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ વિશ્વના સૌથી મોટા ફ્લાવર મંડલાનો છે, જ્યારે બીજો ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના વિશ્વના સૌથી મોટા ફ્લાવર પોર્ટ્રેટનો છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે તૈયાર કરાયેલા ફ્લાવર મડલાનું DGPS (Differential Global Positioning System) ટેક્નોલોજી દ્વારા ચોક્કસ માપ લેવામાં આવ્યું છે. અધિકૃત સર્વે રિપોર્ટ અનુસાર આ ભવ્ય ફ્લાવર મંડલાનો વ્યાસ આશરે 33.6 મીટર, કુલ વિસ્તાર 886789 ચોરસ મીટર નોંધાયો છે ઉચ્ચ ચોકસાઈવાળા DGPS સાધનો દ્વારા કરવામાં આવેલી આ માપણીને આધારે ફ્લાવર મંડલાને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ માટે માન્યતા આપવામાં આવી છે. અગાઉ 706,86 ચોરસ મીટર વિસ્તારનો ન્યૂનતમ બેન્ચમાર્ક નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો.

આ સાથે જ રાષ્ટ્રીય એકતાનું પ્રતિક એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું વિશ્વનું સૌથી મોટું ફ્લાવર પોર્ટ્રેટ પણ વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. આ પોટ્રેટનું Total Station Survey તથા Measuring Tape દ્વારા માપણી કરવામાં આવી છે. સર્વે રિપોર્ટ મુજબ સરદાસ પટેલના ફ્લાવર પોર્ટ્રેટની કુલ લંબાઈ 41.17 મીટર, પહોળાઈ 8 મીટર અને કુલ વિસ્તાર 329.360 ચોરસ મીટર નોંધાયો છે. આ માપદંડો આધારે આ પોર્ટ્રેટને World Largest Flower Portrait તરીકે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ માટે માન્યતા મળી છે. અગા આ કેટેગરીમાં ન્યૂનતમ બેન્ચમાર્ક 50 ચોરસ મીટર નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો.

આમ,અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શોએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સતત ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મેળવીને વર્લ્ડ હેરિટે સિટી અમદાવાદ શહેરને વૈશ્વિક મંચ પર અલગ ઓળખ અપાવી છે. વર્ષ 2024માં આયોજિત ફ્લાવર શોમાં બનેલા લોંગેસસ્ટ ફ્લાવર સ્ટ્રક્ચર તેમજ વર્ષ 2025માં વિશ્વનું સૌથી મોટું ફ્લાવર બુકે બનાવવા બદલ ફ્લાવર-શોને ગિનિસ બુક ઓફ વ૯ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું હતું. જેને વિશ્વના સૌથી મોટા ફલાવર બુકે તરીકેનું સન્માન મળ્યું છે. આ વર્ષે 2026માં બે નવા વર્લ્ડ રેકો. સાથે ફ્લાવર શોએ સર્જનાત્મકતા, આયોજન ક્ષમતા અને ટેકનિકલ ચોકસાઈનો ઉત્તમ સમન્વય રજૂ કર્યો છે. "ભારત એક ગાથા" થીમ હેઠળ આયોજિત આ ફ્લાવર શો માત્ર ફૂલોનું પ્રદર્શન નથી, પરંતુ ભારતની સાંસ્કૃતિક ધરોહર, રાષ્ટ્રી એકતા અને આધુનિક ભારતની સર્જનાત્મક શક્તિને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રસ્તુત કરતો એક ઐતિહાસિક ઉત્સવ બની રહ્યો છે

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મુખ્મત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે 1લી જાન્યુઆરી 2026ના રોજ અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવ શોનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, જે 22 જાન્યુઆરી 2026 સુધી જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો રહેશે.

